Nebezpečné a zabordelené Německo: Už vychází najevo vše

Německý kancléř Friedrich Merz před pár dny vzbudil značný rozruch, když prohlásil, že „obraz německých měst“, v originále „Stadtbild“, se výrazně proměnil. A naznačil, že německé ženy a dívky se v tomto prostředí už možná necítí zcela bezpečně. Když to uslyšela Angela Merkelová, svému nástupci v kancléřském úřadě vynadala. A tím to navíc zdaleka neskončilo.

Před pár dny promluvil kancléř Friedrich Merz (CDU) o obraze německých měst a naznačil, jak ho proměnila např. migrace. Netajil se tím, že některé německé ženy a dívky se dnes ve svých městech a obcích nemusejí cítit bezpečně a slíbil, že jeho vláda CDU/CSU a sociálních demokratů zapracuje na tom, aby se situace zlepšila.

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která stála v čele Německa dlouhých 16 let, většinou k současným politickým otázkám mlčí. Ale tentokrát udělala výjimku. Dlouhodobě si totiž stojí za názorem, že v roce 2015 udělala dobře, když otevřela brány Německa statisícům až milionům uprchlíků. A na čtení své knihy Svoboda v Bonu, naznačila, že na tomto svém názoru nic měnit nehodlá. Naznačila, že Merz by se měl krotit.  

Pro demokratické strany je „umírněnost a vyváženost“ základem jejich úspěchu, zdůraznila Merkelová. Tato slova lze číst jako vymezení se proti současnému kancléři. Zvlášť, když na autorském čtení v Bonu zdůrazňovala, že zejména v otázkách uprchlíků a migrace je třeba jednat „poctivě v obsahu a umírněně v tónu“.

Na vystoupení Merkelové upozorňoval např. berlínský deník Tagesspiegel.

Také sociální demokraté, dlouholetí koaliční partneři Merklové a taktéž koaliční partneři Friedricha Merze se na stávajícího kancléře zlobí a debata okolo pojmu „Stadtbild“ neboli „Obrazu německých měst“ představuje v koalici stále větší problém.

Německá veřejnoprávní televize ARD v pořadu Tagesschau s odvoláním na další zdroje, především na deník Bild upozornila, že sociální demokraté nejsou z Merzových slov nijak nadšeni a vyzývají kancléře, aby místo rozhovorů do médií svolal koaliční jednání přímo v kancléřství. Právě o této otázce. Sociální demokraté tvrdí, že v německých městech je místy situace složitá, ale je složitá kvůli omezené nabídce bydlení, zanedbané péči o veřejný prostor a dalším problémům. Pokud to někdo zužuje jen na otázky migrace a uprchlíků, tak podle sociálních demokratů v podstatě jen blokují přijetí skutečných řešení.

Naproti tomu Manuel Ostermann (34), místopředseda Federálního policejního odborového svazu, Merze pochválil.

„Kriminalita páchaná cizinci v Německu je neúměrně vysoká a samozřejmě formuje městskou krajinu a pocit bezpečí občanů. Merzovo uznání této skutečnosti je dobré a správné,“ konstatoval místopředseda policejních odborů. Jeho slova citoval deník Bild.

Německá veřejnoprávní televize ZDF předložila průzkum, podle kterého s Merzovým pohledem na „Stadtbild“ a vnitřní bezpečnost Německa souhlasí 63 procent Němců. 29 procent dotázaných dává jasně najevo, že s Merzem nesouhlasí a 8 procent respondentů dalo najevo, že neví, na jakou stranu by se v této otázce spíše postavili.

Není přitom bez zajímavosti, že z těch, kteří s Merzem souhlasí, má kancléř nejvíc zastánců mezi lidmi ve věku 35 až 59 let. V této skupině s Merzem souhlasí 70 procent lidí. 66 procent zastánců Merz našel i ve věkové skupině nad 60 let. Ve skupině do 34 let s Merzem souhlasilo 42 procent dotázaných.

Hlavně mladší voliči v posledních dnech pořádají proti Merzovi jednu demonstraci za druhou, na což upozorňuje již zmíněný pořad Tagersschau veřejnoprávín televize ARD. Protestovalo se např. v Hamburku, kde se podle policie demonstrace zúčastnilo 2650 lidí. Nesli si transparenty, na nichž stálo: „Friedrichu, nás znepokojuje tvůj rasismus“.

V Magdeburku se na demonstraci proti Merzovi sešlo na 300 lidí, v Hildesheimu to bylo 500 lidí a v Essenu 400 lidí.

Sahra Wagenknechtová, předsedkyně neparlamentní Aliance Sahry Wagenknechtové, pro televizi NTV poznamenala, že se demonstrací zúčastňují např. stoupenci strany Zelených, což jsou lidé, kteří mají dost prostředků na to, aby žili v tzv. lepších čtvrtích, kde se možná s leckterými problémy nesetkávají.  

„Jen přemýšlím o tom, kolik žen mi řeklo – a to nejsou ty privilegované – že se už necítí dobře, když chodí do venkovního bazénu, protože je tam obtěžují skupiny mužů,“ poznamenala Wagenknechtová. Je tedy jasné, že ač názorově s Merzem stojí na odlišných politických pozicích, Wagenknechtová je ostře vyhraněnou levicovou političkou, v otázce obrazu německých měst s ním souhlasí.

Wagenknechtová však také zdůraznila, že problém obrazu německých měst se netýká jen bezpečnosti. Poukázala na viditelnou chudobu, rostoucí bezdomovectví a zvýšenou drogovou závislost v mnoha čtvrtích. „Před dvaceti lety jste v Německu neviděli důchodce sbírat lahve,“ řekla. Tyto změny jsou stejně tak součástí obrazu německých měst. Zároveň kritizovala Merzovu reformní politiku, která podle ní „pravděpodobně zvýší počty bezdomovců“.

autor: Miloš Polák

