„Nejdůležitější volby v mém životě.“ Hašková Coolidge má strach o Ameriku

„Vzácný a jediný podklad demokracie je svoboda, svoboda slova. Bez svobody slova demokracie neexistuje a to je to, co je teď v ohrožení všude,“ zmínila někdejší zvláštní asistentka prezidentů USA Eliška Coolidge v rozhovoru pro Zákony bohatství.

Ze skomírající svobody slov viní především média. „Tisk doopravdy selhal, v celém světě. Určitě v Americe a tady také. Vše se manipuluje, překrucuje, někdy se vůbec nic neprozradí. Média selhala, peníze hrají v Americe obrovskou roli. To nikdy nebylo, za názor se neplatí. Svoboda slova, to je ten nejvzácnější dar, který máme, a Pán Bůh, od toho jsme se ale také odvrátili, to není to nejlepší pro národ,“ pravila Eliška Coolidge. Podle jejích slov jsou USA před zhroucením.

„Bez tisku svoboda slova může těžko přežít. Chce to obrovskou odvahu, aby se ta svoboda udržela a aby zůstala. Lidé by si to měli uvědomit, říkám, ať se informují nejvíc, jak mohou. Aby si neříkali, že si to politici stejně vyřeší, to je špatný přístup, pak nevíte ani koho volit, volíte fešáka, a co je za ním? Je rozdíl, jak se choval Masaryk, a jak se chovají někteří dnes. Ten člověk musí mluvit od srdce, z duše,“ podotkla Coolidge. Většina dnešních politiků se podle ní chová jako „loutky“.

S politickou kulturou to jde podle ní z kopce dolů, a především od covidu. Podle ní, absolutně úžasné byly debaty mezi Klausem a Zemanem na Žofínském fóru, tehdy byla radost je poslouchat.

„Byli to dva silní vůdci, uměli to podat. Měli různé názory, ale nikdy jste to necítili z té debaty, vždy tam bylo trochu humoru, hodně inteligence. Bylo to krásné a to jsme ztratili. K té ztrátě nám ‚pomohl‘ covid, udusili nás strachem. Proto říkám, nemějte strach. Strach nic nevyřeší. Ti nahoře, co si myslí, že vyvolají strach v lidech a mohou si s nimi dělat, co chtějí, to je to nejhorší. To jsme za covidu zažili, hodně nás to poškodilo, hlavně tu mladou generaci. Přišlo to, když měla tu největší žízeň něco dělat... Je to vidět na vysokých školách, není to ta samá skupina jako byli ti před covidem,“ všímá si Coolidge.

Existuje tedy nějaká paralela dění v USA a v České republice? „Je to trochu jinak. Dříve sem přišlo vždy vše dobré z Ameriky – ale teď vše špatné z Ameriky přichází i sem. A je to škoda, protože si Ameriky strašně vážím, nemyslím si, že by Amerika dělala něco špatně, ale administrace v USA selhala.“

„Mravní bída je příčina, hospodářský pád je výsledek,“ citovala Coolidge Baťova slova. „To by mělo být vytetováno všude na světě. Otevřený a čistý přístup buduje důvěru; pak si lidi přejí, mají se rádi,“ dodala Eliška Coolidge.

Připustila, že však má obavy z prezidentských voleb v USA. „Mám z nich strach, jsou to ty nejdůležitější volby mého života v Americe. Jestli nevyhraje Trump, myslím, že to s Amerikou bude špatné. Trump byl první prezident za posledních dvacet let, který nezačal žádnou válku. Věřím ve vyjednávání. Aby se domluvil mír, musí být respekt na obou stranách, to jsme zapomněli. Zase jde o to budování důvěry, my jsme nedodržovali sliby, že se nebudeme přibližovat k Ukrajině a že Ukrajina zůstane neutrální zemí. Kdyby byl Trump prezidentem, válka by nikdy nebyla,“ dodala s tím, že média mají tendenci „upravovat“ skutečnou historii.

„Cestou do budoucna není soustředit se na to, co bylo. Pokud stále budeme mít v hlavě, že v Rusku je zlo, a že tady je dobro, tak se nikam nedostaneme. Mohli bychom vidět Rusko ne jako Sovětský svaz, ale jak by skutečně mohlo být. Rusko by bylo rádo, kdybychom se tou důvěrou v tomto s ním potkali,“ míní Eliška Coolidge.

„Doufám, že zdravý rozum zvítězí a že lidé si uvědomí, že každý má možnost společnost malinko zlepšit a pozitivně nasměrovat,“ doplnila.

Na dotaz, jak hodnotí úřadování premiéra Petra Fialy, podotkla: „Nevidím to dobře. I zde hraji velkou roli peníze, to je špatné. Chybí svoboda slova a zodpovědnost za to, co dělám, když jsem ve vládě,“ řekla Eliška Coolidge. Za cestu do pekla označila schválení korespondenčního hlasování ve volbách.