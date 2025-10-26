Švýcarský důstojník byl na Donbasu. A promluvil

Už začátek války na Ukrajině bývalému důstojníkovi švýcarské armády, který absolvoval i ruský generální výcvik, kdy byl pozorovatelem Organizace pro bezpečnost a spolupráci na Ukrajině a na Kavkaze v Náhorním Karabachu, připomněl rusko-gruzínskou válku z roku 2008. „Přístup k operaci je srovnatelný. Ukazuje se však také, že tento konflikt byl již velmi brzy považován za součást většího konfliktu mezi Západem obecně a Ruskem,“ říká Ralph Bosshard.
Podle Bossharda existovala nespokojenost s administrativou ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho politikou vůči Ukrajině už dlouho před rokem 2022, a to zejména mezi ruskými nacionalisty, kteří požadovali mnohem tvrdší postup. „Putin k tomu v letech 2014 až 2022 nebyl připraven. To vyvolalo velkou frustraci a zklamání. To bylo cítit i v Donbasu. I lidé, kteří se zasazovali o okamžité připojení k Rusku,“ uvádí Bosshard, který osobně hovořil i s lidmi, kteří požadovali buď okamžité připojení k Rusku, nebo vznik tzv. Novoruska, separátního státu na jihu Ukrajiny.
Bosshard jako člen monitorovací mise dlouhodobě sledoval denní situaci v regionu. V únoru 2022 si začal jasně uvědomovat, že se něco zásadního chystá, protože přesuny ukrajinských jednotek mohly znamenat nejen běžnou rotaci sil, ale i jejich posilování.
„Naše pozorovatelská mise sepisovala denní zprávy, které jsem po léta každý den pečlivě četl a vyhodnocoval. A v únoru mi nebylo jasné, zda pohyby vojsk na ukrajinské straně představují střídání sil a nahrazení novými silami, tedy rotaci, nebo zda se jedná o posílení, tedy skutečný nástup. To samozřejmě vyvolalo určitou míru znepokojení v Doněcké a Luhanské oblasti, kde lidé říkali: teď na nás Ukrajina útočí,“ uvádí Bosshard, který ruskou invazi na Ukrajinu z části interpretuje coby úlevný útok pro separatistickou Luhanskou lidovou republiku a Doněckou lidovou republiku.
Bosshard tvrdí, že ruská vojenská doktrína předpokládá vytvoření bezpečnostního pásma širokého zhruba 15 až 40 kilometrů na ukrajinském území, které by chránilo ruské pohraniční oblasti. Domnívá se tak, že pokud nedojde k uzavření skutečné mírové smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou, bude Rusko trvat na tom, aby takové pásmo v oblasti mezi Bělgorodem, Sumy a Charkovem zůstalo. To obzvlášť v situaci, kdy se podle Bossharda dá očekávat možnost odvetné války.
Podle vojenského experta nyní Rusko není schopné a ani nemá v plánu ovládnout celou Ukrajinu. Současné ruské útoky v Dněpropetrovské oblasti podle Bossharda ovšem mají sloužit jako signál Ukrajině, kdy podle jeho názoru Rusko Ukrajině vzkazuje: „Uzavřete s námi dohodu a my pak zůstaneme u relativně přijatelných požadavků.“
Geostrategická situace se ovšem změnila. Spojené státy už nejsou ochotny nést největší břímě podpory Ukrajiny. „Trumpova administrativa nyní velmi jasně dala najevo, že se nenechá Ukrajinou vtáhnout do války s Ruskem,“ konstatuje Bosshard a dodává, že administrativa Donalda Trumpa již válku odepsala jako „ztrátovou záležitost“ a odmítá do ní investovat další prostředky. To i kvůli tomu, že Trump vnímá, že by mohlo dojít k velkému střetu ve východní Asii.
„To znamená, že pokud Evropané chtějí ve válce pokračovat, musejí tak učinit z vlastních prostředků,“ vysvětluje Bosshard. Podle jeho názoru ovšem Evropa už ve válce na Ukrajině nemá moc co získat, ale může hodně ztratit.
„Pro Evropany jde nyní také o jakýsi ideologický boj. Nyní bojují proti protivníkovi, který už prostě není ochoten snášet neustálé poučování evropských vrcholných politiků. Prohrát nyní válku na Ukrajině by znamenalo obrovskou ztrátu tváře a také ztrátu prestiže Evropy na celosvětové úrovni. To nikdo nechce,“ vysvětluje možné uvažování evropských politiků Bosshard.
V ruských očích podle něj už ovšem Evropa nehraje žádnou roli. „Vojensky mohou ovlivnit dění pouze dodávkami zbraní na Ukrajinu, ale i tato hra bude pravděpodobně brzy u konce,“ myslí si Bosshard.
Vytratil se navíc i respekt vůči NATO, jehož strategie podle Bossharda „selhala“. Během rozhovoru Bosshard upozornil na vnitřní rozpory Aliance. „Pro NATO jde možná i o jeho samotnou existenci. Trhliny uvnitř Aliance jsou stále zřetelnější,“ pozoruje Bosshard. „V současné době je to jen relativně malá koalice ochotných, která je vůbec připravena podniknout cokoli vojenského na Ukrajině. Mnoho menších spojenců NATO se již od této myšlenky distancovalo. Myslím si, že čím dále na jih a čím dále na východ v oblasti NATO, tím větší je touha se od této myšlenky distancovat,“ podotýká Ralph Bosshard.
autor: Alena Kratochvílová