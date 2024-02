„Nehorázné.“ Za koho v zemědělství mluví Výborný? Petr Žantovský už to vidí zcela jasně

Známé antické Divide et impera je zjevně hlavní metodou vládnutí, kterou předvádí dnešní tým Petra Fialy. Bylo to dobře vidět na pondělní demonstraci českých zemědělců proti Green Dealu a proti špatné zemědělské politice naší vlády. Ministr zemědělství Výborný se s částí zemědělské obce baví, s části nebaví. Pro premiéra Fialu jsou všichni protestující dezoláti a proruští švábi. O tom a mnohém dalším hovořil Petr Žantovský s Vladimírem Frantou v diskuzním pořadu O lecčems a mnohém.

"Vládě se podařilo postavit proti sobě dvě skupiny zemědělských výrobců. Na jedné straně jsou to ti dominantní (české potraviny na trhu pocházejí z asi 94% od deseti levných firem typu Madeta, Agrofert atd.), na druhé straně ti drobní, jichž jsou stovky, ale trh dokážou zásobit jen v té miniaturní zbylé množině. Vláda podkuřuje těm malým, podněcuje v nich závist a zášť vůči těm velkým, a činí to tak slabomyslnými a ubohými způsoby, jako když zveřejňují výše dotací firmy ing. Jandejska, který byl iniciátorem a lídrem onoho protestu. Je to stejné, jako když svého času komunisté probouzeli lacinou závist mezi lidmi poukazem na to, kolik berou známí umělci, a přece nejsou tak loajální, aby nepodepisovali protirežimní petice. Kauza s Jandejskovými dotacemi je o tomtéž. A přitom, a to je zcela unfair, už nikdo neříká, že ty dotace jsou důsledkem evropské zemědělské politiky a také že nejdou do kapes nějaké osobě, nýbrž na podporu a rozvoj výroby. Série podrazů naší vlády tak zdárně pokračuje. Jak dlouho si to občané nechají líbit?" To je jeden z podstatných dotazů, jež padly v novém pokračování diskusního pořadu Vladimíra Franty a Petra Žantovského v cyklu O lecčems a mnohém. Tím také Žantovský na svůj pořad láká.

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

"Je to projev totální neschopnosti a arogance vlády, neschopnosti vykonávat nějakou rozumnou vládnoucí politiku. Ale tato demonstrace byla zvláštní tím, že už dopředu se od ní distancovaly některé zemědělské organizace. To potvrzuje to rozdělení zemědělské obce mezi vládou milované a podporované a vládou nemilované a nenáviděné. Má to politické důvody," dodal Žantovský.

"Pokud někdo čekal radikálnější akci, tak se nedočkal. A já si myslím, že je to dobře. Nemám rád radikalitu, radikalismus, násilí, vykřikování, co by to pomohlo..." ptal se Žantovský.

Fotogalerie: - Traktory se valí do Prahy

Celý pořad můžete zhlédnout zde:

