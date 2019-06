„Na to nezapomenu.“ Ovčáček a Soukup zdrbali Fridrichovou z ČT i Milion chvilek

Ve včerejším vydání pořadu Moje zprávy na TV Barrandov byl hostem moderátora Jaromíra Soukupa prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček. Mezi tématy jejich debaty byly mj. incident spojený s připomínkou 77. výročí vyhlazení Lidic, návrh ústavní žaloby senátorů na prezidenta Miloše Zemana či nejnovější rozkol vládní koalice po záměru obsadit do Rady České tiskové kanceláře Michala Semína. „Tohle možná uspěje v Senátu, kde bude nějaké aklamační hlasování jako na ústředním výboru, v Poslanecké sněmovně to nemá žádnou šanci na úspěch,“ podotkl Ovčáček k žalobě na prezidenta.

Anketa Myslíte, že globální oteplování způsobuje člověk? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 622 lidí

Ovčáček se k dotazu, zda kauzu zachytil, vyjádřil: „Zachytil jsem ji na sociálních sítích, například u pana poslance Foldyny, který byl také přítomen v Lidicích, a musím říct, že to je téma zaprvé závažné a je to šokující, protože k takovým věcem, zvláště u památníku v Lidicích, by nemělo docházet. Aby se kádrovali lidé, kteří chtějí uctít památku obětí německé nacismu, to už jsme tedy hodně daleko a jestli někomu vadí ruské nápisy, tak to už je hodně špatně.“ Doplnil, že Rudá armáda osvobodila většinu našeho území a věc by se měla řešit.

Soukup se s Ovčáčkem shodli, že se jednalo o rasismus. „Tady neustále někdo, zvláště z těch skupin takzvaných lepších lidí, obviňuje lidi s jiným názorem, že jsou xenofobové, že jsou rasisté, přitom jejich míra třeba rusofobie už hraničí s mánií a je absolutně nepřijatelná,“ řekl Ovčáček. „Ti, co se nejvíce zaklínají pravdou a láskou, se ve skutečnosti chovají nejhůře,“ dodává.

FOTO: Repro TV Barrandov, Jiří Ovčáček hostem u Jaromíra Soukupa

Sám Foldyna na svém facebooku shrnul důležitost připomínky lidického výročí a nezakrýval své překvapení. „Proto mi dnes postoj jednoho z organizátorů, který řekl, květiny můžete položit, ale nepřejeme si, abyste vy, co pokládáte květiny, měli na sobě nápis v azbuce, přijde jako postoj bezpáteřní loutky. Ne, nevěřím, že by náš národ tak hluboko klesnul. Je to postoj vystrašené figurky, která bezpáteřně a iniciativně se hrbí s dobou,“ pokračoval nemilosrdně u svého příspěvku týkajícího se incidentu. Foldyna zavzpomínal také na Karla Kryla, který o poklonkování momentálně vládnoucí moci, tehdy moci komunistické, zpíval ve svých písničkách.

Psali jsme: VIDEO Květiny zabitým v Lidicích? S azbukou ne! Foldynu a další vyhodili

Následně diskuse přeskočila k druhému tématu, které se týkalo návrhu ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana od skupiny senátorů. Ovčáček obvinění přirovnal k tzv. Bílé knize obhajující sovětskou okupaci v osmašedesátém roce.

Soukup si návrh ústavní žaloby přečetl a vyjádřil se, že pět ze sedmi bodů v ní je spojeno s minulým funkčním obdobím Miloše Zemana a tudíž „postrádají platnost“. A jal se promluvit i ohledně nejmenování Miroslava Pocheho s tím, že v textu žaloby je jaksi opomenuto, že prezident Zeman dostal od premiéra Andreje Babiše (ANO) na výběr, koho může do úřadu jmenovat.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Návrhem ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana by se mělo podle předkladatele návrhu senátora Václava Lásky (Senátor 21) plénum horní komory Parlamentu zabývat tak, aby ji Poslanecká sněmovna dostala po prázdninách. Pod návrh k dnešku Láska získal 30 podpisů zákonodárců, což stačí k tomu, aby se předlohou zabýval Senát. Ústavní soud může žalobu dostat k posouzení až poté, co ji podpoří tři pětiny přítomných senátorů a souhlasí s ní také tři pětiny všech poslanců. Soukup řekl, že k souhlasu poslanců nedojde a tudíž se zde jedná jen o zviditelnění senátora Lásky.

Psali jsme: Sesazení Zemana? Ne, to není cílem žaloby na něj, říká senátor Láska

„Celé je to vylhané, je to určeno k zviditelnění a je to ostuda,“ konstatoval Ovčáček. Vše by se dle něho dalo shrnout jednoduchou větou: „Nemáme rádi Miloše Zemana a nechceme, aby byl prezident.“

„Tohle možná uspěje v Senátu, kde bude nějaké aklamační hlasování jako na ústředním výboru, v Poslanecké sněmovně to nemá žádnou šanci na úspěch,“ dodává Ovčáček. „Pseudožaloba“ nám prý může způsobit nemalou ostudu v zahraničí.

Žaloba například připomíná jmenování prezidentského kabinetu Jiřího Rusnoka v roce 2013, přestože se tehdy strany dohodly na sestavení vlády, kterou by podpořilo 101 poslanců ve Sněmovně, či zmiňuje zpochybňování nezávislosti justice.