„Mzda dělníka nižší než před 50 lety.“ Poražená strana se dál hádá, proč vyhrál Trump

Začalo to krátkou poznámkou na síti X, kde Bernie Sanders, sice nezávislý kandidát, ale při hlasování v Senátu prakticky vždy na straně demokratů, pohaněl demokraty, že se odklonili od pracujících. „Nemělo by být žádným velkým překvapením, že Demokratická strana, která opustila lidi z dělnické třídy, zjistila, že ji dělnická třída opustila. Zatímco demokratické vedení hájí status quo, americký lid je naštvaný a chce změnu. A mají pravdu,“ napsal na síti X Sanders.

It should come as no great surprise that a Democratic Party which has abandoned working class people would find that the working class has abandoned them.



While the Democratic leadership defends the status quo, the American people are angry and want change.



And they’re right. pic.twitter.com/lM2gSJmQFL — Bernie Sanders (@BernieSanders) November 6, 2024

A vydal vlastní prohlášení ve formě tiskové zprávy. Tam poukázal na to, že příjmy superbohatých se zvýšily, zatímco čím dál víc obyvatel USA žije od výplaty k výplatě. „Dnes, zatímco velmi bohatí se mají fenomenálně dobře, 60 % Američanů žije od výplaty k výplatě a máme větší příjmovou a majetkovou nerovnost než kdykoli předtím. Je neuvěřitelné, že skutečné týdenní mzdy průměrného amerického dělníka, které odpovídají inflaci, jsou nyní ve skutečnosti nižší než před padesáti lety,“ tvrdil ve svém prohlášení senátor.

Navzdory expanzi nových technologií má už nyní podle Sanderse mladší generace horší vyhlídky na budoucnost než jejich rodiče. Navíc se lidé začínají bát nástupu umělé inteligence, protože je připraví o práci. „Dnes, navzdory explozi technologií a produktivity pracovníků, bude mít mnoho mladých lidí horší životní úroveň než jejich rodiče. A mnoho z nich se obává, že umělá inteligence a robotika špatnou situaci ještě zhorší,“ varoval ve svém prohlášení Sanders.

Poukázal i na formu zdravotní péče, kterou mají podle něho USA nejdražší na světě. „Dnes, přestože utrácíme na hlavu mnohem více než jiné země, zůstáváme jediným bohatým národem, který nezaručuje zdravotní péči všem jako lidské právo, a platíme za léky na předpis zdaleka nejvyšší ceny na světě. My sami z velkých zemí nemůžeme zaručit ani placenou rodinnou a zdravotní dovolenou,“ rozčílil se ve svém prohlášení Sanders.

Vrhl se i na kritiku americké podpory izraelské válce v pásmu Gazy. „Dnes, navzdory silnému odporu většiny Američanů, nadále utrácíme miliardy na financování úplné války extremistické Netanjahuovy vlády proti palestinskému lidu, která vedla ke strašlivé humanitární katastrofě masové podvýživy a vyhladovění tisíců dětí.“

A začal střílet otázky směrem k Demokratické straně. „Poučí se velké peněžní zájmy a dobře placení poradci, kteří ovládají Demokratickou stranu, z této katastrofální kampaně? Pochopí bolest a politické odcizení, které zažívají desítky milionů Američanů? Mají nějaké nápady, jak se můžeme postavit stále silnější oligarchii, která má tolik ekonomické a politické moci? Pravděpodobně ne,“ zakončil své prohlášení senátor Bernie Sanders. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 12539 lidí

Svým prohlášením Bernie Sanders vyvolal silnou mediální bouři, ale také spoustu reakcí z Demokratické strany.

Nejhlasitěji se pak ozvala bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. „Při vší úctě, a já Bernieho Sanderse velmi respektuji za to, co zastává, ovšem nerespektuji ho, když říká, že Demokratická strana opustila rodiny dělnické třídy,“ vypálila směrem k Sandersovi přes The New York Times v podcastu The Interview.

A začala vypočítávat, kde všude Bidenova administrativa šla naproti dělnické třídě. „Za prezidenta Bidena vidíte záchranný balíček, peníze v kapsách lidí, očkování, bezpečí ve školách, výrazně se snižovala nezaměstnanost. Co dělal Trump, když byl prezidentem? Snížil daně nejbohatším lidem v Americe,“ navážela se Pelosiová do Sanderse.

Ale ani tady se Sanders nedal zašlapat do mediální hlušiny a poskytl rozhovor pro NBC News, kde Pelosiové odpověděl. Nejdřív vypočítal různé nešvary amerického sociálního systému, pak se vrhl na odpověď pro Pelosiovou.

„Nancy je moje kamarádka a spolupracovali jsme na mnoha problémech. Ale tady je realita. Musím říct, Nancy, v Senátu jsme za poslední dva roky nepřinesli ani legislativu, která by zvýšila minimální mzdu na životní minimum, a to navzdory skutečnosti, že asi dvacet milionů lidí v této zemi pracuje za méně než patnáct dolarů za hodinu. Nepřinesli jsme do Senátu zákon, který by pracovníkům usnadnil vstup do odborů. Nemluvíme o hledání výhodných penzijních plánů, aby naši starší mohli odejít do důchodu s jistotou. Nemluvíme o zrušení stropu sociálního zabezpečení. Abychom mohli rozšířit solventnost sociálního zabezpečení a zvýšit dávky,“ rozpálil se v odpovědi Sanders.

A pokračoval dál. „Sečteno a podtrženo, pokud jste průměrně pracující člověk, opravdu si myslíte, že Demokratická strana jde na maximum a bojuje za vás? Myslím, že drtivá odpověď je ne. A to je to, co se musí změnit,“ je si jistý levicově velmi vyhraněný senátor.

Bernie Sanders byl minulé úterý znovu zvolen v senátním klání ve Vermontu a porazil republikánského vyzyvatele Geralda Malloye se ziskem 63,3 % k Malloyovým 32,1 %.

Psali jsme: „Ukrajina“ neexistuje. Plán Donalda Trumpa sepsaný natvrdo Kam zmizel? Novinář napsal pichlavý text o Pavlovi. Za dva dny byl pryč Publicista: Trump bude teď ČR ignorovat. Až do příštích voleb Republikáni po vítězství Trumpa drtí vše. Mají Senát a zřejmě i Sněmovnu