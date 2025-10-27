Moravskoslezský kraj: Motivujeme mladé ke studiu doma v kraji

Moravskoslezský kraj aktivně pracuje na tom, aby mladí lidé neodcházeli za vzděláním a prací mimo region.

Moravskoslezský kraj: Motivujeme mladé ke studiu doma v kraji
Chce jim ukázat, že kvalitní vysoké školy, atraktivní obory i inspirativní kariérní příležitosti najdou právě tady – doma. Proto vznikla jedinečná regionální kampaň Glow Up UNIVERSITY TOUR, která propojuje střední školy, univerzity a svět práce. Celkem 9 akcí v 9 městech regionu přinese na jednom místě vše podstatné: školy, inspiraci, osobnosti i praktické informace.

Bez mladých a nadaných lidí se náš kraj nemůže rozvíjet. Chceme jim ukázat, že Moravskoslezský kraj nabízí víc, než čekají – kvalitní vzdělání, perspektivní obory i možnost dělat velké věci. Moravskoslezský kraj je úžasné místo k životu, ke studiu, ale například i k podnikání. To všechno má středoškolákům, kteří si začínají plánovat svou budoucnost, ukázat Glow Up UNIVERSITY TOUR. Na jednom místě představí své možnosti a nabídku oborů všechny univerzity v kraji,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica s tím, že tato moderní akce není jen veletrhem, ale i místem plným inspirace a zábavy. Naplánováno je 9 termínů od konce října do poloviny ledna v 9 velkých městech v regionu.

Glow Up UNIVERSITY TOUR je určena žákům posledních ročníků středních škol, kteří zvažují přihlášku na vysokou školu. Všechny akce probíhají v dopoledních hodinách, a jsou zdarma. „Kromě prezentací univerzit, kariérových poradců a odborníků z praxe tvoří důležitou část programu i mladí úspěšní lidé z regionu. Podělí se o své příběhy, aby ukázali, že za zajímavou kariérou není nutné jezdit jinam. Programem provází influencer Lukáš Souhrada, který středoškoláky moderní formou oslovuje na sociálních sítích coby DJ Lucky Boy,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a upřesnil, že mezi řečníky z řad mladých bude například lékař Martin Palička, odborník na AI Dalibor Mráz nebo úspěšná influencerka a moderátorka Vindy Krejčí.

Glow Up UNIVERSITY TOUR organizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Konkrétní termíny a místa konání jsou na webu akce.

