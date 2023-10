„Náš pirátský ministr Honza Lipavský letěl“. Podle Bartoše je vláda úspěšná, opozice se jen chce zviditelnit

Opoziční hnutí ANO v úterý vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy, podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) je to ve skutečnosti spíše jen začátek kampaně před volbami v příštích letech a snaha o zviditelnění opozice. Ta je přitom podle něj buď neschopná a může za většinu aktuálních problémů země, nebo dokonce hlásá o vystoupení z Evropské unie a NATO v době válečných krizí ve světě. Po krátké kritice Bartoš přichystal dlouhou chválu vládních kroků, a to zejména těch, které měli na starosti Piráti.

Bartoš v úvodu svého projevu uznal, že opozice má na vyvolání nedůvěry právo, ve skutečnosti ale podle něj nejde o konstruktivní krok, ale jen o snahu o vlastní zviditelnění. „Sešli jsme se dnes, protože opozice opět vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Na to má zajisté právo, tak směle do toho. Vláda ostatně musí být vždycky připravena doložit výsledky své práce, zdůvodnit svoje kroky a představit navazující plány, stejně jako naslouchat zpětné vazbě a má být otevřena ke konstruktivní spolupráci se všemi, kdo skutečně chtějí zlepšovat životy lidí v této zemi, což bohužel není ve většině případů případ současné opozice. To dvouleté působení zde ve Sněmovně, až na drobné výjimky například v podobě novely stavebního zákona nebo ve věcech, které jsou ze své povahy apolitické, což je digitalizace, nemělo s prací, konstruktivitou, ani skutečným zájmem o občany nic moc společného,“ prohlásil Bartoš, že i úterní mimořádná schůze je snahou o mediální zviditelnění se za peníze lidí.

Bartoš připomněl, že oba lídři opozičních stran se museli z rozhodnutí soudu omlouvat za lživé výroky. „Předsedové obou opozičních stran jsou koneckonců i soudem odsouzení lháři a opakovaně se za své výroky i zde na poli Poslanecké sněmovny pak musejí omlouvat,“ uvedl Bartoš. Naposledy se musel omlouvat Andrej Babiš za své výroky na adresu bývalého poslance Miroslava Kalouska.

Opozice podle Bartoše více mluví, než koná, což se ukázalo minulý týden po vypuknutí konfliktu v Izraeli. „Když se podívám, a byla to otázka minulého týdne, na jeden příklad, tady bylo jasně vidět, kdo pracuje a kdo jen blábolí. Zatímco Andrej Babiš stál tady u toho řečnického pultíku a vykládal, že vláda nic nedělá pro Čechy v Izraeli, náš pirátský ministr Honza Lipavský letěl na Blízký východ českým občanům pomoci. Byl mimochodem vůbec prvním zahraničním politikem, který se po teroristickém útoku Hamásu do Izraele vydal a Izrael navštívil. A Andrej Babiš místo toho, aby kvitoval tento krok, tak nedůstojně kopal nožičkami a dělal gesta, jak by všechny lidi zachránil. V praxi ovšem odfrčel soukromým tryskáčem do Albánie na fotbal, zatímco vláda všemi prostředky dostávala české občany do bezpečí, což se i podařilo. A tak je to se vším,“ podotkl Bartoš.

Fakt, že opozice kritizuje vládní konsolidační balíček, je prý úsměvný z úst hnutí ANO, které podle Bartoše samo může za většinu finančních problémů Česka. „Kritika hospodaření prostřednictvím pana předsedajícího, vidím, že zde paní Alena Schillerová sedí, já si pamatuju asi tři věci, které se otiskly do povědomí nás, ale i občanů. Nejrychlejší zadlužování České republiky v porovnání s Evropskou unií a vypálení rozpočtu do základů. Tedy peníze, které byly použity v covidu, navíc NKÚ potvrdilo, že naprostá většina nešla na řešení základních problémů, to byla jedna věc. Druhá fotky s pávy, třetí zaklekávání na nepohodlné firmy, které potřeboval jejich šéf cíleně zničit,“ zavzpomínal ministr pro místní rozvoj.

Hnutí ANO svolalo kromě kritiky konsolidačního balíčku a dalších problémů mimořádnou schůzi i kvůli údajnému zapletení ministra vnitra Víta Rakušana do kauzy Dozimetr skrze šifrované telefony. Při té příležitosti ale Bartoš připomněl vazby na lidi z kauzy Dozimetr u stínové ministryně vnitra Jany Mračkové Vildumetzové (ANO).

„Hnutí ANO svolalo tuto schůzi nikoli kvůli mediálnímu haló, kterým překrývá svoje výsledky, ale kvůli kauze Dozimetr, jak tady zaznělo. A já jsem rád, že to téma tady je, protože, a zaznělo to zde i předtím, bezesporu i v této závažné věci má hnutí ANO co vysvětlovat. Byla to ostatně i stínová ministryně vnitra paní Vildumetzová, která juchala s kmotrem z Dozimetru na svatbě, nechala se od něj obdarovávat ve sněmovní kampani, což stále neobjasnila, a dneska se nově ukazuje, že dokonce bydlela ve vile jedné partnerky toho z hlavních podezřelých, mimo jiné se stejným člověkem, s kterým juchal na té svatbě i Andrej Babiš, což se můžete podívat na videu,“ připomněl Bartoš.

„A já bych mohl pokračovat. Další obviněný v kauze Dozimetr, Luděk Šteffel, pak za milion radil tehdejší ministryni ANO Kláře Dostálové ohledně digitalizace stavebního řízení, a já jsem to komentoval už po svém nástupu na resort Ministerstva pro místní rozvoj. To byl prakticky jediný člověk, kromě ještě jedné úřednice, který to tam měl na starost, a radil tak dobře, že zakázka vycházela v předražení o 1,2 miliardy. My jsme to s Piráty zastavili, přišli jsme s funkčním a levnějším řešením, a paní Dostálová teď dělá, že si jméno pana Šteffela ani nepamatuje, ostatně to říkala v televizi, a ta částka vlastně taky ani nesouhlasí, byť je to černé na bílém ve smlouvách,“ uvedl Bartoš na adresu poslankyně ANO.

Hned poté se pustil i do druhého opozičního hnutí, SPD, které podle něj zcela proti zájmům Česka hlásá snahy o vystoupení z EU a NATO. „Když mluvím o opozici, tak tandem samozřejmě doplňuje i pan Tomio Okamura, který dlouhodobě obchoduje se strachem a často jde i proti zájmům lidí naší země, když mu z toho něco kápne. Já nechci připomínat historické působení, ať už je to SPD, nebo Úsvitu, ale tento pán ve vážné bezpečnostní krizi neváhal dostat Českou republiku z EU, z NATO, byť se jasně ukazuje, že naše účast ve všech těchto společenstvích dlouhodobě zajišťuje České republice ochranu a bezpečnost,“ uvedl předseda Pirátů.

S opozicí se prý vláda shodne na tom, že Česká republika má zásadní problémy, které je potřeba řešit. A to se prý vláda aktuálně snaží, protože minulá Babišova a Sobotkova vláda to nezvládla. „Nicméně i přes to všechno, co jsem teď řekl, máme určitě s opozicí v jednom shodu. A to, že se Česká republika nachází v nelehké době. Občané mají zcela pochopitelně obavy o budoucnost, trápí je nejistota, vyšší ceny, ale i řada problémů, které byly léta skutečně opomíjeny, a to nelze banalizovat ani se této situaci nelze vysmívat. Nicméně hnutí ANO na reformy mělo osm let svého působení ve vládě, ať jsou to reformy v oblasti školství, bydlení, dopravy či ochrany životního prostředí, a já když si vypíchnu například otázku bydlení, kterou mám na starosti a která je jednou z mých priorit na Ministerstvu pro místní rozvoj, tak hnutí ANO v tomto neudělalo zcela nic,“ zkritizoval Bartoš minulé vlády.

Bartoš uznal, že komunikaci směrem k lidem je potřeba zlepšit, zároveň si musejí všichni uvědomit, že nutné reformy jsou vždy nepopulární. „Přiznávám zcela otevřeně, je potřeba posílit i komunikaci, aby bylo jasné, co děláme, proč to děláme, co to lidem přinese a všechno bylo předvídatelné. Musíme mít taky na paměti, že řada těch opatření není příjemná. Ostatně z krize se nejde protleskat nebo promluvit, krize se musí řešit, proto je potřeba ta opatření dělat citlivě, férově a promyšleně. Nemůžeme ohrozit nebo vyvolat ohrožení sociálního smíru či destabilizovat společnost,“ prohlásil Bartoš.

Opozice se podle něj naopak jen snaží získat levné body na kritice vlády svoláváním podobných schůzí. „Ona se blíží opět série voleb a já se můžu domnívat, proč je třeba dnešní schůze svolaná, zda to je nějaký začátek kampaně. Ale já jsem to říkal mnohokrát i před volbami v roce 2021, kdy ještě nebyla válka na Ukrajině, nicméně ekonomiky jednotlivých zemí směřovaly do recese, že to období bude těžké a že opatření, která bude muset zavést budoucí vláda – a takto jsem hovořil před volbami – nebudou vždy líbivá. Já si ale myslím, že by politické strany neměly upřednostňovat svoje vlastní zájmy a nahánění bodů s výhledem na volby před zájmy naší společnosti jako celku. Kdybychom to dělali my, opakovali bychom chyby předchozí vlády,“ uvedl ministr pro místní rozvoj.

Poté Bartoš přítomným poslancům vyjmenoval řadu opatření a zákonů, které považuje za úspěch. Jako třeba zvýšení rodičovského příspěvku, za který lobbovala zejména pirátská místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. S ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) se prý zase české zahraniční politice vrátila páteř. A velké věci se prý dějí na Bartošově Ministerstvu pro místní rozvoj. Dotáhli jsme novelu stavebního zákona. Na vládu jde zákon o podpoře bydlení. Chceme zjednodušit a zlevnit družstevní výstavbu, bojujeme za osm miliard z Národního plánu obnovy, miliardu v programu nájemní bydlení žadatelé využili za čtyři měsíce. Vznikne za to asi 500 nových bytů a většina z nich bude postavena do roku 2025,“ pochlubil se Bartoš.

