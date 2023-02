„Německo je stále okupované.“ Jozef Banáš o budoucnu. A Babišovi s Pavlem

reklama

„Lidé mají opravdu plné zuby té agresivity. Vždyť jsme to viděli v Česku, jsem se díval na tu debatu Babiše s tím generálem. Pan Babiš se méně ovládal, i když z hlediska odborného výrazně převyšuje pana generála, ale ten generál zachoval pohodu, pokoj a do jisté míry bodoval, že na to nešel negativně,“ ukázal příklad. Nicméně negativismu se podle něho nedá pořád bránit. Sám se snaží psát o pozitivních příkladech, ale není to snadné.

Opět zmínil Matoviče, tedy to, že Matovič měl opisovat při psaní diplomové práce. A že se k tomu dokonce přiznal. „My máme totální rozklad slovenské společnosti. Ani jinde to není růžové, ale u nás, v důsledku toho, že ti lidé se k tomu ještě hrdě přiznávají, že jsou díky podvodu úspěšní, že podvod se rovná úspěch, tak to je rozklad,“ míní Banáš. Je mu líto, že se o dobré mravy nestará církev. Ale když dostává církev od ministrů peníze, tak je mu jasné, že jim nebude nadávat.

Dále řekl, že lidi, jako byl Masaryk, Štefánik, dokonce i Dubček, stvořila doba. „Podívejte se na Evropu. Tam nemáte jednoho jediného politika. Dokonce když se podívám na německé politiky…“ stýskal si a moderátor ho přerušil, že odvolaná německá ministryně obrany vypadala jako „kuchařka ve školní družině“. A Banáš souhlasil: „To je katastrofa.“ Vzpomenul si na Lenina a jeho slova, že předseda vlády může být klidně i kuchař. A dodal k nim, že předseda vlády ale nemůže být kuchařem, protože ten musí alespoň umět vařit. Tedy že politik, ministr i předseda vlády může být dnes „každý hlupák“. Dotyčnou ministryni Christine Lambrechtovou prý poslouchal a problém nebyl v tom, že by neměla zkušenosti, ale že byla hloupá.

„Němčinu mám dobrou, slyšel jsem některé její výstupy, a říkal jsem si, že to snad ani není možné, že plácá takové voloviny. A oni ji tam dají v Německu, zemi, která má mít největší autoritu. To je katastrofa,“ nebyl spokojený s personálními kvalitami politiků. Ale jako hlavní problém Německa uvedl zbabělé chování německých politiků. „Ale já to zase chápu, Německo je stále okupovanou zemí,“ dodal.

Má za to, že osobnosti vznikají v těžkých časech. „Já čekám, že na Slovensku bude hůř, bohužel. Ještě se nic moc špatného neděje, bude to zlé, lidé začnou volat po nějakém lídrovi, nechci říct po führerovi, když už jim bude opravdu zle,“ odhadl s tím, že pak přijde někdo s dobrými rétorickými schopnostmi a ovládne dav. A modlí se, aby to byl dobrý lídr.

Problém je podle něj i v tom, že na Slovensku se nedodržují zákony ani ve vládě. Jako bývalému poslanci se mu známí z politiky svěřují. „Já řeknu předsedovi strany, klubu nebo výboru: To nejde, to je protizákonné, co po mně chcete. ‚Nějak to udělejte. Rozumíme si?‘“ popisoval, co pak zazní.

Také mu vadí, že zmizela diskuse a názorová výměna s přesahem. „Já se zase vrátím k té debatě Babiš – Pavel. Oba jsou to očividně moudří lidé, pana Babiše dokonce znám i osobně. Jsou to moudří lidé. Ale v té debatě nezazněla jediná vize. Jedno jediné lidské pohlazení. Jak pravil Antoine de Saint-Exupéry, když chcete, aby lidé postavili loď, tak je nepošlete do lesa sbírat dřevo, ale vzbuďte v nich touhu po širém moři. To by měla být úloha prezidenta. Ale oni v té debatě jenom mluvili o tom, kdo bude sbírat jaké dřevo a jak budeme dávat tu loď dohromady. Nikdo neřekl, kam ta loď bude směřovat. A to nemáme ani u nás, to nemá Evropa,“ pravil.

Téma Evropy neopouštěl. Evropa je podle něho sjednocená jen zdánlivě, protože si vymyslela nepřítele v Rusech. „Ale každá válka skončí, co potom ta Evropa bude dělat?“ tázal se, „není tu žádná vize,“ dodal.

Hovořil také o svobodě slova. Prohlásil, že za komunismu byla cenzura a každý novinář věděl, kam až může zajít. „Dneska je taky cenzura, ale není to oficiálně vyhlášené. Ten rozdíl mezi starým režimem a tímto, je bohužel v neprospěch tohoto. Tehdy se nikdo netvářil, že je svoboda. Dneska vám každý hučí, že je svoboda slova. Ukažte mi novináře, který si troufne, tedy myslím politického komentátora,“ shrnul.

Komentář měl i k disidentům své doby. „Od Ježíše Krista přes Buddhu, Aristotela, Platóna, Sokrata, Senecu, Koperníka, Galilea, Gándího, Husa, Jeronýma Pražského, a tak dále. To by z dnešního pohledu byli všichni hoaxeři. Kristus by byl první na seznamu konspirátorů,“ jmenoval s tím, že všichni ve své době dopadli špatně. „Ale historie ukázala, že všichni měli pravdu,“ podotkl a vzkázal: „To chci vzkázat těm, kdo mě označují za konspirátora: Čas ukáže.“

