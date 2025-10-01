„Myslí si, že Češi se zase ohnou.“ Vidlák už vidí dobu po volbách

Tak co, doplácá se nám volební kampaň do svého cíle, nebo se objeví ještě nějaká „černá labuť“, něco šokujícího a překvapivého?
Dejte pokoj... všechno šokující jsme už zažili. Dozimetr, kampeličku, bitcoiny, oganesjanovské bojůvky, válečné štváčství kvůli papundeklovým dronům, snahy o rumunský scénář... Vám se to zdá málo? Další černá labuť by už musela být opravdu plnotučná válka, a to bych nám tedy nepřál. Když už jsme za ty čtyři roky přišli v inflaci o 30 % úspor, zvedli nám daně konsolidačním balíčkem, který nic nezkonsolidoval a poslali jsme na Ukrajinu 230 miliard korun, tak snad alespoň ta volební kampaň doběhne relativně normálně.
Mnozí by rádi, aby „černou labutí“ byly „falešné ruské účty“ na TikToku. A Apolena Rychlíková a Lukáš Zelenka by rádi, aby volbami zatřáslo zjištění, že i komunisté mají své neziskovky a nadace. Vyjádříte se k obému?
Mně se líbí, jak si někdo myslí, že stačí mít dost sledujících a lajků na fejsbůku a to automaticky zajistí hlasy ve volbách. Samozřejmě, to tak není. Lidé se rozhodují podle více kritérií než podle lajků.
A k těm nadacím... financovaly ty nadace nějaké zbraně? Financovaly trhavinu? Financovaly nějakým bijcům obušky nebo pistole? Vybíraly peníze pro Islámský stát? Nic z toho nedělaly? Tak jakýpak extrémismus? Apoleně už normálně hráblo. Extrémismus je, že někdo někoho bije, ne, že mluví o míru. Extrémismus je, že někdo na někoho střílí, ne, že volá po diplomacii. Extrémismus je Apolena, která by nejraději všem zabavila majetek a založila Sluneční stát.
Prezident republiky ve svém projevu naznačil, že se do toho po volbách nebude… Pardon, slušně řečeno: Že výsledky bude respektovat. Věříte mu to?
A víte, že věřím? Náš prezident nikdy nebyl žádný lumen politické odvahy. Nikdy se nepostavil moci. Nikdy neměl vlastní názor. Člověk, který podává ruku džihádistovi a hrdlořezovi, protože to vlastně jinak nejde, ten vždycky půjde s větrem. Pro mě je projev pana prezidenta důkazem, že transatlantická vazba a evropské hodnoty tak nějak zdegradovaly a Petr Pavel už nevěří, že ho proti českému lidu ochrání.
Co když někdo šikovně podá stížnost na neplatnost voleb např. k NSS a po volbách stejně nebudeme vědět, zda nebudou zrušeny? Někteří o tom sní v souvislosti s těmi „ruskými účty“. Bude hrát roli, zda opozice vyhraje hodně, aby to bylo, jak říká Donald Trump, „too big to rig“, tedy tak velké vítězství, že s tím nikdo nic neudělá?
Já myslím, že se to u nás nestane z jednoho jednoduchého důvodu. Nikdo mocný v EU ani USA nevěří, že bychom se jim my, Češi, vzepřeli. Oni si myslí, že budeme ohnutí a budeme šlapat brázdu. Nač si to komplikovat nějakými rumunskými scénáři... Naši protektoři prostě čekají, že Babiš bude pokračování Fialovy vlády jinými prostředky.
Jo, až bude mít STAČILO! třicetiprocentní preference jako AfD v Německu, tak se budou dít neuvěřitelné věci. Ale to bude ještě jedno volební období trvat.
Asi nebudeme zastírat, že každému se všechno povede. Co se v rámci kampaně STAČILO! nepovedlo tolik, jak byste rádi?
Musím všem kolegům kandidátům poděkovat za nasazení. Tady rozhodně není co vytknout. Všichni dřeli do úmoru a nízký rozpočet bohatě vynahradili prací. Ale to víte, jsme nové hnutí, drhla nám trochu koordinace, dělali jsme začátečnické chyby, učili se za pochodu a někdy jsme si zbytečně komplikovali život. Ale pro mě bylo důležité, že jsme žádnou chybu neudělali dvakrát.
Co vám řekl o situaci v naší zemi uplynulý víkend, kdy jste se zúčastnil demonstrace spolku Svatopluk, v neděli vystřídané akcí Milionu chvilek?
Žijeme opravdu ve zlomovém období. Jak napsal David Martínek, skončila doba předstírané politické konkurence. Už to není tak, že všichni dělají v podstatě to samé a jen se škorpí, aby to vypadalo jako soupeření. Už se nesoupeří o koryta, ale znovu o ideje. Volby zase mohou něco změnit, a proto se je snaží zakázat. Akce Svatopluku a akce Milionu chvilek byly jako oheň a voda. Ale už jsou to Chvilkaři, kteří si musejí hesla kreslit fixami na kartony... peníze od Soroše došly... To se ve volbách projeví. Hodně se to projeví.
Karel Havlíček sdělil, že s komunisty nechce ANO spolupracovat, jenže „ve STAČILO! nejsou jen komunisté“. Nesmrdí to tu takovým tím pověstným „hledáním konstruktivních poslanců napříč politickým spektrem“? I Topolánek našel nakonec svého Melčáka a svého Pohanku.
Pokud přijmete můj postulát, že opozice bude mít po volbách sto třicet poslanců a vláda jen sedmdesát, nikdo nebude muset hledat nějakého dostatečně hladového poslance a nabízet mu politický úplatek. Poslanecká sněmovna bude jasně rozdělená a vláda vznikne z dohod mezi politickými stranami, nikoliv z přeběhlíků. Osobně očekávám po volbách spoustu překvapení, ale zařídí je Babiš, Fiala, Rakušan či Okamura. Nikoliv přeběhlíci.
Arcibiskup Graubner varoval před STAČILO! Vy, jak známo, jste věřící. Působí vám to bolest?
Jo, působí... strašně mě štve, jak je církev slabá, že se musí dovolávat voleb, místo aby se dovolávala Pánaboha. Správný arcibiskup zvící velikosti Jana Pavla II. by řekl, že nějaké světské volby do světských vlád na správu světských statků ho vůbec nezajímají, protože církev má zastání v Hospodinu a i kdyby mocnosti pekelné povstaly, nic to nepomůže, protože nad církví drží Bůh ochrannou ruku.
Leda, že by arcibiskup Graubner věděl něco, co my ještě nevíme... že se Pánubohu zprotivila církev, která slibovala nebesa, ale čekala na majetky. Že se mu zprotivila církev, která se bratříčkovala s manželstvím pro všechny, eutanázií od čtrnácti let, nenávistí k seniorům a surogátním mateřstvím. Možná si Pánbůh řekl, že taková církev mu na světě k ničemu není a nechal v tom Graubnera plavat samotného.
Co na závěr říct voličům? A pak už je necháme na pokoji.
Vážení přátelé, co lidé chtějí, to také dostanou. Kdo chce válku, může si ji snadno zvolit v podobě Jany Černochové. Kdo má rád mazání medu kolem úst, ať to hodí Stanjurovi. Kdo má rád vysoké daně i rekordní schodek státního rozpočtu, ať volí Fialu. Kdo chce půdu prodat nadnárodním korporacím, ať volí Marka Výborného. Kdo chce platit emisní povolenky pro domácnosti, ať volí Hladíka. Kdo chce energetické žebračenky, může to hodit Hřibovi a kdo chce mafii na Ministerstvu vnitra, ať volí Rakušana.
A kdo toho má plné zuby, ať si spolu s námi řekne STAČILO!
autor: Jaroslav Polanský