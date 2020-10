„Naprostá katastrofa“. Zlomený Babiš: Prymula skončí. Když ne sám, odvolám ho já

reklama

„Je to katastrofa. Je to pro mě absolutní šok a nechápu to, když my požadujeme od lidí, aby dodržovali pravidla, aby nosili roušky, dokonce i v autě. Komplikujeme život lidem tím, že jsme zavřeli restaurace, obchody, omezujeme lidi v pohybu, tak musíme jít příkladem,“ uvedl premiér. Anketa Prymula byl přistižen v zavřené restauraci. Má Babišova vláda odstoupit? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 16766 lidí

„Taková chyba se nedá omluvit. Je mi úplně jedno, co tam pan ministr Prymula s panem Faltýnkem dělali. Koho tam zvali a proč. Nemůžeme kázat vodu a pít víno,“ zdůraznil Babiš, že právě ministr zdravotnictví by měl jít v dodržování pravidel příkladem.

„Když naši zdravotníci bojují v první linii, aby zachránili životy našich spoluobčanů, je taková věc absolutně neomluvitelná,“ doplnil.

„Z toho důvodu jsem požádal pana ministra o rezignaci. V případě, že by tak neudělal, ho odvolám. Pana Faltýnka jsem požádal o rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO. Velice mě to mrzí, všem se za to omlouvám. Je to nepřijatelné. Naše vláda si nemůže dovolit ztratit další důvěru,“ zdůraznil. Prymulovi za jeho odvedenou práci poděkoval s dovětkem, že se však tato věc neměla stát. „Tato chyba přišla v ten nejhorší čas,“ podotkl.

Prezident Babišovy kroky zpochybňuje. „Požádal jsem i prezidenta, který o tomto kroku vyjádřil pochybnosti. Dnes ho navštívím v Lánech a situaci budu řešit,“ oznámil.

Pak následovaly dotazy novinářů. „Najít odborníka a manažera na pozici ministra je složité, ale musím to vyřešit. Vyřeším to ještě dnes, nemáme čas,“ uvedl premiér na dotaz, zda by nebylo lepší nechat řízení na někom, kdo ministerstvo zná..

S Prymulou bude mluvit o jeho dalším působení na expertní úrovni. „Dříve pomáhal na úřadu vlády, je to odborník,“ připomněl.

Věří, že za Prymulu najde brzy náhradu. „Nikdo není nehraditelný. Jsem přesvědčen, že tuhle situaci zvládneme a přijdu s urychleným řešením,“ uvedl.

Už prý hovořil se dvěma kandidáty na šéfa resortu zdravotnictví. „Jeden je na cestě, uvidím ho za chvíli. Spěcháme, musíme to vyřešit do času schůzky s panem prezidentem,“ sdělil. Na pondělním jednání vlády už by prý měl sedět nový ministr zdravotnictví.

Na dotaz České televize, zda vláda po odeznění pandemie požádá o důvěru, jak po ni žádá opozice, se podivil: „Opozice může navrhnout sama, nevidím důvod, abychom to dělali my. Epidemie je v celé Evropě, vrací se a my musíme dělat všechno, abychom tuto situaci zvládli."

Dále popsal, jak mu Prymula celou věc vysvětloval: „Vysvětlil mi ráno, že se o té schůzce dozvěděl půl hodiny předem. Byl tam pan ředitel ostravské nemocnice, řešili různé otázky. To je sice fajn, ale nic to nemění na tom, že on musí jít příkladem, pokud apeluje každý den," zakončil premiér.

