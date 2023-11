„Nejde to, v Německu by se zlobili“. Vládě naše závislost naprosto vyhovuje, vmetla Švihlíková poradkyni Fialy

Ceny energií mají zase zdražovat. Opoziční poslanci varují, že český průmysl i většina domácností to výrazně pocítí. Do vlády premiéra Petra Fialy se pro způsob, jakým Česko provádí energetickou krizí, opřela ekonomka Ilona Švihlíková. Na rozdíl od Poláků český vládní kabinet neví, co je národní zájem, řekla v pořadu 360° na CNN Prima NEWS. Pro inspiraci řešení otázky energetiky bychom se měli podívat do Polska i podle ekonomky a poradkyně premiéra Heleny Horské.

Recept na řešení energetiky je podle Švihlíkové v první řadě hájení našich zájmů, podobně jako to dělá polská strana: „Poláci přesně vědí, co je jejich národní zájem. My tady momentálně máme vládu, která hájí zájmy leckoho, jenom ne České republiky, a podle toho to taky vypadá,“ řekla v pořadu 360° Švihlíková.

Současný vývoj situace však podle Švihlikové ukazuje, že drtivé většině politiků naprosto vyhovuje závislá pozice. „Umožňuje jim říct, že nejde něco dělat, že je to Brusel a že by se v Německu zlobili. Dávají od toho ruce pryč,“ konstatovala ekonomka.

Nevěří slovům premiéra Petra Fialy, že ceny energií v žádném případě neporostou o desítky procent, přestože podle návrhu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pro příští rok má být nárůst regulované části ceny elektřiny pro domácnosti až o 71 procent.

Poradkyně premiéra Petra Fialy (ODS) Helena Horská zdůraznila, že Česká republika v řešení energetiky zaspala a není to vina jen současné vlády. „Je dobré nalít si čistého vína a říct si, že se tady 30 let nic nedělo s energetikou, že jsme zaspali,“ řekla Horská.

„Nemůžeme čekat, že ten, kdo sedí u kormidla, zvládne všechny nutné změny, o kterých se tady mluví desítky let, za jedno volební období,“ upozornila Horská.

I podle ní by se Česko mělo v řešení energetiky inspirovat v Polsku. „Polsko může být vyzdvihováno nejenom v dopravní infrastruktuře, ale také ve schopnosti využívat efektivně evropské fondy, připravit se na energetickou transformaci a prosazovat svoje zájmy v Evropské unii. To jsou všechno věci, které je potřeba začít řešit,“ uvedla Horská a zopakovala, že co se zanedbávalo desítky let se nevyřeší mávnutím kouzelného proutku.

