„Návod, jak zabíjet Romy.“ Ukrajinec venku z vazby. Romové zuří. Banga varuje

Ukrajinec podezřelý z vraždy Roma u brněnské přehrady byl propuštěn z vazby. To vyvolalo vlnu nevole v romské komunitě, novinář Patrik Banga prohlásil, že jde o „plivnutí do tváře“. Jiní zase tvrdí, že Ukrajincům projde všechno. „Návod, jak zabíjet Romy,“ píší rozhořčení lidé na sociálních sítích.

České léto 2023 probíhá ve znamení střetů romské menšiny a ukrajinské menšiny. Vše začalo v červnu, když byl na akci u brněnské přehrady při konfliktu mezi Romy a Ukrajinci ubodán jeden Rom. Jeho pohřeb vyvolal emoce na všech stranách.

Následoval střet v Pardubicích, při kterém měla trojice Ukrajinců čelit přesile Romů, ovšem následně to byli právě Romové, kdo si stěžoval na ohrožení svého bezpečí a následujícího dne uspořádali protestní průvod městem. Následovalo několik menších konfliktů, třeba v Ústeckém kraji v Krupce nebo v Bílině.

Za vrchol těchto sporů byl mnohými považován incident ve vyloučené lokalitě v Brně, kde si skupina Romů „došla“ do ulice, kde žijí Ukrajinci a pod okny jim vyhrožovali mimo jiné použitím zápalných láhví.

uvedla mluvčí Městského soudu v Brně Petra Láníčková podle informací Deníku.cz.

Krajský soud v Brně nyní potvrdil rozhodnutí Městského soudu. Podle názoru soudu totiž byly významně oslabeny materiální podmínky vazby, která byla nahrazena dohledem probačního úředníka. Obžalovaný také musel písemně slíbit, že se nedopustí trestné činnosti a na vyzvání bude k dispozici soudu, státnímu zástupci a policii. „Důvody vazby i nadále trvají, došlo však k jejich zmírnění, kdy byla vazba nahrazena právě těmito zárukami,“ vysvětlila Láníčková s tím, že soudce se navíc neztotožnil s právní kvalifikací přípravného řízení, podle kterého je muž obviněný z vraždy.

Rozhodnutí soudu se nelíbí romské komunitě, která to považuje za plivnutí do tváře. „Za mě to je pomyslné plivnutí do obličeje rodině oběti, která čekala nějakou elementární spravedlnost. Plivnutí do obličeje všem těm, kdo rodině pomáhal. A plivnutí na celou romskou komunitu, která netrpělivě čekala na to, jak se s případem soudy popasují. A až teď bude nějaký člověk vyprávět na Facebooku, že Ukrajincům projde každý trestný čin, protože je stát chrání, nedivte se. I když to je blbost, lidé tomu budou věřit. Teď totiž budou mít i extremisté to správné střelivo, které bude brnkat na zvlášť citlivou notu. S razítkem soudu,“ uvedl pro server Romea Patrik Banga.

Někteří ale ve svých vyjádřeních byli mnohem ostřejší. „Návod, jak zabíjet Romy. Soudce je nějaký rasista, statisticky by to dávalo smysl. Většina majority Romy nesnáší. Je to případ rasismu ze strany státu, prostřednictvím soudce. Jako by říkal zabíjejte Romy, nic moc se vám nestane. Proč je to tak vždy, když někdo bílý zabije Roma,“ stojí v jednom z příspěvků.

„Do píči!! Ještě odsouděj mrtvýho romáka, že se bránil a zasranej ukrajinec dostane mylost a medajli za to, že zavraždil mladýho kluka. Kéž by ten ukrajinec zavraždil syna nebo dceru premiérovýho syna nebo dceru, to by se choval jinak a českej prezident Petr Pavel taky,“ sdílel další ostrou reakci novinář Jaroslav Plesl.

„Je to plivnutí na všechny Čechy. Jsi Ukrajinec? – Jsi nedotknutelný,“ tvrdí další.

