„Vy jste ukrajinská vláda.“ Okamura se v Partii nedal Farským nachytat

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
„My jsme na všech zásadních věcech shodnutí. Teď se ještě o víkendu dodělávala digitalizace. … Já si myslím, že (prezidentovi) představí základní teze toho programu. Myslím, že je to pravděpodobnější,“ popsala situaci Alena Schillerová s tím, že hnutí ANO nevystupovala z pozice, že by něco diktovalo. „Tam byla slušná debata a my jsme se snažili, myslím, že se to podařilo, aby tam byla většina našeho programu. … Určitě tam byly i názory těch menších stran, že by tam něco chtěly, a my jsme to upravovali. Ale pozor, já chci říct, že jsme se na spoustě věcí shodli,“ pokračovala v popisu situace Schillerová.
„V řadě věcí byl přesah,“ potvrdil Okamura. Shoda byla na podpoře rodin s dětmi, seniorů i studentů. Chtěli jsme vrátit to, co seniorům vzala Fialova vláda,“ zmínil Okamura. Stejně tak se prý shodli na tom, aby i ve zdravotnictví bylo dost peněz pro občany. Shoda byla asi na 95 procentech. No, a u toho zbytku byla velká vůle najít shodu, abychom konečně vyměnili tu Fialovu hrůzovládu a aby lidé měli víc peněz,“ popsal situaci Okamura.
Naznačoval, že kupříkladu s EET to bude trochu jinak, než možná prosakuje do jednání.
„A ohledně inkluze dojde k revizi. Bude to hodně zásadní změna. Nebude to pokračovat, jak je to teď. U Ukrajinců, tam jsme to také rozvinuli, počkejte si na výsledek,“ naznačoval Okamura.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Tomio Okamura
„Uvidíme, jak se jim podaří naplnit to, jak slibovali všechno všem,“ kroutil hlavou Farský s tím, že na programu vláda asi našla shodu, ale problémem budou ještě personální otázky. Farský o tom nepochybuje. „Slyšeli jsme také, že dospějí k vyrovnanému rozpočtu, a teď už víme, že to nebude,“ přisadil si Farský.
„Já osobně to vnímám tak, že hnutí ANO namalovalo křídou čáru na zem a SPD i Motoristi ji podlezli, aby v té vládě byli,“ okomentoval situaci lidovec Jan Bartošek.
Poté se jal připomínat, že v minulosti Andrej Babiš odmítal koalici s Okamurou s odůvodněním, že Okamura o hnutí ANO lže. „A teď spolu budou vládnout,“ podotkl Bartošek.
Ing. Jan Bartošek
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Ale uznal, že referendum o výstupu z EU a z NATO nebude, protože na tom nebyla shoda. A SPD si mohla vybrat, zda umožní sestavení nové vlády, nebo bude trvat na uspořádání těchto referend. A už kvůli tomu, že budoucí vláda nemá v parlamentu ústavní většinu, bylo rozhodnuto, že umožní vznik vlády a ke změnám ústavy se pokusí získat některou z opozičních stran.
Schillerová zdůraznila, že referendum o EU a o NATO nebude. „My jsme jasně prozápadní strana,“ zdůraznila. Ale v tomto volebním období prý bude možné diskutovat o referendech v obecné rovině, např v otázce eutanázie, kterou prosazovalo už hnutí STAN. „Já sama jsem jasně proti jako právník a jako věřící člověk, ale je možné o tom diskutovat,“ naznačovala Schillerová.
Farský předpokládá, že „nová vládní koalice bude mít spoustu rozporů, ale zároveň bude mít jedno velké lepidlo. Snahu nevydat Andreje Babiše a Tomia Okamura k trestnímu stíhání.“ – „To bude silné lepidlo,“ ozval se Bartošek.
„Vy mluvíte o něčem, u čeho jste nebyl. Jste daleko, tam někde v Bruselu. Vy se soustřeďte na to, abyste bojoval za zájmy České republiky. To vy tam neděláte. … My hájíme české národní zájmy,“ zasadila slovní ránu Farskému Schillerová.
Bartošek na to konto řekl, že dostává od zahraničních partnerů otázky, jak je možné, že potenciálně dva nejvyšší představitelé země mohou být trestně stíháni.
Okamura nabídl opačný pohled. „Já mám ze zahraničí otázky, jak je možné, že v České republice hrozí politikovi tři roky vězení za názor. Fialova vláda nás posunula do nějakého Banánistánu. … My nebudeme podporovat návrhy, aby byli lidé zavíráni za názor,“ pravil Okamura.
Jedním dechem dodal, že nová vláda sníží od ledna ceny energií pro občany a pro firmy. Vedle toho zastropuje navyšování odvodů pro živnostníky, které přijala ještě Fialova vláda. A pokud jde o vydávání k trestnímu stíhání Babiše či Okamury: „My nebudeme podporovat návrhy končící Fialovy vlády. To si prosazujte sami. My vás chceme vyměnit!“ zdůraznil Okamura.
„Tady nás mistruje vláda dozimetru, bitcoinu a kampeličky. To je naprosto perfektní!“ sarkasticky uhodila na končící vládní koalici Schillerová.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Schillerová zdůraznila, že je na Motoristech, jak si vyříkají kauzu Filipa Turka. Pokud by se ukázalo, že se ta jeho kauza zakládá na pravdivých informacích, pak by to prý pro Schillerovou byl velký problém.
„Ale podívejme se na kauzy Fialovy vlády. Podívejme se na kauzu bitcoin. Já doufám, že orgány činné v trestním řízení posuzují i roli Zbyňka Stanjury (ODS),“ ozvala se Schillerová.
Okamura potvrdil, že SPD vyšle do vlády odborníky. Má jít o lidi, kteří umí bez skandálů a bez korupce řídit stovky podřízených. Vysmál se Deníku N, který tvrdí, že odborníky diktuje hnutí SPD Andrej Babiš. „Myslíte ten Deník N, kde pracoval redaktor Moláček, který psal, že bude bojovat proti klimatické změně i kdyby žádná nebyla?“ smál se Okamura.
„My máme hotovo. Za SPD vyřešeno,“ pravil Okamura s tím, že hnutí SPD dojednalo své odborníky v zásadě už v prvním týdnu. A pokud jde o Motoristy, tak to je podle věc k jednání mezi hnutím ANO a Motoristy, protože za vládu jako celek ponese odpovědnost premiér Andrej Babiš.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
„Já vám odpovím přímo, i když předpokládám, že vy to tady neřídíte,“ obrátila se k Bartoškovi. A zdůraznila, že pokud má informace z médií, tak tam Filip Turek odmítá, že by schvaloval žhářský útok z roku 2009 na tehdy teprve dvouletou romskou holčičku Natálku.
Farský si položil otázku, zda bude Okamura předsedou Sněmovny, a pokud bude, zda pojede nejdřív do Kyjeva, nebo do Moskvy. A pokud jde o Filipa Turka, tak toho prý kritizují už i v Izraeli. Za to, jak se staví k nacistickému hnutí.
Okamura se Farskému vysmál. „Vy jste ukázali svoji pravou tvář. První zahraniční cesta bude na Slovensko. Ani do Moskvy, ani do Kyjeva. Vy jste ukrajinská vláda,“ smál se Farskému Okamura.
„My jsme česká vláda,“ ohradil se Farský.
Bartošek před kamerami poznamenal, že bude chtít kandidovat na předsedu Sněmovny, aby poslanci měli alternativu, aby se v souladu se svým svědomím mohli rozhodnout, zda opravdu v čele Sněmovny chtějí trestně stíhaného člověka.
„Má smysl na to reagovat? Na ty projevy nenávisti? … Já bych rád jednal i se zástupci Fialovy koalice a povýšil bych tu úroveň komunikace. Takže pane Bartošku, já na vás nebudu reagovat. Já vím, že vy mě nenávidíte. ... My chceme, abychom pracovali pro lidi. Lidé na to čekají,“ pravil Okamura.
Bartošek však trval na svém. „Já si nemyslím, že by předsedou Sněmovny měl být někdo, koho stíhá policie za to, že šíří nenávist,“ vyjádřil svůj názor. A připomněl, že on sám už býval místopředsedou Sněmovny a že „vedl ji spravedlivě“.
Taktéž Tomio Okamura trval na svém a tvrdil, že mu hrozí tři roky za projevení názoru. „Já doufám, že se za nové vlády nebude stíhat za názory. My vrátíme svobodu slova. Lidé už se za vaší končící vlády bojí mluvit, oni mají autocenzuru. My vrátíme svobodu slova a lidé se budou cítit lépe,“ důrazně zopakoval Okamura.
Když se ke slovu opět dostala Alena Schillerová, konstatovala, že nebude obhajovat Tomia Okamuru, protože ten se obhájí sám. Schillerová by prý raději řešila jiné věci. „Lidé chtějí, aby už tato (končící) vláda byla pryč, nadechují se,“ zdůraznila Schillerová.
Poté požádala členy dosluhující vlády, aby poslali do Sněmovny staronový státní rozpočet na rok 2026. Za hnutí ANO prý má určitou představu, co s rozpočtem udělat. „Ale my nechceme riskovat, že se přeruší probíhající stavby,“ zdůraznila Schillerová.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Farský poznamenal, že tahanice kolem rozpočtu mají jedno jednoduché řešení. Zkrátit toto funkční období Sněmovny tak, aby se volby konaly opět v červnu, což by znamenalo, že si každá další vláda po volbách bude moct upravovat rozpočet podle toho, co uzná za vhodné.
Okamura poté vyrazil k dalšímu útoku. „Ten rozpočet je katastrofální, vy nás ženete do bankrotu. My postupně zjišťujeme, že 20 miliard korun chybí ve zdravotních pojišťovnách, že je ohrožena zdravotní péče pro občany. My zjišťujeme, že na dopravě chybí přes 30 miliard. To je ta katastrofa, kterou vy jste nám tady zanechali,“ uhodil Okamura na členy končící koaliční vlády.
Schillerová a Okamura se poté shodli, že se chtějí vyhnout rozpočtovému provizoriu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák