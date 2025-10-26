„Prostě jste prohráli volby.“ U Moravce se tentokrát jelo až do konce

26.10.2025 16:00 | Monitoring

Moravec odstartoval nedělní debatu žbreptem. Hosty rozesmál. Ale poté přece jen došlo na vážná témata. Došlo k tvrdému slovnímu útoku na předsedu SPD Tomia Okamuru. Ze strany Michaely Šebelové (STAN). Boris Šťastný (Motoristé) a Taťána Malá (ANO) se Okamury okamžitě zastali. „Já vím, že se vám to může nelíbit, ale prostě jste prohráli volby. My sestavujeme vládu!“ hřímala Malá.

„Prostě jste prohráli volby.“ U Moravce se tentokrát jelo až do konce
Foto: Screen ČT24
Popisek: Václava Moravce rozesmála slovní přestřelka mezi politiky

V první hodině Otázek ve studiu ČT řídil Václav Moravec diskusi Taťány Malé z hnutí ANO, Marka Bendy z ODS, Michaely Šebelové ze STAN a Borise Šťastného z Motoristů.

Moravec odstartoval debatu žbrebtem. „Začnu u paní poslankyně Šťastné. Tedy Malé, pardon!“ Své hosty rozesmál.

Poté nechal Malou říct, že u jednání o koalici ona sama nesedí, zatímco Boris Šťastný jo, takže by o jednání o koalici mohl říct víc. Ten poté naznačil, že v koaliční smlouvě bývá upraveno leccos, včetně poměrů sil. A poslanci koalice stvrdí tuto koaliční smlouvu svými podpisy.

Malá doplnila, že se koalice bude snažit jednat rychle o ustavení nové Poslanecké sněmovny i vlády. „Ale také bude záležet na to, jak se k tomu postaví zástupci opozice,“ podotkla Malá.

Benda prohlásil, že „síla nové koalice“ se ukáže hned v okamžiku, když bude chtít Babišova vláda do čela Poslanecké sněmovny posadit předsedu SPD Tomia Okamuru.

„Opravdu je to velké reputační riziko. Měli bychom zabránit tomu, aby předsedou Sněmovny byl Tomio Okamura. Opravdu, ten člověk je nepřijatelný ve vedení Sněmovny a je reputačním rizikem,“ vyjádřila se Šebelová s tím, že Okamuru nekádruje, ale že skutečně ho považuje za reputační riziko pro celou Českou republiku. „My respektujeme, že nová koalice má vládní většinu, ale my zároveň máme právo říkat, proč se nám ten a ten kandidát nelíbí,“ řekla Šebelová.

„Pokud bude navržen na předsedu Poslanecké sněmovny, tak ho sto procent Motoristů podpoří,“ oznámil na to konto okamžitě Boris Šťastný.

Malá zdůraznila, že „pokud se Okamura stane předsedou Poslanecké sněmovny, bude si muset být vědom té váhy odpovědnosti, jakou bude mít na bedrech“. A že Malá doufá, že si jí opravdu vědom bude. „Možná budete příjemně překvapeni,“ obrátila se na zástupce budoucí opozice.

Moravec pak přehodil diskusní výhybku k ústavnímu zákonu o obecném referendu.

Benda hned připomněl, že nová vládní koalice nemá ústavní většinu ani v Poslanecké sněmovně, tj. 120 poslanců, ani ústavní většinu v Senátu. „Já jsem nikdy zastáncem zákona o obecném referendu nebyl, nejsem a nebudu,“ prohlásil Benda. Nepředpokládá, že by opozice a Senát připustily jakoukoli ústavní změnu, která by mohla vést ke změně zahraničního směřování České republiky.

Šebelová poté naznačila, že Okamura sice připustil, že nedojde na referendum o členství v EU a v NATO, ale hovořil např. o referendu o migračním paktu. Jenže migrační pakt na nás klade povinnosti v rámci EU, kde chce hnutí ANO zůstat členem a označuje se za západní stranu. „A proto tady vnímám rodící se konflikt,“ přemítala nahlas Šrbelová.

Malá však tuto úvahu ihned utnula. „Žádný konflikt v tuto chvíli není. Já vím, že se vám to může nelíbit, ale prostě jste prohráli volby. My sestavujeme vládu, my rozhodujeme o funkcionářích Sněmovny. My budeme hledat ty dohody a kompromisy,“ zdůraznila Malá.

Šťastný sdělil, že budoucí koalice diskutovala i o otázce koncesionářských poplatků. „Také musíme hovořit o transparentnosti celého toho financování a o možnosti, aby Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval hospodaření těchto institucí, tj. České televize a Českého rozhlasu,“ poznamenal Šťastný.

„Zestátnění veřejnoprávní televize a rozhlasu si zaslouží ostrou kritiku ze strany opozice,“ ozval se Benda s tím, že pokud se veřejnoprávní televize převede pod státní rozpočet, je jasné, kdo na onou televizí a rozhlasem získá kontrolu.  

Šebelová na jedné straně slibovala, že budoucí opozice nebude destruovat jednání Sněmovny tak, jak to dělali zástupci nastupující vlády, ale pokud by šlo o veřejnoprávní televizi a veřejnoprávní rozhlas, pak že hnutí STAN „bude k obstrukcím připraveno“.

„Financování veřejnoprávních médií z koncesionářských poplatků nezajišťuje nezávislost. Tvářit se, že to stojí na tom, že budou financovány z koncesionářských poplatků nebo ze státního rozpočtu,“ ozvala se Malá.

Benda kontroval, že forma financování veřejnoprávních médií opravdu má vliv na jejich nezávislost.

A tady se znovu ozvala Malá. „Já chápu, že mezi nás chcete hodit vidle, ale nás opravdu nerozhodíte. Marku, můžeš si z toho papíru tady udělat omalovánky,“ uklidňovala Malá s úsměvem Bendu.

Malá a Šťastný se shodli, že na nové vládě bude velký díl odpovědnosti, aby dala do pořádku zdravotnictví. A že rozpočet pro resort zdravotnictví a situace ve zdravotních pojišťovnách nejsou dobré, vinou odcházející Fialovy vlády, a že  nová vláda bude mít co dělat, aby zajistila dobrou zdravotní péči pro všechny občany České republiky.

Moravec poté nastolil téma státného rozpočtu České republiky obecně. – Malá přiznala, že nezná detaily, o kterých debatovali zástupci koalice, takže „si nechce hrát na chytrolínku a tvářit se, že ví všechno“. – „Díky bohu za ty dary, když tady máme političku, která není chytrolínkou,“ pousmál se Moravec.

Benda z pozice sněmovního matadora připomněl, že teď není komu předložit staronový státní  rozpočet na rok 2026. – Šťastný okamžitě kontroval, že nová vláda by měla přístup k tomuto návrhu rozpočtu získat co nejrychleji, aby odhalila kostlivce ve skříních, a že „nepochybuju o tom, že takoví kostlivci tam jsou“.

Šebelová pravila, že „až bude ustavena nová Sněmovna, rozpočet by do ní měl být poslán“.

Moravec pak nasměroval diskusi k Jednacímu řádu Poslanecké sněmovny.

Malá zmínila, že „existuje určitá shoda na tom, shoda i s opozicí, že by se Jednací řád změnil tak, aby Sněmovna jednala s větší plynulostí“. „Jak to vidím jako člověk, který se do Sněmovny vrátil po třech obdobích, tak ta situace se dramaticky zhoršila,“ ozval se Boris Šťastný.

Benda přizvukoval, že situace ve Sněmovně se dramaticky zhoršila, ale všem připomněll, že „stovky hodin obstruovaly hnutí ANO a SPD, které teď budou součástí vlády, tudíž už nebudou obstruovat, a tím se jednací kultura ve Sněmovně rozhodně zlepší“. Šebelová se přidala a tvrdila, že „hnutí ANO a SPD to měly tak na hranu, že se stávajícím Jednacím řádem Sněmovny nelze fungovat dále“.

„Vy ani na vteřinu nepřipustíte, že jste nebyli ochotni s tou opozicí diskutovat a debatovat. A v důsledku toho pak tam Tomio Okamura stál deset hodin,“ připomněla Malá. A vyjádřila naději, že v nové Poslanecké sněmovně bude situace jiná.

Moravec pak otevřel ještě jedno téma. Vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Připomněl, že Babiš byl v kauze Čapí hnízdo ke trestnímu stíhání vydán třikrát. V letech 2017, 2018 a 2022.

Šťastný označil kauzu Čapí hnízdo a kauzu Tomia Okamury s plakátem za zpolitizované kauzy, a zdůraznil, že v budoucí koalici ANO a SPD se o tom prý nehovořilo. Za sebe prohlásil, že ani plakáty SPD s „chirurgy z dovozu“ se mu nelíbily, osobně by je prý nikdy nevydal, ale je připraven hájit svobodu ve vyjadřování názorů. „Já s tím plakátem nesouhlasím, nevyjádřil bych to takto, nenamaloval bych to takto, ale myslím si, že je to zpolitizovaný proces,“ zdůraznil Šťastný.

Malá připomněla, že v kauze Dozimetr zazněly závažné informace vůči TOP 09 a STAN a může se stát, že se policie bude zabývat i těmito stranami.

Šebelová prohlásila, že „se mají Babiš a Okamura zachovat jako chlapi a měli by požádat o své vydání“. „Za mě poslanci nejsou nadlidi. A kdyby ti poslanci, kteří mají být vydáni, jednali jako chlapi, tak se mají postavit k tomu jednacímu pultíku, jak to udělal kdysi i Bohuslav Svoboda, který řekl: já se cítím být nevinen, ale chci být vydán,“ řekla Šebelová. A dodala, že kdyby v budoucnu policie žádala o vydání některého z poslanců STAN např. kvůli kauze Dozimetr, pak by poslanci STAN měli hlasovat pro vydání těchto poslanců k trestnímu stíhání.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/

autor: Miloš Polák

