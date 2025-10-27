Majerová (Trikolora): Prosazujeme revizi pobytu Ukrajinců v ČR

Němci chtějí, aby se zastavilo veškeré vyplácení sociálních dávek Ukrajincům, a aby se vrátili na Ukrajinu.
My prosazujeme revizi pobytu Ukrajinců v ČR. Už i v Německu výrazně slábne podpora ukrajinských „uprchlíků“. Z průzkumu společnosti INSA pro deník Bild vyplývá, že si 62 % Němců přeje, aby se bojeschopní muži okamžitě vrátili na Ukrajinu. Ještě více Němců chce, aby se jim okamžitě ukončilo vyplácení sociálních podpor. Informovaly o tom Novinky.
Prosazujeme, aby se ti Ukrajinci, které česká ekonomika nepotřebuje a na jejichž místo v zaměstnání mohou nastoupit čeští občané, vrátili zpátky na Ukrajinu.
Také prosazujeme zákon JEDNOU A DOST, aby bylo všem cizincům, kteří spáchají v ČR trestný čin, automaticky ukončeno povolení k pobytu!
Od února letošního roku je v Německu více než 1,25 milionu Ukrajinců, z nichž 700 tisíc pobírá sociální dávky. Oficiálně tak pracuje asi jeden ze tří. Německý stát vynakládá ročně na dávky 6,3 miliardy eur (153 miliard korun). Informovaly o tom Novinky.
Dvě třetiny Němců je proti tomu, aby se válečným uprchlíkům z Ukrajiny peníze vyplácely. Zároveň podle průzkumu ukrajinského think-tanku Centra pro ekonomickou strategii klesl během dvou let podíl Ukrajinců v zahraničí, kteří plánují návrat domů. Z původních 74 % na pouhých %.
autor: PV