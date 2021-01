„Nejsem zvyklý, aby se se mnou takhle mluvilo!“ Klaus přišel k Veselovskému a za čtyři minuty to začalo

Exprezident Václav Klaus zavítal do internetové televize DVTV. Jenže rozhovor ještě netrval ani čtyři minuty a Klaus už se začal ostře dohadovat s moderátorem Martinem Veselovským. „Nezlobte se, pane redaktore, ale já nejsem za 31 let v televizích a v rádiích zvyklý, aby se se mnou takhle mluvilo,“ vypálil na moderátora. Poté obvinil DVTV, že šíří dezinformace a konstatoval, že Veselovský má od svých chlebodárců nařízeno, co smí a co už nesmí říkat.

Druhý český prezident zavítal do internetové televize DVTV. Zatímco moderátor Martin Veselovský, který prezidenta zpovídal, měl roušku, Klaus přišel bez roušky. A netajil se tím, že má dojem, že v době covidové jsou notně omezeny jeho svobody a cítí se jako disident. „Když už se tomu historicky navyklo říkat disident, tak možná i to slovo je vhodné,“ řekl Klaus.

Poté se rozhodl vysvětlit, proč odmítá nosit roušku.

„Rouškování považuju za fikci, za neúčinnou věc. Je to výraz mého protestu a já myslím, že je povinností člověka, který zásadně a se znalostí řady věcí prostě odmítá tato plošná restriktivní opatření,“ zdůraznil s tím, že už také slyšel, že proti britské mutaci koronaviru ochrání jen respirátory a nikoli roušky, což by také mohlo znamenat, že vláda vlastně hrála s občany jen hru na rouškování.

V tu chvíli se Veselovský pustil s Klausem do křížku a ptal se, zda Klaus ví, že respirátory mohou chránit, a jak ví, že roušky nechrání. „Máte technické znalosti o kvalitě roušek, protože říkáte, že nefungují,“ konstatoval Veselovský směrem ke Klausovi.

Druhý český prezident rychle přešel do protiútoku.

„Vynechme ostrý tón, nebo já ho budu používat taky. Nezlobte se, pane redaktore, ale já nejsem za 31 let v televizích a v rádiích zvyklý, aby se se mnou takhle mluvilo. Já to umím opětovat. Takže takhle ne,“ chtěl Klaus proškolit Veselovského, jak se správně mluví s bývalým prezidentem.

Jenže moderátor si dál vedl svou a ptal se, zda si Klaus v autě zapíná bezpečnostní pás.

„Já se do toho nechci pouštět, protože nevím, jestli je to povinné, nebo není,“ uvedl Klaus. A dal jiný příklad. Zdůraznil, že už 75 let lyžuje bez helmy, ačkoli se nošení helmy nařizuje. Chce tím dát najevo, že některé restrikce považuje za přehnané a příliš zasahující do svobody jednotlivce.

„Já do nich smím, nebo nesmím chodit stejně jako kdokoliv jiný a jsem přesvědčen, že v tuhle minutu v restauracích v České republice sedí tisíce lidí. Že je někdo známější osoba a udavači, tento zvláštní prototyp našich spoluobčanů, teď mají najednou žně a že si všimnou osoby, kterou znají a nevšimnou si stovek tisíců dalších, které neznají, tak to je druhá věc,“ řekl Klaus.

V tuto chvíli prý nechce jít žádným lidem příkladem, ale jasně demonstruje svůj postoj. „A pokouším se některým lidem říkat, prosím vás, dělejte to taky,“ pravil Klaus.

Podle jeho názoru žijeme v bláznivé době, ve které se izolují zdraví lidé místo lidí nemocných. Zdraví by podle Klause měli mít právo vyjet na lyže a dát si večer v hospodě pivo. Má totiž za to, že fakt, že má někdo v těle koronavirus, ještě neznamená, že trpí nemocí covid-19.

„Jestli toto není alfa a omega televize DVTV, tak to potom vnášíte do hlav lidí dezinformace a pan ministr Blatný by vás měl zařadit na seznam,“ vypálil Klaus na Veselovského.

Poté se na moderátora zlobil, že se spolu baví o rouškách a koronaviru a nikoli o očkování. Téma koronaviru totiž Klaus považuje za uzavřené. Teď se podle něj řeší vakcíny a málo se mluví o tom, že dnes je sice očkování nepovinné, ale zítra může být povinné. Povinnost očkovat si prý může ve společnosti vynucovat i televize DVTV.

„Televize vašeho typu vytvoří takovou atmosféru, že nenechat se rouškovat, vakcinovat, testovat bude téměř hrdelní zločin. Takhle to bude vynuceno,“ rozohnil se Klaus s tím, že stejně jako se dnes vynucuje nošení roušek, tak se může jednoho dne vynucovat nošení ocelových rukavic a uzavírat se do katakomb.

„Nákroky k tomu, co my dneska slyšíme, to se děje každý den víc a víc. Přece ty šrouby se utahují každý den neuvěřitelným způsobem. Neříkejte, že to necítíte. Jen máte teď za úkol od svých chlebodárců, abyste říkal, že se to neděje, ale já myslím, že kdybychom si sedli někde na pivo, tak na to kývnete,“ rozjel se Klaus. „Debata je přece jasná, jestli se máme nechat zotročit, nechat si zavřít pusy a nechat se dovést tam, kam nás ten režim vede, nebo ne. To je přece téma naší doby,“ dodal druhý český prezident.

Odmítl však vysvětlit, jak je možné, že v době koronavirové zemřelo o tisíce lidí víc než v předchozích letech. Klaus si je vědom toho, že na podzim zemřelo výrazně víc lidí než v letech předchozích, ale má za to, že se tento jev nikdo dosud nepokusil solidně vysvětlit.

Když Veselovský Klausovi oponoval, že podle dat Státního zdravotního ústavu je třicetkrát až čtyřicetkrát větší pravděpodobnost, že na tu nemoc zemřete, než na normální chřipku, Klaus oponoval, že tak to určitě není. „Tak to určitě není, to si děláte legraci, to nikdo neřekl,“ uvedl Klaus.

Veselovský druhému českému prezidentovi doporučil, aby se podíval na data Státního zdravotního ústavu. Klaus odmítl Státní zdravotní ústav jakkoli komentovat.

Větší strach než ze samotného viru má Klaus z lidí, kteří podle jeho názoru covid zneužívají k omezování svobod. Bát se covidu je podle Klause srabácké. S covidem podle jeho názoru musíme umět žít.

