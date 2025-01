„Nad Rusama se nedá vyhrát.“ Ringo Čech u Xavera nakousl Ukrajinu

Před pár měsíci byl Donald Trump znovu zvolen prezidentem USA. František Ringo Čech prozradil, zda mu fandil, a co to podle něj změní. „Jsem volič Trumpa, imaginární. Prostě mám rád lidi, kteří jsou akční, vyjadřují se jasně, kteří mají nějaký plán a neblábolí. Chudák Biden, to je smutný konec špičkového politika. Ale Trump, nic není tak horké, jak se vaří, ten vždycky ubere. Myslím si však, že v Americe je velká nespokojenost se spoustou věcí. Trump nabídl řešení, nebo alespoň slíbil, že ho nabídne. On je ten typ, jako byl Reagan. Reaganovi vděčíme za naši svobodu, když to tak budeme nazývat,“ uvedl František Ringo Čech v rozhovoru pro XTV.

Rozhovor se od politiky stočil k Trumpově ženě Melanii, ke které Ringo Čech chová velký obdiv pro její krásu. Takovou by podle jeho slov měl mít i český prezident. „Víte, já jsem hardrockový bubeník a Trump má nejkrásnější ženu na světě. Je tak nádherná, ta jeho manželka. Nedávno jsem říkal v nějakém interview, že bych Pavla ocenil, kdyby mu ji přebral, tu krasavici, umí několik světových jazyků,“ vtipkoval hudebník. „Snesla Trumpa, který musí být v osobním životě nesnesitelný,“ doplnil.

Ringo Čech se zmínil i o Trumpových údajných aférách a na otázku, zda politici na nejvyšší úrovni, včetně nejmocnějšího muže světa, mají právo na sexuální skandály, odpověděl bez obalu: „Samozřejmě, jako všichni ostatní. To pokušení je tak velké, musím se smát, když vidím naše politiky. Jde a tři kroky za ním jde pěkná ženská. To už je milenka, si říkám, nebo to bude milenka. Nebo manželka, když bude úspěšná. Stařena odejde,“ smál se.

Ringo Čech celý život mluví otevřeně o svém vztahu k ženám, který je velmi vřelý. Na otázku, jak je možné, že ho ještě nezasáhlo hnutí MeToo, odpovídá bez servítků. „Mě by museli popravit. MeToo je idiotská věc, je to nesmysl. Vidím to, když jde o násilí. Ale jestli někde pěkný ženský řeknu, že bych ji pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlů, to je přece velmi slušná nabídka. A ona řekne ne, a jdeme každý po svém. Ale aby… To jsou všechno ženské, které potřebují prachy. A ti soudci jim to žerou. Neřeknou jim, že si to měla milostivá paní rozmyslet, a ne až po třiceti letech, když jsou bez peněz a chtějí se na někom hojit. Na někom, kdo je poplácal po zadku.

Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin. To je projev přízně, obdivu. A když je to vkusně udělané, tak by ta ženská přece měla být potěšena, že je o ni zájem. A ne, že když jí otevřu dveře, tak půjdu na dva roky do vězení. Svět se zbláznil,“ kroutil František Ringo Čech nevěřícně hlavou. „Dějí se prostě věci... já to nechápu, protože už je mi 81, už se tomu většinou směju,“ podotkl.

Hnutí MeToo vzniklo jako celosvětová iniciativa proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání, která se rozšířila především po roce 2017. Zaměřuje se na odhalování případů nevhodného chování, zejména ve světě politiky, médií a showbyznysu.

Ringo Čech ostře kritizuje přehnanou politickou korektnost, která podle něj deformuje realitu a zasahuje do tradičních symbolů a zvyků. Podle něj se společnost často přizpůsobuje absurdním požadavkům jen proto, aby se vyhnula možným kontroverzím. „Byla tříkrálová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni tři jsou bílí. A Baltazar má být černý. Ale ne otrok, jak si mysleli ti pseudorasisti. To byl mudrc. To byl král. Ale on tam není, protože někdo řekl, ať jsou všichni tři bílí, ať nemáme problémy. Ten vůl nevěděl, že to není otrok, ale král. A takových věcí z politické korektnosti je tolik. Jedna za druhou. Proč se tomu nikdo nepostaví?“ pozastavoval se.

Nelíbí se mu ani skutečnost, že některé neziskové organizace dnes jezdí po základních školách a dětem vysvětlují, že neexistují jen dvě pohlaví. Podle něj je absurdní, aby se děti učily, že si mohou vybrat své pohlaví a raději se svěřily výchovnému poradci než rodičům. „Viděli jste nějaké pohlaví jiné, než máme my nebo naše kamarádky? Ve mně se úplně vaří krev. Ale čas od času přijdou takové neziskovky a když vidím ty částky, tak se ve mně vaří krev. Neziskovka, která se stará o malé děti, o bezdomovce, která pomáhá lidem v kultuře, starým lidem – to beru,“ vyjádřil se i ke svému dlouhodobě negativnímu postoji k neziskovým organizacím.

Také premiér Petr Fiala (ODS) je spojován s neziskovou organizací, která podporuje práva žen v Barmě. Tato podpora zahrnuje například tisk brožur a podle dostupných informací se na ni vynakládají desítky milionů korun. Je podle Ringa Čecha správné, aby čeští politici financovali podobné aktivity? „Já jsem to někde slyšel. A syn mi říká: ‚Tati, to je blbost, fake, nesmysl. Někdo na něj háže bahno‘.“

Moderátor Lubomír Veselý argumentuje, že se objevily důkazy, které naopak tuto informaci potvrzují. Nabízejí i linky z Hlídače státu, kde jsou ty smlouvy všechny uveřejněny. A Fiala to nikdy nepopřel. Ani to nevysvětloval. „Ať to dělá politik za své peníze, ale ne s neziskovkou. Neziskovky jsou všechno ziskovky. Ale jestli máš slabost pro barmské ženy, tak proti gustu žádný dišputát,“ uvedl hudebník a bývalý politik Ringo Čech.

S vážností ale následně zdůrazňuje, že prioritou by měla být pomoc českým dětem, které se ocitají v těžkých životních situacích. „Dokud budou děti, které nebudou mít na oběd ve školní družině, dokud budou děti, které nemůžou jet na tábor – bez ohledu na to, že otec chlastá a je gambler – o ty se musí stát postarat.“

Stejně tak s velkým nespokojením komentoval situaci kolem státního dluhu a populistických kroků politiků. „Všechno to začíná vytvářením dluhu. Když někdo žije na dluh, to nejde. V rodině nemůže chtít ženská norkový kožich, když manžel vydělává 45 tisíc. A my se tak chováme, protože dobrý politik se vzepře. Vzepřel se Kalousek. Řekl dost, vyházel úředníky, ušetřil peníze. Ale byl zlej. A oni nechtějí být zlí, politici. To je přece hezký všem přidat. Hlavně, aby jsme se udrželi v baloňácích. Kdežto když chceš být dobrý politik, musíš být neoblíbený. Děláš věci, které jsou hodně lidem proti srsti,“ uvedl.

Ringo Čech pokračuje v úvahách, co se státním dluhem. „Vždyť jsme si opasky neutáhli ani po revoluci. Mluvilo se o tom, byli jsme všichni vyděšení. A co děláme? Utrácíme. Něco mi říká, moje životní zkušenost mi říká, že jednoho dne se to smaže. To už se děje. Některým státům dluží několik miliard a Evropské společenství řekne: Tak to smažeme. Je to ztráta,“ poukázal.

Jednou z velkých aktuálních debat ve veřejném prostoru, kterou do diskuse přináší i prezident Petr Pavel, je otázka přijetí společné evropské měny. Ringo Čech na to reaguje s tím, že otázka samotné měny ho příliš netrápí. „Jde o to, abych je měl. Koruny nebo eura – budu-li mít to nebo to, je mi jedno, čím budu platit.“

Vrátil se spíše k širší otázce Evropské unie a jejího směřování. Podle něj zkáza EU začala v okamžiku, kdy odmítla přiznat svůj historický základ. „Vše začalo tím, když chtěli do zakládající ústavy vložit větu, že Evropská unie vychází z křesťanských základů Evropy. A oni to zamítli. Dokonce toho poslance, který to prosazoval, vyhodili z parlamentu. Čili my už jsme začínali na lži. Na lži. Zapřeli jsme svou křesťanskou minulost. To vše ostatní už pak jde jako na drátku,“ zdůraznil František Ringo Čech.

Podle svých slov tak nevěří v dobrý konec Evropské unie. Přestože ji původně podporoval, tvrdí, že její vývoj se odchýlil od původní myšlenky. „Já jsem pro EU hlasoval, je to velmi dobrá věc, ale všichni jsme měli jinou představu. Měl jsem představu – armáda, obrana, zahraniční politika, a jinak ať si každý dělá, co chce. Ale fakt je, že se musí rozhodovat jednotně. Nemůže každý protestovat.

Problém je v tom, že rozhodují úředníci. Úředníci nevolení, ti vytvářejí to klima. Když vidím ty poslance, jak tam sedí, tak se musím smát. Kroutí hlavou, nejsou to bojovníci. Proto se vracím k Trumpovi. Trump je bojovník, a já mám rád bojovníky. Doufám, že se ukáže jako bojovník ve jménu dobra,“ uvedl.

Na otázku, zda věří, že Trump ukončí válku na Ukrajině, odpovídá: „Ona musí skončit. Kdyby ji neukončil Trump, tak to zkolabuje. Nejde to neustále financovat, ta válka nemá konce. Proti sobě bojují velmi silné národy. Ukrajinci jsou jako Rusové – houževnatí, silní, jsou to vlastenci. Prostě narazily na sebe dvě tvrdé nátury. Stojí to celý svět peníze, Ukrajina je zubožená, bude se jen velmi těžko dávat dohromady. Spousta lidí na to čeká, až se bude dávat dohromady. Musí to skončit. Myslím, že kdyby to trvalo dál, tak i Zelenskyj to bude chtít nějakým způsobem ukončit. Nad Rusama se nedá vyhrát,“ míní Ringo Čech.

Vyjádřil také obavy z toho, že by se konflikt mohl rozrůst v daleko větší vojenský konflikt: „Z toho mám velké obavy, protože několikrát jsem říkal – nesmíte zahnat medvěda do rohu. Rusové mají odjakživa pocit ohrožení. Mají k tomu důvod, všichni táhli do Ruska. Švédové, Napoleon, Tataři, Němci. Oni mají absolutní nedůvěru k okolnímu světu. Proto mají jiné koleje. Všechno odlišují. Je těžké jim někdy porozumět,“ doplnil.

