Nebezpečné a zabordelené Německo: Už vychází najevo vše

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která stála v čele Německa dlouhých 16 let, většinou k současným politickým otázkám mlčí. Ale tentokrát udělala výjimku. Dlouhodobě si totiž stojí za názorem, že v roce 2015 udělala dobře, když otevřela brány Německa statisícům až milionům uprchlíků. A na čtení své knihy Svoboda v Bonu, naznačila, že na tomto svém názoru nic měnit nehodlá. Naznačila, že Merz by se měl krotit.
Pro demokratické strany je „umírněnost a vyváženost“ základem jejich úspěchu, zdůraznila Merkelová. Tato slova lze číst jako vymezení se proti současnému kancléři. Zvlášť, když na autorském čtení v Bonu zdůrazňovala, že zejména v otázkách uprchlíků a migrace je třeba jednat „poctivě v obsahu a umírněně v tónu“.
Na vystoupení Merkelové upozorňoval např. berlínský deník Tagesspiegel.
Také sociální demokraté, dlouholetí koaliční partneři Merklové a taktéž koaliční partneři Friedricha Merze se na stávajícího kancléře zlobí a debata okolo pojmu „Stadtbild“ neboli „Obrazu německých měst“ představuje v koalici stále větší problém.
Německá veřejnoprávní televize ARD v pořadu Tagesschau s odvoláním na další zdroje, především na deník Bild upozornila, že sociální demokraté nejsou z Merzových slov nijak nadšeni a vyzývají kancléře, aby místo rozhovorů do médií svolal koaliční jednání přímo v kancléřství. Právě o této otázce. Sociální demokraté tvrdí, že v německých městech je místy situace složitá, ale je složitá kvůli omezené nabídce bydlení, zanedbané péči o veřejný prostor a dalším problémům. Pokud to někdo zužuje jen na otázky migrace a uprchlíků, tak podle sociálních demokratů v podstatě jen blokují přijetí skutečných řešení.
Naproti tomu Manuel Ostermann (34), místopředseda Federálního policejního odborového svazu, Merze pochválil.
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Anketa
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Německá veřejnoprávní televize ZDF předložila průzkum, podle kterého s Merzovým pohledem na „Stadtbild“ a vnitřní bezpečnost Německa souhlasí 63 procent Němců. 29 procent dotázaných dává jasně najevo, že s Merzem nesouhlasí a 8 procent respondentů dalo najevo, že neví, na jakou stranu by se v této otázce spíše postavili.
Není přitom bez zajímavosti, že z těch, kteří s Merzem souhlasí, má kancléř nejvíc zastánců mezi lidmi ve věku 35 až 59 let. V této skupině s Merzem souhlasí 70 procent lidí. 66 procent zastánců Merz našel i ve věkové skupině nad 60 let. Ve skupině do 34 let s Merzem souhlasilo 42 procent dotázaných.
Hlavně mladší voliči v posledních dnech pořádají proti Merzovi jednu demonstraci za druhou, na což upozorňuje již zmíněný pořad Tagersschau veřejnoprávín televize ARD. Protestovalo se např. v Hamburku, kde se podle policie demonstrace zúčastnilo 2650 lidí. Nesli si transparenty, na nichž stálo: „Friedrichu, nás znepokojuje tvůj rasismus“.
V Magdeburku se na demonstraci proti Merzovi sešlo na 300 lidí, v Hildesheimu to bylo 500 lidí a v Essenu 400 lidí.
Sahra Wagenknechtová, předsedkyně neparlamentní Aliance Sahry Wagenknechtové, pro televizi NTV poznamenala, že se demonstrací zúčastňují např. stoupenci strany Zelených, což jsou lidé, kteří mají dost prostředků na to, aby žili v tzv. lepších čtvrtích, kde se možná s leckterými problémy nesetkávají.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Wagenknechtová však také zdůraznila, že problém obrazu německých měst se netýká jen bezpečnosti. Poukázala na viditelnou chudobu, rostoucí bezdomovectví a zvýšenou drogovou závislost v mnoha čtvrtích. „Před dvaceti lety jste v Německu neviděli důchodce sbírat lahve,“ řekla. Tyto změny jsou stejně tak součástí obrazu německých měst. Zároveň kritizovala Merzovu reformní politiku, která podle ní „pravděpodobně zvýší počty bezdomovců“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.