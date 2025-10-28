Ani tolik, kolik dostal ve volbách. Petice proti Turkovi a Macinkovi

Pomalu se blíží termín prvního zasedání nové sněmovny a s ním i sestavení nové vlády. Andrej Babiš dal najevo, že rozdělení resortů je již určeno. A ačkoliv organizace typu Milion chvilek pro demokracii dříve dokázaly proti vládě Andreje Babiše dostat na náměstí desititisíce lidí, tentokrát jsou cílem největší nelibosti nováčci ve sněmovně, tedy Motoristé.
U nich budí největší pozornost bývalý europoslanec Filip Turek, kterého chtějí Motoristé nominovat na ministra zahraničí, a předseda Motoristů Petr Macinka, který by měl být ministrem pro životní prostředí.
Proti oběma vznikly petice. Za peticí proti Filipu Turkovi stojí nezisková organiazce ROMEA, u níž je důvodem vytvoření petice Turkův údajný výrok, že „popálené cikáně je polehčující okolnost“. „Pokud je tento výrok pravdivý, nelze ho chápat jinak než jako otevřenou rasistickou relativizaci pokusu o vraždu dítěte. Organizace ROMEA považuje podobná vyjádření za naprosto nepřijatelná a důrazně odsuzuje případnou nominaci Filipa Turka na post ministra zahraničí, který má reprezentovat Českou republiku na mezinárodní úrovni a hájit hodnoty demokracie a lidských práv,“ píše neziskovka. Petice, která byla započata 11. 10., má zatím něco přes 9 300 podpisů.
Pobavení může vzbudit fakt, že existuje petice úplně opačná. O pět dní později vznikla petice Chceme Filipa Turka ministrem, která má v současnosti skoro 5 700 podpisů. „Nejsem jeho volič, ale Turka sleduji nějaký ten rok. Veškerý jeho humor je voličům znám, všechny jeho kauzy, všechny jeho prohřešky. Je v politice od roku 2024, vše co udělal před 10–15. lety je promlčeno. Není jediný důvod, aby člověk, co dostal mandát voličů, odcházel mimo nárokované funkce, které mu za jeho práci náleží,“ zní krátké vysvětlení, proč by dle petentů měl Turek být ministrem. Obě petice se nacházejí na petičním serveru Petice.com.
Do této petice pak neznámý vtipálek podepsal nacistického führera Adolfa Hitlera.
„Adolf Hitler“ podepsaný pod peticí za to, aby Filip Turek byl ministr
Zdroj: Petice.com
I proti předsedovi Motoristů Petru Macinkovi byly vytvořeny petice. První už 9. 10., tedy pět dní po vyhlášení výsledků voleb. Stojí za ní Mladí zelení. Petice má apelovat na Andreje Babiše, aby „kriticky přehodnotil“ jmenování Macinky ministrem.
„Vzhledem k ideologickým postojům Macinky, respektive celé strany Motoristé sobě, jejich výrokům o ochraně životního prostředí, bagatelizaci naléhavosti klimatické krize a upřednostňování populistických či ideologických zájmů před zájmy těch, kteří klimatickou krizí utrpí nejvíce, tj. lidí pracujících, jež tvoří drtivou většinu vaší voličské základny, Vás žádáme, abyste Petra Macinku na post ministra životního prostředí neprosazoval a hájil tak zájmy nejen Vašeho voličstva, ale i nás všech. Znepokojuje nás nedostatek porozumění realitě klimatické krize, která u Petra Macinky a politiků jemu ideologicky blízkých, vede k pseudovědeckým či konspiračním postojům, nebezpečným pro budoucí stav životního prostředí, a tedy české krajiny,“ uvádí Mladí zelení, kteří k dnešnímu dni shromáždili proti Macinkovi skoro 6 700 podpisů.
Pak je zde petice Vyzvi Petra Pavla a Andreje Babiše, ať ochrání naši přírodu. Ta ovšem není na klasických stránkách, na kterých se petice obvykle dělají. Stránka hnutí Greenpeace uvádí, že pro hlasovalo přes 20 100 lidí, což ovšem nelze ověřit.
„Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí, Petr Macinka, veřejně tvrdí, že člověk neovlivňuje klima a že dopady klimatické změny jsou ‚nulové‘. Tato tvrzení jsou v přímém rozporu s fakty, na kterých panuje široká shoda mezi českými i mezinárodními vědeckými institucemi – od Českého hydrometeorologického ústavu po NASA,“ stěžují si na Macinku v petici Greenpeace a žádají prezidenta Petra Pavla, aby odmítl jmenování kandidáta Motoristů a vyzval k nominaci široce respektovaného člověka a Andreje Babiše, aby své rozhodnutí přehodnotil a nominoval osobnost, která „má důvěru odborné veřejnosti a respekt k přírodě i lidem“.
Počet podepsaných
Zdroj: Greenpeace.cz
Proti Macinkovi s Turkem se pak minulou neděli odehrála demonstrace před Pražským hradem, na které dominovali zejména ekologičtí aktivisté. Dle zpráv CNN Prima News se jednalo o stovky lidí.
autor: Karel Šebesta
