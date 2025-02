„Na volbách nezáleží!“ Více k Fialovým 3 % za zbraně

Premiér Petr Fiala v pondělním mimořádném projevu hovořil o měnící se mezinárodní situaci a hlavně chystal národ na další výrazné zvýšení výdajů na obranu. Dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), což bylo za rok 2024 dle informací Ministerstva obrany 166,8 miliardy Kč, už prý nebudou stačit. Podle Fialy musí jít minimálně o 3 % HDP.

„Evropské státy posun v americké veřejné debatě nechtěly brát na vědomí a nestaraly se o svou bezpečnost. Moje vláda ano, proto jsme měli požadavek na dosažení výdajů ve výši 2 procent HDP na obranu a také jsme to udělali. Ani to však nebude dlouhodobě stačit. Novou mezinárodní realitu je třeba respektovat. Co je třeba udělat? Musíme zásadně navýšit výdaje na vlastní obranu na minimálně 3 procenta HDP během několika dalších let. Tyto peníze musíme zajistit a postarat se o to, aby byly utraceny rozumně a účelně,“ vyzýval premiér ve svém projevu.

„Ano, budou to výdaje navíc.Tyto výdaje ale zároveň představují velkou příležitost,“ řekl Fiala s odkazem na český zbrojařský průmysl. „Nebude to jednoduché a nebude to komfortní,“ dodal premiér a šéf ODS k nutnosti začít masivněji zbrojit.

Jako možný zdroj financování uvedl i zmrazená ruská aktiva v Evropě. „K další vojenské podpoře Ukrajiny musíme využít peníze ze zmrazeného ruského majetku z celé Evropy,“ konstatoval ve svém proslovu Petr Fiala. Problém je, že něco takového nejspíš nebude možné, neboť je proti tomu většina silných států Evropy. Nově to zopakoval i Emmanuel Macron při setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě.

Pokud jde o samotné výdaje na obranu, hovoří se minimálně od návratu Donalda Trumpa o tom, že evropské členské státy NATO budou své armádní rozpočty dále výrazně navyšovat. Podle premiéra Fialy musí jít minimálně o tři procenta, občas ve veřejném prostoru zaznívá i číslo pěti procent. To by v českém případě znamenalo stovky miliard korun.

Naším základním cílem musí nyní být silná Evropa, která dokáže Rusko odstrašit od dalších vojenských útoků na suverénní evropské státy. Aby se nám to podařilo, musíme hned začít s konkrétními kroky. ???? pic.twitter.com/V3TEDyrmgG — Petr Fiala (@P_Fiala) February 25, 2025

ParlamentníListy.cz se zeptaly v anketě politiků, co na Fialova slova o masivním navyšování rozpočtu na zbrojení říkají i s ohledem na to, že je volební rok a může být otázkou, jak voliči přijmou fakt, že výrazný přesun prostředků do resortu obrany nebude komfortní, jak říká sám premiér.

„Petr Fiala už prokázal, že není kompetentní v žádné oblasti. Platí to i pro obranu. Jen vrší slova bez obsahu. Otázku výdajů na obranu by měla řešit až příští vláda. Na základě pečlivé analýzy situace Česka. Petr Fiala ať už raději nic nenavrhuje a nerozhoduje,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz místopředseda hnutí ANO a šéf sněmovního ústavněprávního výboru Radek Vondráček.

Podle poslance ODS Karla Krejzy je naopak navýšení zbrojních nákladů i za cenu dalšího zadlužení nutné. „Ruská agrese na české volby nehledí. Bezpečí občanů má přednost. 3 % jsou reálná i za cenu vyššího schodku. Ostatně takto to řeší Polsko,“ sdělil.

„Komfortní pro miliony občanů není už více než tříletá vládnoucí eskapáda Fialy, takže ať místo těchto nicneříkajících keců raději řekne, kde dalších 80 miliard chce vzít – jestli zase vezme na hůl pracující nebo důchodce. Jestli o tyto peníze přijdou nemocnice nebo školy nebo hasiči a policisté. To neřekl, protože je před volbami. Znovu opakuji, česká armáda má sloužit našim občanům a nemá být expedičním sborem bojujícím v cizích válkách, jak to má nastaveno stávající čtyřkoalice i část opozice,“ vzkázala lídryně STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná.

„Petr Fiala nepochopil, že si na vše musíme vydělat. Ještě nedávno odsouhlasoval jednu klimatickou blbost za druhou, čímž v přímém přenosu likvidoval firmy, které pak logicky neodvádí do veřejných rozpočtů peníze potřebné na infrastrukturu, zdravotnictví nebo obranu. Nyní vidí řešení v posílení peněz na zbrojení v tom, že vybili fondy na posílení konkurenceschopnosti. Technicky to samozřejmě jde, ale tím opět zhorší situaci těch, kteří jediní jsou schopni generovat zdroje na investice. Fialův svět dotací a přerozdělování funguje krátkodobé, pak zkolabuje. Nejdříve musím vytvořit podmínky pro trvalé příjmy, pak je mohu vynakládat,“ říká šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Poslanec SPD Radovan Vích říká, že Fialova vláda není schopna utratit ani dvě procenta HDP. „Jediné, co musíme, je vyměnit asociální vládu Petra Fialy. Ministerstva obrany není schopno utratit ani ta 2 %. Navíc zrovna ministři obrany za ODS (Vondra a Barták) byli ti, kteří ‚ořezávali sádlo‘ a průběžně nemodernizovali armádu v dobách ekonomické konjunktury. Výdaje na obranu ve výši 2 % nevypovídají nic. Záleží na tom, kam ty finance směřují. Pokud na splátky amerických letounů F-35, tak je to špatně, když vojáci nemají třeba boty, rukavice anebo batohy,“ řekl redakci.

„Bezpečnost České republiky a našich spojenců musí být absolutní prioritou, a proto je správné vést debatu o adekvátním financování obrany. V dnešním geopolitickém kontextu je nezbytné investovat do modernizace armády, schopnosti odstrašení a plnění našich závazků v rámci NATO. Zároveň je ale nutné, aby jakékoliv navyšování rozpočtu probíhalo odpovědně, efektivně a s jasným plánem využití prostředků. Musíme dbát na to, aby investice přinášely reálné posílení naší obranyschopnosti a neznamenaly neefektivní utrácení. V kontextu volebního roku je důležité, aby podobná rozhodnutí nebyla vedena populismem, ale reálnými bezpečnostními potřebami České republiky. Klíčové bude, jak vláda vysvětlí občanům, kde na to vezme prostředky a jak zajistí, že se tím neohrozí jiné důležité oblasti veřejných financí,“ odpověděl na dotaz lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové neví Petr Fiala už dlouho kudy kam a vyvolávání hrozby válečného konfliktu je jeho poslední naděje. Tím totiž zamaskujete všechno. Zbrojením na účet nás všech navíc neurazíte ani ty, co na tom nekřesťansky vydělají. Takže spokojeni budou politikové, zbrojaři i obchodníci s jejich zbožím. Odneseme to tvrdě zase my, naše děti a vnuci, naše obce a města, zkrátka Petr Fiala nám vzkázal, že jsme mu úplně jedno a že mu ty jeho nápady zaplatíme, i kdybychom neměli z čeho. Plní ostatně jen pokyny Bruselu, že by to byla vůle ČR totiž silně pochybuji, to by si kolem sebe snad postavil aspoň členy vlády, když už se lidem nedíval do očí. Je současně otázkou, zda mu nedali do čtecího zařízení staré pokyny, protože po návštěvě Macrona u Trumpa mohou být věci zase jinak. Kdyby tam neběhaly ty šílené miliardy na dluh, označila bych to za špatnou komedii. Tak je to pro nás všechny bez přehánění tragédie, protože je to pokračování chudoby země,“ sdělila pro ParlamentníListy.cz senátorka.

Fotogalerie: - Společně za Ukrajinu!

„Česko musí být suverénní země a základ suverenity je armáda a mít za sebou spojence. Naše armáda má zaostalé vybavení, nedostatek munice pro trvající boj a malý počet vojáků. Za Piráty představil lídr Zdeněk Hřib razantní změny, které by vláda měla podniknout. Třeba cíleně stavět evropský obranný průmysl,“ konstatuje šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta má za to, že Fialova politická dráha je u konce. „Celý projev premiéra Fialy je potřeba vnímat v kontextu volebního roku. Celé to bylo už součástí předvolební kampaně. Premiér Fiala se jako ‚světový politik‘ ocitl na třetí koleji a včera mu to asi došlo. Takže jsme dostali přednášku. Stačilo, můžete už odejít. Doufám, že to lidé na podzim vládě Petra Fialy spočítají,“ věří.

„S ohledem na to, že do září už daňovou legislativu Fiala nezmění, je zřejmé, že nám tím vzkazuje, že pošle státní rozpočet do ještě vyššího deficitu, aby před volbami ještě stihli uzavřít další zbrojařské kšefty a shrábnout za ně patřičnou provizi. Dluhy už bude muset řešit někdo jiný. Strategie ‚po nás potopa‘ dotažena do dokonalosti. Nepotřebujeme více zbrojit. Potřebujeme investovat do našeho školství, zdravotnictví a do mnoha jiných důležitějších oblastí. Je třeba přestat cpát peníze do železa a začít je investovat do našich lidí,“ uvedl předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

„Šermování procenty je klasický příklad toho, jak se politici snaží rozhazovat peníze daňových poplatníků a zadlužovat budoucí generace. Stát nemá žádné vlastní peníze, jen to, co sebere lidem skrze daně! Investice do obranyschopnosti pro vlastní území jsou smysluplné, aleje třeba mít jasně danou koncepci, třeba jako Švýcarsko nebo Rakousko ne jen bezmyšlenkovitě hodni výdaje, abychom splnili za každou cenu nějaká procenta. Stát má vytvořit takovou koncepci obrany, která odradí jakéhokoliv agresora od útoku na jeho území a při běžné obraně svého života i majetku se lidé ubrání bez péče státu. Pokud vláda chce zvyšovat prvoplanovite výdaje na obranu, měla by nejdřív najít úspory jinde a zmenšit zbytečné státní výdaje, místo aby občanům brala další peníze. To, že je volební rok, znamená, že se politici budou snažit ospravedlnit své špatné hospodaření a hrát na strach voličů. Nejlepší obrana? Svobodná společnost a silná ekonomika, ne stát, který vás stále víc ožebračuje!“ reagoval předseda Svobodných Libor Vondráček.

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová myslí, že chybí premiéru Fialovi odvaha říci, kde na to vezme. „Já postrádám debatu o efektivitě vynakládaných výdajů na armádu a pak by měl mít premiér Fiala odvahu říct, kde na ty tři procenta vláda vezme,“ řekla ParlamentnímListům.cz.

