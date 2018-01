„Něco se děje. Prý je to jako v roce 1989.“ Hilšer a nadšenci z Loun ještě na poslední chvíli pobízeli k volbám. Z davu se ozvala příznivkyně Zemana

REPORTÁŽ „Nevzdávejme to před finišem. Život je přece o kompromisech,“ tak mluvil prezidentský kandidát Marek Hilšer večer před druhým kolem prezidentské volby. Přijel do Loun na koncert na podporu Jiřího Drahoše, kde mimo jiné starosta města prozradil něco, co prý ještě nikdy neřekl. „Když se objeví pravda, okamžitě se aktivuje i lež,“ zaznělo mimo jiné od salesiánského kněze. A s příznivkyní Miloše Zemana se „drahošovci“ vypořádali po svém.

„Nejsi náš prezident,“ je napsáno pod portrétem Miloše Zemana se žlutě podlitýma očima. Plakát s takto upravenou fotografií nejvyššího státního činitele zvedá nad hlavy přítomných dlouhovlasý muž, který s cedulí zacloumá a říká do davu: „Doufám, že je to názor nás všech.“

Hodiny na lounském náměstí bijí čtyři hodiny odpoledne, den před druhým kolem prezidentských voleb. „Je 25. ledna a svátek má – Miloš!,“ připomene o něco později hudebník Marek Mikulášek s poukazem na to, že se příznivci Jiřího Drahoše scházejí pod širým nebem v den, kdy má jmeniny jeho protikandidát. „Co mu popřát? Hlavně ať si odpočine,“ dodal mladík.

Menu na výběr: Hrubost, nebo slušnost a naděje

Akci pořádala občanská iniciativa Louny proti lhostejnosti. „Pěkné slušné odpoledne. Nyní nás sledují i lidé přes webovou kameru,“ prozradila z pódia mluvčí Kateřina Čížková. Ředitel Vrchlického divadla Vladimír Drápal zmínil zárodek toho, proč si v tento den všichni povídají právě tady a teď: „Ozvalo se mi několik mladých lidí, že jsem se s Milošem Zemanem pohádal už v divadle... Hudbu považujeme za důležitou a setkávání lidí za ještě důležitější. Přišli jsme vám nabídnout slušnost a co nejlepší budoucnost, a to může nabídnout pan Drahoš. Nechceme přesvědčovat přesvědčené, proto jsme se rozhodli pro akci transparentní – na náměstí. Můžete volit jistotu hrubosti Miloše Zemana, nebo naději Jiřího Drahoše.“

Vousatý „nosič“ protizemanovských cedulí je pokládá před pódium. Na jedné je napsáno: „Náš vzkaz voličům ANO, SPD, KSČM: Nasrat!“.

Ať mír dál zůstává s touto krajinou

Hudební část programu začala hymnou v podání pěveckého sboru Kvítek. Jeho sbormistyrně následně vzala do ruky mikrofon, aby zazněla Modlitba pro Martu, píseň spojená s Martou Kubišovou, která se po okupaci v srpnu 1968 stala symbolem odporu Čechů proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího komunistického Československa.

„Děkuji, že jste přišli, abychom společně dokázali, že jsme demokraté,“ promluvil k lidem starosta města Radovan Šabata, který dále pokračoval: „Řeknu vám něco, co jsem ještě nikomu takto neřekl. Budu volit, jak budu volit, ale – můj bratr třicet let spolupracoval na Akademii s panem Drahošem, takže nemám jen přenesené informace z médií, ale z vlastní rodiny.“

S kytarou v ruce jej vystřídal salesiánský kněz Ladislav Heryán. Z jeho úst zazněla Lennonova Imagine all the people. „Je to píseň, kterou má rád profesor Drahoš,“ zdůvodnil výběr. Kandidát na hlavu státu prý poslouchá také Beatles, proto lidé vyslechli i Let it be.

Pak se jal vyprávět příběh z Markova evangelia, kde prý Ježíš vystupuje jako člověk a nikdo nepozná, že jde o Božího syna. „Poznají ho jen démoni. A pro mě je zajímavá paralela, že když se objeví pravda, okamžitě se aktivuje lež. Má-li se usilovat o dobrou věc, proč o ni usilovat lží?“ vznesl řečnickou otázku, než se rozloučil „revolučním“ songem Krásný je vzduch, krásnější je moře...

Odpůrci, i vy sem patříte. Dámy s kočičkou na profilu

Marek Mikulášek pobavil mrznoucí diváky písní My alcoholic friends (Moji alkoholičtí přátelé) a nevyhnul se ani agitačnímu komentáři: „Často se v politice říká, že se musíme rozhodnout mezi dvěma zly... V těchto volbách nemusíme volit menší zlo. Můžeme volit dobro.“ Pak, než se rozloučil písní Eltona Johna Can you feel the love tonight, se vyjádřil mimo jiné k nadávkám, které slýchá na svou osobu: „Jsem prý pravdoláskař. Ano, jsem, a jsem na to hrdý!“

Kateřina Čížková za pořadatele otevřela zodpovídání otázek, které přes Facebook položila veřejnost. „Prý je tohle kampaň proti Zemanovi. Není.“ Vladimír Drápal ji doplnil: „My jsme PRO. Jsme pro radost, pro pěknej život... Jsme rádi, že si můžeme pronajmout náměstí, aniž by nás odvedla policie jako v Rusku.“

„To není pravda,“ ozvala se z davu žena, odvracející slovní útoky směřující k Miloši Zemanovi. „Ano, i vy sem patříte,“ reagovala na ni korektně Čížková s dovětkem: „Po prezidentských volbách se budeme muset zase stmelit.“

Drápal pak zodpověděl, kdo tento koncert platí. „Ptají se nás vesměs dámy bez tváře, co mají na Facebooku kočičku na profilu... Ty peníze, co jsme my do toho vložili, jsou to nejmenší, co jsme mohli udělat!“ odpálkoval zvědavce.

Hilšer: Nevzdávejme se před finišem!

Potleskem přivítalo plénum neúspěšného kandidáta na prezidenta Marka Hilšera. „Třeba je vám proti mysli dělat teď kompromisy, když váš kandidát v prvním kole vypadl. Ale život je o kompromisech. Neměli bychom to vzdávat před finišem,“ radil lidem. „Je neuvěřitelné, že kvůli politice přijde tolik lidí na náměstí v zimě. V této zemi se něco děje. Řada lidí říká, že jim to připomíná rok 1989. Po celé republice se vzedmula velká vlna,“ dodal ještě.

Po něm na pódium vystoupali také bývalý starosta Loun Jan Kerner spolu s poslancem TOP 09 Michalem Kučerou. Organizátoři na akci s oficiálním názvem „Nebuďme lhostejní, pojďme volit” s podtitulem „Aby nás z hlavy státu nebolela hlava“ pozvali rovněž historika Bohumíra Roedla, malíře Jaroslava Čásu a další osobnosti.

autor: Lucie Bartoš