„Nechte mě domluvit!“ Písařovicová pod palbou: Show Babišova muže a Piráta Hřiba má dohru. Z vysokých míst

V ČT se na téma jednání primátora Hřiba s Andrejem Babišem sešli Patrik Nacher, poslanec a zastupitel města, a sám primátor od Pirátů. Daniela Písařovicová se ho hned zeptala, co řekl Andreji Babišovi, že ten prohlašuje, že jednat s Hřibem je říkat si o psychické trauma. „Já chápu, že pan premiér není zvyklý, že s ním někdo nesouhlasí," mínil Hřib a dodal, že v holdingu se to Babišovi příliš nestávalo. „Demokracie je o tom, že máme každý jiný názor," poznamenal. Moderátorka ho však konfrontovala s kritikou koaličního partnera a opozice, podle nichž se chová arogantně. Hřib ještě dořekl, že vyjádření premiéra je součástí „vyjednávací šarády". „Opozice může říkat, co chce," poznamenal s tím, že podle něj k tomuto tvrzení nemají důvod.

Písařovicová se následně zeptala Nachera, zda k tomuto tvrzení důvod má. „Tak když se podíváme na to, jak probíhalo to jednání...“ začal poslanec, ale moderátorka poznamenala, že u toho jednání nebyl. Nacher odvětil, že důvěřuje mediálním výstupům, zvláště, když je nikdo nepopřel. „Mně se nezdá, že by pan primátor, který už si musí uvědomit, že je primátor, že už není opoziční politik nebo pirát na lodi, tak reprezentuje to město, už nemluví ani za sebe, ani za Pirátskou stranu, ale za celé město, takže se nechoval jako diplomat...“ kritizoval Hřiba poslanec, ale Písařovicová mu do výkladu skočila s tím, že dle vyjádření primátora Hřiba Andrej Babiš řekl, že Praha nedostane ani korunu.

„Tak, když mě to necháte domluvit, abych měl aspoň větší prostor, než máte vy na položení otázky, tak vám to vysvětlím,“ ohradil se Nacher. A dodal, že podle průběhu jednání do něj Hřib nevtáhl městské části, v nichž by se měla tzv. vládní čtvrť nacházet, ani radu. „Především z těch vyjednávání mám pocit, že pan primátor do nich jde s cílem se nedomluvit,“ osočil vrchního Piráta v Praze poslanec. Ing. Patrik Nacher ANO 2011



Hřib osočení, že jednal na vlastní pěst, označil za nesmysl. „Proběhla schůzka nejenom s městskými částmi, ale taky s občany těch městských částí,“ tvrdil. „A tam se jednoznačně ukázalo, že i to, co vnímají občané, nejen starostové, jako naprosto zásadní, je řešení té dopravy v tom místě. Takže proboha snad nikoho nemůže překvapit, že já jako primátor Prahy hájím zájmy Pražanů, v tomto případě na severovýchodě Prahy, a usiluji o to, aby nám stát pomohl s řešením té dopravní situace; to znamená, že my požadujeme garanci toho, že bude ten okruh zprovozněn předtím, než bude dokončen ten stavební rozvoj, vnější okruh tedy. Tuto garanci zatím nemáme. To, že ten okruh stát staví, je sice hezké, ale on už ho staví desítky let – a stále to nikam nevede,“ vyjádřil se obsáhle primátor, aniž by ho Písařovicová přerušila. Primátor ještě pokračoval, že stát by měl Praze dát příspěvek na vnitřní okruh, jak se to stalo v Brně. „Věřím, že to není přemrštěný požadavek, že by Praha měla dostat totéž co Brno,“ mínil Hřib. A do třetice trval na investici do nemocnice, aby čtvrť nebyla monofunkční a nevzniklo „úřednické ghetto“.

Další otázka mířila na Nachera, co by mělo město za úřednickou čtvrť požadovat. „Já osobně si představuju to vyjednávání tím stylem, s požadavky městkých částí, které s tím přímo souvisí a které v sobě nemají takový ten vyděračský tón: ‚Buďto splníte, nebo žádné jednání nebude, protože na tom má pan primátor menší zájem než pan premiér‘,“ vyjádřil se Nacher. Požadavkům na dopravní infrastrukturu prý rozumí. „Já ale nerozumím tomu, že najednou se tam vytasí z ničeho nic nemocnice, najednou se tam vytasí nějakých 60 mld. za vnitřní obchvat, co si já vzpomínám z těch tisků předchozích, tak ta hodnota byla 40 mld., tak nevím, jestli se to takhle zdražilo,“ dodal. Hřib šel prý do jednání s tím, že má svaly, a buď bude po jeho, nebo nebude nic, protože na projektu nemá takový zájem. MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



Hřib tvrdil, že je ke kompromisu svolný, ale nesmí se podle něj zaměňovat to, co je věcí jednání a co je zásadní „nepodkročitelnou“ podmínkou. A tyto podmínky jsou podle něj tři, které už zmínil, tedy vnější a vnitřní okruh a nemocnice. „A potom teprve, až pan premiér akceptuje skutečnost, že tímto způsobem pomůže Praze, tak se dostaneme k vyjednávání o těch záležitostech dalších,“ poznamenal. Nacher reagoval na zmínky o okruzích: „Pan premiér nabídl projekt PPP (partnerství privátního a veřejného sektoru). Pan primátor začal školit pana premiéra, že to neumí, že to neumí zařídit, že to prostě nefunguje, to znamená, že i tu vlídnou tvář jakoby odmítl. Když se bavíme o té nemocnici...“ začal na další téma, ale Písařovicová ho přerušila: „Já jsem vás nechala, poprosila jsem vás o stručnou reakci, což jsme vyčerpali.“

Moderátorka se pak zeptala Hřiba, co mu na PPP projektech vadí. Hřib zmínil analýzu, kterou si nechal vyhotovit, dle které český stát PPP projekty v dopravě neumí. „Vždycky to skončilo fatálním fiaskem, můžeme jmenovat D47, to už je tedy dávno, ale stejný problém nastal na D3, tam se koncesionáře také nepodařilo vysoutěžit.“ Podle primátora je městský okruh příliš důležitý na to, aby se na něm stát učil tyto projekty realizovat. „Pokud je stát schopen dát ty peníze soukromému provozovateli té dálnice, tak vůbec nechápu, proč je není schopen dát městu, a my tu dálnici postavíme,“ zakončil Hřib. Fotogalerie: - Nové vedení pražské ODS

Písařovicová pak po Nacherovi požadovala příklad úspěšného PPP projektu, na což Nacher odpověděl, že není reprezentant PPP projektů. „Když mě necháte dopovědět aspoň jednu větu, která na to navazuje, tak já vám to vysvětlím,“ pokračoval. Podle něj není patřičné, aby primátor takto bouchnul do stolu u nabídky k jednání, zvlášť, když není zvykem, aby stát dával peníze na vnitřní okruh. „Pane Nachere, víte jak zněla moje otázka?“ zeptala se s vážným výrazem moderátorka. „Ano, vím a já vám to říkám v nějakém komplexu,“ bránil se poslanec. Písařovicová opět chtěla uvést příklad úspěšného PPP projektu. „Proč bych to dělal, já vám říkám, že to byl výstřel...“ snažil se říct Nacher, ale byl opět přerušen. Nakonec řekl, že od premiéra Babiše zde byla ochota k dalšímu jednání, alespoň to prý dokazuje jeho dopis.

Hřib znovu zopakoval, že ochota k jednání je, ale Andrej Babiš musí akceptovat podmínky a garantovat, že předtím, než stavební rozvoj vyvolá další dopravu, tak musí být vnější okruh dokončen. Dodal, že obyvatelé Letňan prý další výstavbu nechtějí, protože jim kolabuje doprava. Nacher mu vytkl, že si představuje, že úřednický komplex bude postaven za dva roky a dalších 10 let se bude čekat na obchvat.

Celý pořad ZDE

Styl, kterým byla debata vedena, odsoudil člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. „Pustil jsem si ze záznamu včerejší Události – Hřib, Patrik Nacher, Písařovicová. Hřib tzv. dostal prostor a Nacher byl podrobený grilování. Paní moderátorka stranila primátorovi. To je ale jen můj názor. Asi řeknete, co s tím budeš dělat, když jsi v té RRTV? Co by se muselo stát? Musela by se udělat kvalitativní analýza, aby se ukázalo, že sám nikomu nestraním, protože vystupování primátora považuju osobně za vrcholně arogantní, a proto objektivní nejsem. Analýza by musela potvrdit, že se moderátorka chovala podjatě. Pak by se musela RRTV usnést, že bude chtít od ČT vysvětlení a ČT by musela přiznat, že chování moderátorky nebylo objektivní a fér. Vidíte, kolik je v tom procesu nepravděpodobností, které nemůžou v praxi nikdy nastat?

Takže selským rozumem. Nacher měl jednu nevýhodu, že je od Babiše, a tím si vytáhl Černého Petra hned na začátku a vůbec mu nepomohlo, že tady je za opozici. Primátor je Pirát a moderátorka má pro něj slabost. Sympaťák. Takže, co s tím? Podle mě je paragraf 31 zákona o vysíláni o vyváženosti a objektivitě k ničemu. Pokud nelze vymáhat, měl by se zrušit. RRTV má u veřejnoprávních médií toto přestat sledovat a má se věnovat hlavně regulaci. S novou evropskou směrnicí stejně nebudeme vědět, co dělat dřív. Kompetence Rady ČT se mají výrazně posílit a Rada se stát skutečným kontrolním subjektem s možností dělat sama analýzy (jako má možnost úřad RRTV), protože jinak VŽDYCKY ČT bude mít pravdu. Klene se nad celou společností jako duha, na které je napsáno: My rozhodujeme, co je pravda, co lež, co láska a co nenávist.“

