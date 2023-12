„Nadměrné násilí…“ USA poučily Izrael

reklama

Server listu Haaretz upozornil, že Pásmu Gazy je stále drženo asi 130 rukojmích a izraelský prezident Jicchak Herzog podpořil uzavření druhého příměří, během kterého by podle hlavy židovského státu mělo být propuštěno co nejvíce rukojmích. Izraelská armáda oznámila, že v bojích s palestinskými ozbrojenci hnutí Hamás zemřeli další tři vojáci, ale zároveň oznámila, že převzala kontrolu nad uprchlickým táborem Džabalja v severní Gaze.

Izraelští politici čelí dalším a dalším výzvám, aby brali větší ohled na palestinské civilisty, ale agentura Reuters poukázala na slova izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který zdůraznil, že boje neustanou, dokud nebudou osvobozeni všichni rukojmí a dokud nebude Hamás jako strůjce bestiálního útoku ze 7. října, při kterém teroristé na území Izraele zavraždili na 1200 lidí, zlikvidován.

Válka se rozšířila i za území Pásma Gazy a Státu Izrael. Ke střetům dochází i na severu Izraele, resp. již na území Libanonu, odkud Izrael občasně napadají ozbrojenci hnutí Hizballáh. A třetím bojištěm se stalo Rudé moře, kde především lodě mířící do Izraele a z Izraele ostřelují jemenští povstalci – Hútíové – podporovaní Íránem. Proti těm se sice tvoří mezinárodní námořní koalice, která se hodlá postarat o zajištění obchodních tras, ale Hútíové už dopředu říkají, že s ostřelováním lodí tak či tak nepřestanou.

„Naše pozice se ve směru palestinské otázky nezmění, ať už bude vytvořena námořní aliance, nebo ne,“ řekl agentuře Reuters představitel Hútíů Mohammed Abdulsalam s tím, že cílem budou pouze izraelské lodě nebo ty, které míří do Izraele. „Naše pozice na podporu Palestiny a Pásma Gazy zůstane až do konce obléhání, přísunu potravin a léků a naše podpora utlačovanému palestinskému lidu zůstane nepřetržitá.“

Při oznámení námořní operace americký ministr obrany Lloyd Austin v Bahrajnu řekl, že společné hlídky se budou konat v jižním Rudém moři a Adenském zálivu, které zahrnují hlavní globální lodní trasu z východu na západ. „Je to mezinárodní výzva, která vyžaduje kolektivní akci,“ řekl Austin.

Server izraelského listu Jerusalem Post upozornil, že pokud by Suezským kanálem přestaly proplouvat obchodní lodě, Egypt by den co den přišel asi o 13 milionů dolarů. Několik lodních společností v posledních dnech již oznámilo, že lodní dopravu zastavuje, dokud se situace neuklidní. To může Egypt dostat do nemalých ekonomických problémů a oslabit egyptskou měnu.

Mezitím v Gaze zasáhly izraelské rakety jižní oblast města Rafah, kde se v posledních týdnech shromáždily statisíce palestinských uprchlíků, zabily nejméně 20 lidí a desítky zranily, když spali doma. Takto podle agentury Reuters popsali situaci místní zdravotníci.

Obyvatelé uvedli, že se v troskách museli hrabat holýma rukama. „Toto je barbarský čin,“ řekl Mohammed Zurub, jehož rodina při útoku přišla o 11 lidí. Další úder na severu zabil prý 13 lidí a asi 75 zranil v již zmíněném uprchlickém táboře Džabalia, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Izrael tvrdí, že předem varuje před údery, aby mohli civilisté uniknout, a obviňuje bojovníky Hamásu z toho, že se krčí v obytných čtvrtích a využívají nemocnice a školy jako úkryt, což Hamás popírá.

Americký ministr obrany Lloyd Austin řekl izraelským vůdcům na pondělní návštěvě, že ochrana civilistů v Gaze je „morální povinností i strategickým imperativem“, a varoval, že nadměrné násilí plodí zášť, která by prospěla Hamásu a ztížila mírové soužití Palestinců a Izraelců na dlouhou dobu.

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky – UNRWA – uvedla, že více než 60 % infrastruktury Gazy bylo zničeno nebo poškozeno, přičemž více než 90 % z 2,3 milionu obyvatel je bez domova.

Představitelé OSN vyjádřili rozhořčení nad neutěšenou situací nemocnic v Gaze, které postrádají zásoby a bezpečnost. „Jsem pln hněvu z toho, že děti, které se zotavují z amputací v nemocnicích, jsou pak v těchto nemocnicích zabíjeny,“ řekl James Elder, mluvčí dětské agentury OSN UNICEF, s tím, že nemocnice Násir, největší zbylá funkční nemocnice v enklávě, byla ostřelována. Dvakrát za posledních 48 hodin.

Psali jsme: „Diktatura.“ StarDance? Zbořil našel víc. I v odkopnutém Kalouskovi Mlčte, vy antisemité. Izrael sejmul světovou neziskovku ČČK: Už 70 dní nemá Červený kříž přístup k zadržovaným izraelským rukojmím Vánoční mír? Šance ve válce o Gazu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

válka v Izraeli Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.