„Nebojím se.“ Rakušan se odvážně chystá do Mostu. Výsměch: Tak běž bez ochranky!

Příští tzv. „Debata bez cenzury“ bude v pondělí v Mostě. Ve známé restauraci Severka z TV seriálu „Dycky Most!“. Předseda STAN, ministr vnitra Vít Rakušan na sociální síti X dal vědět, že se Severky nebojí, ale že „pár míst na trase by kdekomu mohlo nahnat strach“. Lidé na síti nechápou, proč by se vůbec měl bát, když ho stejně doprovází ochranka.

Další tzv. „Debata bez cenzury“ předsedy STAN Víta Rakušana je naplánována na pondělní pátou hodinu odpolední v Mostě, konkrétně v restauraci Severka. Tato restaurace je mezi lidmi známá ze seriálu Dycky Most!. Právě v Severce se scházela parta mosteckých přátel ze seriálu.

Rakušan se Severky nebojí, jak avizoval na sociální síti X. „V pondělí jedu na Debatu bez cenzury do Mostu. Do Severky se nebojím, ale musíme dobře poladit navigaci, protože pár míst na trase by kdekomu mohlo nahnat strach. Tak snad všechno dobře dopadne, i kdyby dorazili z Hněvína! Těším se na vás!“ napsal ministr vnitra.

??? 12. 2. 2024, 17:00

K tomu dodal, že on sám Most „nevnímá apriori nějak negativně“.

„V Severce je to super! Budu koukat,“ těší se na debatu Matěj Hlavatý (STAN), starosta obce Tetín v okrese Jičín.

Jedna z uživatelek sociální sítě se na Rakušana obrátila s tím, že ze svého okolí zaznamenala jistou kritiku, že si Rakušan vybral ke konání debaty restauraci Severku záměrně, a sice proto, že prý „je to oblíbená hospoda hlavně křiklounů a jiných lidí jaksi ‚pochybných‘ kvalit, někdo by řekl ‚spodiny‘,“ a že tam tedy vynikne ten „kontrast“.

Rakušan tuto kritiku rázně odmítl: „Není to pravda.“

„No, tak to držím palce, protože větší pajzl jste si vybrat nemohl,“ kritizoval výběr místa jiný uživatel.

„Proč Severka? Kdyby nebylo Kolečka a seriálu, tak nikdo tuhle hospodu nezná a ani byste do Mostu nejel…“ myslí si další uživatelka sociální sítě.

Další z uživatelů výběr místa považuje za „trapné klišé“. „Když do Mostu, tak do Severky. Ježíš to je tak trapné klišé,“ posteskl si uživatel.

Jiný předsedovi STAN doporučil, aby jel do Mostu bez osobní ochranky nebo bez Policie ČR, když se dle svých slov nebojí.

„A proč byste se bál, když máte s sebou tlupu ozbrojenců? To spíš ukazuje, že se mezi ty lidi bojíte jít...“ odkazuje na Rakušanovu ochranku další.

Někteří nechápou, proč Rakušan ve svém příspěvku zmiňoval „ladění navigace“.

Rakušanovi bylo v souvislosti s navigací doporučeno, ať jede jednoduše podle šipek.

