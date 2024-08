„Následovník“ Václava Klause: Neštítím se jeho věci používat dál

Koalice Přísaha a Motoristé slavila velký úspěch v letošních eurovolbách, ve svém politickém programu měla například zrušení zákazu spalovacích motorů, přísné restrikce nelegální migrace a zrušení současné podoby Green Dealu. Podzimních krajských voleb se ale Motoristé neúčastní. Do těch senátních za ně na Praze 12 kandiduje bývalý člen ODS, lékař Boris Šťastný.

Kriticky se Macinka vyjádřil právě k ODS; vyčítá jí, že si nedokázala najít cestu k hnutí ANO. „Kdo vládne s hnutím ANO, tak jeho ideologický projekt ovlivňuje tu vládu. Kdyby byla vláda ANO a ODS, myslím si, že by to byla vláda pravicová. Ale ODS to odmítla,“ poznamenal Macinka. Vadí mu také, že ODS se spolčuje s Piráty, STANem a TOP 09, které považuje za levicové strany.

„ODS, která sobě tvrdí, že je pravice, má ministra financí, ale podílí se na totálním rozvratu veřejných financí. Už třetí rok je deficit státních financí ve stovkách miliard, to je úplně bezprecedentní, v součtu už udělali větší dluh než Babiš, když vládnul,“ pokračoval Macinka v rozhovoru.

Fotogalerie: - Šťastný proti vládě

Vysvětlil svá slova na adresu současné vlády, že jde o „fialovskou diktaturu“. „To bylo řečeno v nadsázce. Do značné míry je to pravda. Když se podíváte na výkon té vlády a jejího fungování, tak oni opravdu diktují. Oni neslyší, nediskutují, využívají toho, že mají pohodlnou většinu poslanců ve Sněmovně,“ konstatoval.

Motoristé se nyní zaměřují především na účast v parlamentních volbách v roce 2025. „S Motoristy určitě budeme kandidovat do Poslanecké sněmovny. Stranu postupně budujeme. A ten hlavní cíl je pokusit se zapsat na politickou mapu České republiky ve sněmovních volbách a vytvořit nějaký nový politický subjekt, který bude mít potenciál promlouvat do příštího složení vlády,“ řekl Macinka, a že jeho ambice je sněmovní i vládní. Nyní strana Motoristé sestavuje komplexní politický program, se kterým vykročí směrem k sněmovním volbám.

Podle svých slov se Macinka do jisté míry cítí být následovníkem prezidenta Václava Klause: „Určitě bych proti tomuto označení neprotestoval, v podstatě je to pravda. Jsem dlouho jeho blízkým spolupracovníkem, rozumíme si lidsky i souzníme ideologicky. Je to jedna z nejvýznamnějších politických osobností České republiky za posledních třicet let. Neštítím se jeho věci používat dál. Mé ideologické zarámování je Institut Václava Klause,“ podotkl Macinka, jenž působí jako Klausův mluvčí.

Macinka se netají s tím, že pro Motoristy by mohlo být hnutí ANO Andreje Babiše politickým partnerem. „Některé postoje mají v ANO povrchní. Je to v podstatě středové hnutí, které nasbíralo hodně hlasů na pravici po pádu ODS v roce 2013, poté nasbíralo nějaké hlasy sociálních demokratů. Oni se bojí být ideologicky napravo nebo nalevo, aby si neodehnali voliče, proto mnohdy neříkají nic moc,“ míní Macinka.

Sám o sobě říká, že je euroskeptik, ale ví, že odejít z Evropské unie není možné – mládežnickou organizaci Motoristů přitom vede Matěj Gregor, jenž vede také spolek Odchod, který podporuje vystoupení ČR z Evropské unie.

