„Naše hranice zpět!“ Křik na Babiše. Ale i výsměch těm, co křičí

reklama

Anketa Mají Piráti kvalitní program pro seniory? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4840 lidí debatě Deníku.cz, do které byli pozváni Ivan Bartoš, Petr Fiala a Andrej Babiš jako lídři tří největších stran a koalic, zazněla od moderátorky Kateřiny Perknerové otázka: „Schengen nebo státní hranice?“ Petr Fiala mínil, že oboje. „Schengen je vnější hranice Evropské unie, je nesmírně důležitá, ale státní hranice má taky svůj význam,“ mínil. Bartoš prohlásil, že Schengen, protože pokud je tématem migrace, tak ji chce řešit na hranicích Evropy, protože chce svobodný pohyb. „V kontextu migrace, obrana vnějších hranic, obrana schengenského prostoru.“ Andrej Babiš měl jasno: „Naše hranice. Schengen není funkční.“ Formát byl koncipován pro krátké a úsečné odpovědi, tudíž ani jeden z předsedů svůj postoj hlouběji nevysvětloval.

Za toto krátké prohlášení se do Babiše pustili opoziční politici a také další komentátoři, kteří si ho vyložili po svém. „Čeho jsme se to 30 let po revoluci dočkali? Staří komunisté opět naznačují, že by si ze všeho nejvíc přáli zavřené hranice, fronty, nesvobodu. Je to drzost,“ rozčiloval se Ivan Bartoš a dodal: „Jsem zcela přesvědčený, že je v bytostném zájmu Česka, aby mezi evropskými státy zůstal zachován volný pohyb osob a zboží. Uzavření našich hranic se sousedy, či snad úplný rozpad Schengenského prostoru by pro naši zemi znamenal nevyčíslitelné ekonomické i lidské ztráty.“

Jsem zcela přesvědčený, že je v bytostném zájmu Česka, aby mezi evropskými státy zůstal zachován volný pohyb osob a zboží. Uzavření našich hranic se sousedy, či snad úplný rozpad Schengenského prostoru by pro naši zemi znamenal nevyčíslitelné ekonomické i lidské ztráty. — Ivan Bartoš ?? (@PiratIvanBartos) August 25, 2021

Psali jsme: Ivan Bartoš jel. Drzost starých komunistů. Zavřít Schengen? Slova pro Babiše

Další kritik byl lidovecký europoslanec Zdechovský: „Podle Andreje Babiše není Schengen funkční. Upřednostňuje národní hranice. Zalíbily se mu lockdowny a uzavřené hranice? Asi by chtěl, aby to tady bylo zase jako před rokem 1989. To mohl volně cestovat on a jemu podobní. Velmi nebezpečná slova od premiéra před volbami.“

Podle @AndrejBabis není Schengen funkční. Upřednostňuje národní hranice. Zalíbily se mu lockdowny a uzavřené hranice? Asi by chtěl, aby to tady bylo zase jako před rokem 1989. ?? To mohl volně cestovat on a jemu podobní. Velmi nebezpečná slova od premiéra před volbami. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) August 25, 2021

S nápadem přišel také kandidát TOP 09, Marek Ženíšek: „Všem, kterým se líbí ten dnešní Babišův výrok, že ‚Schengen není funkční‘, bych ukázal fronty na hraničních přechodech do Chorvatska. A příští rok v létě bych je tam ty tři hodiny nechal povinně stát, až pojedou zase k moři, přestože už právě kvůli Schengenu nebudou muset.“

Všem, kterým se líbí ten dnešní Babišův výrok, že „Schengen není funkční“, bych ukázal fronty na hraničních přechodech do Chorvatska. A příští rok v létě bych je tam ty tři hodiny nechal povinně stát, až pojedou zase k moři, přestože už právě kvůli Schengenu nebudou muset?????????? — Marek Ženíšek (@zenisek_m) August 25, 2021

Přidal se také investor Radovan Vávra, že Babišovi prý rozumí. „Je celkem logický, že dolarovej miliardář, kterýho limuzína přiveze až ke dveřím soukromého letadla a kterej si na všech letištích zaplatí VIP odbavení, nechápe, k čemu nám ostatním ten Schengen je.“

A podobně uvažoval i cestovatel Dan Přibáň: „Samozřejmě že synek z prominentní komunistické rodiny, který za minulého režimu žil ve Švýcarsku a Francii a pracoval v Maroku, považuje Schengen za zbytečný. On se jako bezpáteřní poskok totality dostal do zahraničí bez větších potíží a svobodné cestování pro něj nemá hodnotu.“

Parazitolog Jaroslav Flégr si také kopl do Babišovy minulosti a tvrdil, že chce na hranicích dráty vysokého napětí a pro sebe diplomatický pas.

Je celkem logický, že dolarovej miliardář, kterýho limuzína přiveze až ke dveřím soukromého letadla a kterej si na všech letištích zaplatí VIP odbavení, nechápe, k čemu nám ostatním ten Schengen je. Tomu rozumím... — Radovan Vávra (@BlanikZ) August 25, 2021

Samozřejmě že synek z prominentní komunistické rodiny, který za minulého režimu žil ve Švýcarsku a Francii a pracoval v Maroku, považuje Schengen za zbytečný. On se jako bezpáteřní poskok totality dostal do zahraničí bez větších potíží a svobodné cestování pro něj nemá hodnotu. — Dan Priban (@DanPriban) August 25, 2021

Babiš: „Chci naše státní hranice, Schengen není funkční.“ Jo. A na hranicích zase dráty a v nich vysoké napětí. A pro sebe zase pěkně diplomatický pas. — Jaroslav Flegr (@FlegrJaroslav) August 25, 2021

Ke kopání do Babiše se přidal také František Nejedlý, poradce evropských Zelených v europarlamentu, který Babišův výrok označil za vrchol populismu. A prohlásil: „Schengen a EU nejen bourá hranice fyzické, taky ale odstraňuje bariéry mentální v našich hlavách. Stavění nových zdí nesmíme populistům jako Babiš dovolit.“

Babiš kopající do Schengenu je vrchol populismu. Věcně je to samozřejmě naprostá hloupost. Pojďme si ale říct jednu věc: Schengen a EU nejen bourá hranice fyzické, taky ale odstraňuje bariéry mentální v našich hlavách. Stavění nových zdí nesmíme populistům jako Babiš dovolit. — Frantisek Nejedly (@FrantaNejedly) August 25, 2021

Ovšem Babiš myslel svá slova jinak, než mu řada opozičních politiků přisuzuje, jak vysvětlil SeznamZprávám: „Nejsem pro ukončení Schengenu. V debatě jsme si měli vybrat mezi státní hranicí a Schengenem. Šlo o zkratku. A já si vybral naši hranici, protože Schengen nefunguje v rámci ilegální migrace ideálně, například v Řecku.“

Z návrhů opozice vůči Babišovi už má nicméně radost sociolog Petr Hampl, který reagoval na Flegrovu předpověď. Hampl se řadí mezi přední odpůrce nelegální migrace v Česku.

Jestli to Babiš myslí vážně, je čas slavit. https://t.co/61I4DRhCkZ — Petr Hampl (@SociologPetrHam) August 25, 2021

V komentářích byli také další, kteří s Babišem souhlasili a vyčítali Ivanu Bartošovi, že ze zkratky si hned domýšlí novou totalitu. Například podle Zdeňka Lazara nefunguje Schengen, pokud jde o kriminalitu.

„Reformu Schengenského prostoru kvůli jeho slabé výkonnosti doporučuje i zpráva agentury EU IDEA – Schengen under Pressure: Differentiation or Disintegration?, kterou financuje Evropská unie. Takže to, co tvrdí pan premiér, tvrdí i Evropská unie. Mrzení, že?“ rýpal do Bartoše jeden internetový komentátor a další se divil, jak na to mohl předseda Pirátů z jednoho výroku přijít.

„Schengen funkční není, nemá ochranu vnějších hranic, což se ukázalo při prvních vlnách migrace. Mělo by se vylepšit fungování a pak by to bylo ok. Řešením není vracet se zpět,“ pravila Eva Adamová v reakci na výroky europoslance Zdechovského.

Bohužel Schengen není funkční, alespoň co se týče kriminality...Sad true. — Zdeněk Lazar (@ZdenekLazar1986) August 25, 2021

Reformu Schengenského prostoru kvůli jeho slabé výkonnosti doporučuje i zpráva agentury EU IDEA – Schengen under Pressure: Differentiation or Disintegration?, kterou financuje Evropská unie. Takže to, co tvrdí pan premiér, tvrdí i Evropská unie. Mrzení, že? — FackaDoTvářePK (@FackaDoTvarePK) August 25, 2021

Jak je možné z prohlášení, že „Schengen není funkční“, vyvodit, že si tu někdo přeje fronty a nesvobodu? ?? Vykašlete se na každý Babišův blábol a radši voličům představujte, co jim přinesete vy. Ale dle vašich politických úspěchů ve vaší kampani to taky asi žádná sláva nebude..?? — lunpav (@lunpav) August 25, 2021

Schengen funkční není, nemá ochranu vnějších hranic, což se ukázalo při prvních vlnách migrace. Mělo by se vylepšit fungování a pak by to bylo Ok. Řešením není vracet se zpět. — Eva Adamová (@EvaAdamov5) August 25, 2021

Psali jsme: „Ať mají strach!“ Šlachta rozjel finále. Mluvil o Češích, které vrchnost nechala na holičkách Afghánci, jste Švejci. Největší na světě. Silná věta z ČR Ivan Bartoš jel. Drzost starých komunistů. Zavřít Schengen? Slova pro Babiše „Takže Bartoši a Pekarová... rozkrádat...“ Stropnický utřel opozici nad půllitrem, koluje VIDEO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.