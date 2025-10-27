ČEZ: Dvacet nových dubů. Patronkou první dáma

Ty také vytvořily velký smíšený pěvecký sbor a třemi písničkami popřály stromům, aby dobře rostly. I přes deštivé počasím pak naladily příjemnou atmosféru tóny vážné hudby v podání dua na zobcovou flétnu a kytaru. Na realizaci nové aleje přispěla obci Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy požadovanou částkou 112 000 korun.
„Pomocí dotace Libereckého kraje jsme před časem obnovili původní cestu k Manušinským rybníkům. Je hojně využívána pěšími i cyklisty, přičemž do její poloviny jim poskytují stín mohutné duby. Proto jsme se rozhodli, že založíme zbytek aleje i podél druhé poloviny cesty. Tím vlastně vytvoříme protihlukový a protiprašný koridor, neboť v její blízkosti je plánována přeložka silnice I/9 Česká Lípa – Manušice. Zároveň v korunách nových stromů najde útočiště různý hmyz a ptactvo,“ říká starostka Horní Libchavy Jana Löfflerová.
Celá cesta má na délku zhruba 600 metrů a jak již bylo řečeno, vede k přírodní památce Manušické rybníky, které byly v roce 2012 vyhlášeny Evropsky významnou lokalitou. Celistvost aleje se tak stane významným a výrazným krajinným prvkem. Aby vše bylo tak, jak má být, obrátilo se vedení obce na zkušeného certifikovaného arboristu a soudního znalce Tomáše Sochu. Ten se rovněž stal garantem celé výsadby. Jeho případné další rady nyní povedou k tomu, aby péče o novou zeleň v režii zaměstnanců obce a dobrovolníků probíhala co nejlépe.
Díky grantu Stromy Nadace ČEZ mohou obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. Od roku 2011 se díky grantu Stromy podařilo vysadit přes 148 223 dřevin, které v zastavěných oblastech pomáhají zlepšovat životní prostředí. Stromy fungují přirozeně jako protihluková a protiprašná bariéra, poskytují stín, čímž ochlazují své prostředí, nabízejí úkryt ptákům i hmyzu, působí uklidňujícím dojmem na psychiku člověka a obecně zlepšují kvalitu života ve svém bezprostředním okolí. Jen v letošním roce 2025 tak byly nadací podpořeny celkem 132 projekty za více než 14 milionů korun, což celkem obnáší 10 842 kusy dřevin.
V Libereckém kraji jde letos o 4 projekty (Svijany, Hejnice, Dlouhý Most a Horní Libchava) za bezmála 371 000 korun. Grant přitom klade důraz na výsadbu místních původních odrůd, díky čemuž se do obcí například vracejí staré odrůdy ovocných stromů a další původní dřeviny. Příkladem je právě dvacet nově vysazených dubů v Horní Libchavě. Patronkou prvního z nich se stala Eva Pavlová, manželka prezidenta České republiky. Z již dříve přislíbené osobní účasti se bohužel ale na poslední chvíli kvůli zdravotní indispozici omluvila.
„Vážené dámy, vážení pánové, milé děti. Děkuji za pozvání na slavnostní výsadbu stromů v obnovené aleji u Manušinských rybníků. Mrzí mne, že se dnes nemohu osobně zúčastnit, ale velmi si vážím možnosti stát se patronkou jednoho z nich. Oceňuji úsilí všech, kteří s láskou a péčí navracíte život místům, kde se prolíná historie, příroda a lidská sounáležitost. Přeji vám, aby se vaší aleji dařilo, aby rostla a dělala vám radost stejně jako lidem, kteří ji ze srdce pomáhají tvořit a udržovat…,“ napsala první dáma. Místo ní pak první strom zasadily všechny přítomné děti. „Samozřejmě všichni školáci, ale svým způsobem i děti z mateřinky se poté podepsali do Pamětní knihy obce, aby i po sto letech bylo zřejmé, kdo tehdy novější část dubové aleje zakládal,“ uzavřela starostka Jana Löfflerová.
autor: Tisková zpráva