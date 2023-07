„Něco tak protiprávního jsem neviděl.“ Kauza ruské tenistky se rozjíždí. Právníci tuší žalobu

reklama

V reakci na trvající ruskou invazi na Ukrajině schválila vláda České republiky usnesení zakazující „účast ruských sportovců i sportovních týmů reprezentujících Ruskou federaci na sportovních akcích pořádaných na území České republiky a k účasti sportovců reprezentujících Českou republiku na sportovních akcích pořádaných na území Ruské federace“.

Ženská tenisová asociace (WTA) také vyjádřila, že „odsouzuje válku na Ukrajině a odsouzeníhodné jednání ruské vlády“, ale že ruským sportovcům by však mělo být dovoleno účastnit se soutěží a turnajů pod neutrální vlajkou. „Pravidla WTA stanoví, že všem hráčům musí být umožněno soutěžit na WTA pouze na základě zásluh, bez diskriminace. Situaci budeme i nadále posuzovat, protože zohledňujeme důležité úvahy týkající se těchto složitých geopolitických problémů,“ stojí v prohlášení asociace, které též upozornila na to, že českou vládou je některým tenisovým hráčkám startovat na turnaji, který se má v Praze konat příští týden.

WTA statement pertaining to athletes denied entry into Czech Republic:



The WTA emphatically condemns the war in Ukraine and the reprehensible actions of the Russian government. The WTA also continues to support the Tour’s Ukrainian athletes – as well as all WTA athletes – who… — wta (@WTA) July 28, 2023

Usnesení se bezprostředně týká ruské tenistky Anastasii Pavljučenkové, a to i přesto, že ruskou vojenskou vedenou na Ukrajině důrazně odsoudila. Že jí nebylo povoleno zúčastnit se Prague Open, dala vědět skrze Instagram. Svým fanouškům vzkázala, že se na ně těší na US Open.

Proti usnesení české vlády se vyslovil i právník Tomáš Tyl. „S úžasem zírám na ten právní paskvil o zákazu sportovních víz pro Rusy a Bělorusy, který vyplodila vláda, a musím říct, že něco tak protiprávního jsem roky neviděl,“ napsal v příspěvku na facebooku.

Problém v usnesení spatřuje i v jeho formulaci. V usnesení stojí, že „vláda souhlasí se zákazem účasti individuálních sportovců reprezentujících Ruskou federaci na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných na území České republiky“. Podle Tyla však není jasné, o jaký zákaz se jedná a kdo a z jaké pravomoci ho vydal. „Hele, s jakým zákazem? Aby vláda mohla s nějakým zákazem souhlasit, tak by tady nějaký zákaz musel být. Kdo ho vydal? Kdy? Z jaké pravomoci? Jak je formulován? Kde je zakotven? Kdo hlasoval pro, kdo proti, kdo... Vláda souhlasí s něčím, co je jitrnice, jakou svět neviděl,“ podotkl právník a situaci přirovnal ke Kafkovu Procesu.

Zažalování od Ženské tenisové asociace za diskriminaci Tyl očekává. „Hele, to bude paráda, až nás WTA zažaluje za diskriminaci a připojí se k ní sportovci a místní pořadatelé s žalobou na odškodnění. No, snad to čirou náhodu na Ústavním soudě dostane Vojta Šimíček, kterému to nadiktuje jako obvykle Šimáčková. Mimochodem, to Vám byly doby, když se ještě i Rychetskému zvedal ze Šimíčkových judikátů kufr... Pamatujete?!“ připomněl rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2019, který vyhověl stížnosti firmy Golden Gastro Service, jejíž hotel odmítl ubytovat Rusy, pokud nepodepíší, že nesouhlasí s anexí Krymu. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se tehdy nechal slyšet, že se za toto rozhodnutí Ústavního soudu stydí.

Ekonom Pavel Šik vládní usnesení označil za znak „populistické malosti, buranství a totalitních tendencí této vlády“. Kvůli selhání v reálných problémech, které by vláda měla řešit, jako je inflace, propad reálných mezd, zadlužování, ochrana průmyslu nebo ochrana svobody projevu, se vláda snaží naklonit si veřejnost prostřednictvím populistických opatření. „I Babiš by zíral,“ napsal na facebook Šik.

Že se vládní úředníci zabývají sportem, Šika nepřekvapuje. Dle jeho slov je Česká republika zemí, ve které ten, kdo se zastane některého sportovce, musí odjet na „brainwashing“.

Poznamenal také, že žádné z médií, které o vládním usnesení o zákazu účasti ruských sportovců na eventech na českém území informovalo, se nezabývalo otázkou, na základě jakého zákonného ustanovení tak vládní úředníci rozhodli. Česká média znovu selhala. „Na základě bezpečnosti? To je první věc, která by mě jako novináře zajímala, ti ale znovu a zase ve své chybějící neutralitě selhávají,“ napsal Šik.

„Pokud někomu vadí, že ruské tenistky hrají na Prague Open, ať bojkotuje jejich zápasy a nekupuje si lístek. Ať si to veřejně napíše na svůj profil. A ať si to i jakýkoliv politik klidně napíše i veřejně, že mu to je proti srsti. To se vše dá pochopit,“ popsal ekonom schůdnější cestu pro vyslovení nesouhlasu s účastí ruských sportovců na turnajích. Doplnil však, že pokud někomu není jasné, že zakázat jejich účast pouze na základě „usnesení“ vlády je překročením pravomocí, tak „nechápe pravou podstatu demokracie ani právní stát“.

Vládní usnesení Šik na konci příspěvku přirovnal k jakémukoliv jinému dekretu od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Pravomoc ruským sportovcům zakázat účast na sportovních akcích v České republice vláda Fialy nemá ani podle advokáta Pavla Hasenkopfa, experta na mezinárodní právo, jenž má zkušenosti i z prezidentské kanceláře, kdy byl poradcem prezidenta Václava Havla od roku 2009. „Takže, abychom si rozuměli: Žádné nařízení, ale pouhé stanovisko vlády. Proč? Protože vláda nemá žádnou zákonnou pravomoc ruským sportovcům zakázat účast na sportovních akcích v ČR. Tomu se říká zneužití moci,“ upozorňuje právník.

