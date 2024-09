„Nějak se to sype.“ Komisař EU, který vyhrožoval Muskovi, končí. Kysele

Eurokomisař Thierry Breton se asi nejvýrazněji zapsal do myslí čtenářů svým sporem s Elonem Muskem. Nyní se Breton loučí. Ovšem ne kvůli Muskovi, ale kvůli předsedkyni Evropské komise, Ursule von der Leyenové.

Ve svém dopise Breton píše, že ho Emmanuel Macron nominoval jako francouzského eurokomisaře. „Před pár dny, na samém vrcholu jednání o složení budoucí komise, jste požádala Francii, aby moje jméno stáhla – kvůli osobním důvodům, které jste se mnou nikdy nediskutovala – a nabídla jste jako výměnu silnější portfolio pro Francii v komisi. Takže vám teď předloží jiného kandidáta,“ prozradil Breton.

„V minulých pěti letech jsem se neúnavně snažil zachovávat a vytvářet společenský užitek pro Evropu, bez ohledu na zájmy stran a států. To byla čest,“ uvedl dále Breton. Ale s ohledem na tento vývoj prý už nemůže zastávat post eurokomisaře a mluví „dalším svědectví o pochybném vedení“.

V příspěvku pak poděkoval všem kolegům komisařům i svému týmu. „Spolu jsme neúnavně pracovali, abychom prosazovali zájmy EU,“ sdělil.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.



Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.



It has been an honour & privilege to serve the common European interest???? pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu — Thierry Breton (@ThierryBreton) September 16, 2024

V Česku podle reakcí Breton zřejmě nikomu chybět nebude. „Eurokomisař Thierry Breton, který se proslavil vyhrožováním Elonu Muskovi, že odmítá cenzurovat síť, zjistil, že už nebude komisařem a rezignoval. Nechtěla jej ani von der Leyenová. Aspoň něco,“ oddychl si právník a aktivista Robert Kotzian.

„Aspoň jedna dobrá zpráva dnes,“ komentoval Bretonův odchod analytik a bývalý novinář Ondřej Malý. „Breton to zabalil. Zjevně po nátlaku Ursuly. Nějak se nám to sype,“ zhodnotil jeho odchod moderátor Michal Půr.

Eurokomisař Thierry Breton, který se proslavil vyhrožováním Elonu Muskovi, že odmítá cenzurovat síť X (psal jsem o tom zde: https://t.co/egiKvdCMTZ), zjistil, že už nebude komisařem a rezignoval. Nechtěla jej ani von der Leyenová. Aspoň něco. https://t.co/Rfm1sD3n3i — Robert Kotzian (@RobertKotzian) September 16, 2024

Breton to zabalil. Zjevně po nátlaku Ursuly. Nějak se nám to sype https://t.co/v5ed9qM82X — Michal Půr (@michalpur) September 16, 2024

Aspoň jedna dobrá zpráva dnes. Breton out. :-) https://t.co/J2KPopszHA — Ondrej Maly (@ondrej_m) September 16, 2024

Ale Breton má „příznivce“ i v zahraničí. „To mě tak mrzí, skoro slzu jsem uronil,“ komentoval Bretonův odchod poslanec italské Ligy Alessandro Panza. A dodal, že je to jen jeden z mnoha špatných komisařů Ursuly von der Leyenové. Bretonova arogance a bizarní pojetí právního státu prý ale chybět nebude.

Ozvalo se také Orbánovo Kolegium Matyáše Korvína (think-tank – pozn. red.): „Konečně jsme se zbavili nejnetolerantnějšího a proti svobodě slova bojujícímu člověka v dějinách EU. Ale i po jeho odchodu bude jeho vize obrovského systému on-line kontroly jistě žít dál. A předpovídáme také, že Breton dostane další dobře placený flek v oblasti kontroly projevu.“

Ma come mi dispiace…. Quasi quasi verso una lacrima. Alla fine è solo uno dei tanti pessimi commissari del collegio VdL1 (staremo a vedere il 2 ??).

Comunque la sua tracotanza e la sua concezione “bizzarra” dello stato di diritto (Vedere #DSA per info) non ci mancheranno.… https://t.co/TFsMewYHoy — Alessandro Panza (@alepanzaoff) September 16, 2024

Breton - gone! ??



Good riddance to perhaps the most intolerant and anti-free-speech figure in EU history.



But even with him gone, his vision of an enormous system of online control will surely live on.



We also predict Breton to land another plumb job controlling speech. https://t.co/ymveWzQ8Nd — MCC Brussels (@MCC_Brussels) September 16, 2024

Ani z Francie se neozývají soustrastné hlasy. „Tento člověk je zrádce, zločinec a velmi morálně a intelektuálně slabý jedinec. A nakonec i trvalý blokátor mnoha inovací. Kvůli němu ztrácíme před světem čas. Nepřeji mu šťastný odchod do důchodu,“ ozval se doktorand na téma Sýrie, Cédric Labrousse.

A od novináře Marca Reese se ozvala krátká připomínka, že Elon Musk může otevřít šampaňské.

Cet homme est un traître, un félon, doublé d'un bien piètre individu moralement et intellectuellement. Et, in fine, un bloqueur permanent de nombreuses innovations. Il nous aura fait perdre du temps face au monde. Je ne lui souhaite aucunement une bonne retraite. https://t.co/3WIt8IE6s2 — Cédric Labrousse (@CdricLabrousse) September 16, 2024

Psali jsme: Ukrajinu podporují, ale jen do určité míry. Kyjevský akademik ostře o plánech EU „Rodiče také byli migranti. Ale začali okamžitě pracovat.“ Fialova vláda podporuje všechny kromě Čechů, říká politička Ukrajina v NATO? Nevýhodné. Sikorski uvěřil, že mluví s Porošenkem. Vtipálci z něj vytáhli informace „To snad není možný, co on si dovolí.“ Holec se splet ve Fialovi. Toto nečekal