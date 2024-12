„Naše zbraně hoří ve stepi.“ Analytik: Nejsme připraveni na třetí světovou válku

Anketa Bude po pádu Asada v Sýrii klid a mír? Bude 2% Nebude 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2935 lidí

„Pád Selydove umožnil ruským silám postupovat na jih od Pokrovska, čímž se otevřela cesta do Ševčenka, klíčové osady před samotným městem. S touto životně důležitou pozicí, která je téměř ztracena, mohou nyní ruské síly expandovat na jih od Pokrovska,“ napsal Tatarigami.

Zvlášť špatnou zprávou podle někdejšího ukrajinského důstojníka je, že díky tomuto postupu Rusové dokázali rozmístit FPV drony, kterými ohrožují zásobovací trasy do Pokrovsku. „Zprávy od očitých svědků na místě naznačují alarmující nárůst útoků dronů FPV zaměřených na civilisty v oblasti Pokrovska,“ napsal Tatatrigami.

The Pokrovsk direction, once known as the Avdiivka direction, remains one of the most active and difficult areas. After failing to seize the town directly, as in Novohrodivka, Russian forces pushed towards south of the town, creating an increasingly dangerous situation.??Thread pic.twitter.com/cKuEeQh3Sj — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) December 10, 2024

3. prosince prý došlo k dalšímu útoku, dron FPV zamířil na civilní auto na trase Kotlyne-Pokrovsk, což vedlo ke smrti řidiče. Později tentýž den popelářský vůz ve Zvirově u Pokrovska byl zasažen dronem. Řidič podle blogera přežil, ale utrpěl zranění.

Tatarigami má za to, že Ukrajinci mají na frontě velké problémy ze stále stejných důvodů. Jako je špatná koordinace na operační a strategické úrovni, nedostatku personálu, nedostatečné palebné síly a nedostatečné rotace jednotek.

Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 9% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 68% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 11% Robert Šlachta 5% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 18064 lidí

BBC Russia a Mediazona, kterým se podařilo vypátrat jména 82 050 vojáků, oznámily, že všichni tito příslušníci ruských sil při snaze decimovat Ukrajinu padli. Informaci o počtu padlých ruských vojáků převzal také server Kyiv Independent. Jde o data shromážděná k 6. prosinci letošního roku, která média uveřejnila 11. prosince. Baškortostán je domovem nejvyššího počtu identifikovaných vojáků zabitých na Ukrajině.

Baškortostán nebo Baškirsko je republika Ruské federace v Povolžském federálním okruhu, při jižním Uralu na pomezí evropské části země. Žijí zde asi 4 miliony obyvatel.

Američan s vojenskou zkušeností v armádě Tyler Weaver taktéž na sociální síti X poznamenal, že problémy nemá jen ukrajinská armáda, ale celý Západ.

„Nejsme připraveni na třetí světovou válku a naši nepřátelé ano,“ varoval Weaver hned v první větě svého textu.

A hned pokračoval.

„Integrovali jsme malé drony do našich sil? Ne, zůstávají taktickými kuriozitami. Připravili jsme se na masovou mobilizaci? Ne, západní dobrovolnické síly se stále zmenšují. Připravili jsme se na průmyslovou válku? Ne, vojensko-průmyslový komplex NATO dál hnije,“ nešetřil Weaver kritickými slovy.

Jedním dechem dodal, že Západ není psychicky připraven ani na to, že ve válce umírají lidé. Denně. A ve velkých počtech. A lidé jsou udržováni v představě, že jsou Rusové neschopní.

„Připravili jsme a upravili naše systémy, když ruská armáda zneškodňuje stále širší seznam speciálních zbraní NATO, někdy až ponižujícím způsobem? Ne. Posoudili jsme realisticky hrozby, které se momentálně projevují na bojišti? Ne. … Věnovali jsme sebemenší oficiální pozornost stále rostoucí hoře vyhořelého válečného materiálu NATO, který se nyní povaluje ve stepi, a možná jsme přišli na to, jak se tam naše výstroj dostala? Zřejmě ne,“ pokračoval Weaver ve slovní kanonádě směrem k armádám NATO.

Nakonec přidal ještě jedno varování. Je přesvědčen, že by si měl Západ zjistit, jak na tom skutečně je ukrajinská armáda. Podle jeho názoru to dosud nevíme. „Jen věříme tomu, co nám říkají, protože jsme hloupí a naivní,“ uzavřel Weaver.

I swear to God, our resolute and total refusal to realistically assess and draw lessons from the Ukrainian War - our generation's American Civil War, Russo-Japanese War, or Spanish Civil War - drives me up the wall.



We are not prepared for World War Three, and our enemies are.??… https://t.co/mp1kHh15qk pic.twitter.com/eJ0P9C8xGB — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 11, 2024

Psali jsme: Veleba: Lidé v terénu, začněte to brát do svých rukou. Tohle už nejde „Jedna až dvě základny“ v ČR. Mapa jaderné války v Evropě Rusové postupují, Zelenskyj se dovolává Trumpa. Ty nejmladší na frontu nepošle Noviny našly Ukrajince, který přežil svou popravu