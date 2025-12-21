„Nemůžeme neustále lhát, jako Fialova vláda.“ Schillerová natvrdo o rozpočtu

„Nechci předjímat, musíme o tom ještě debatovat v koaliční radě a ve vládě. Rozpočet, který připravila Fialova vláda není ani reálný, ani pravdivý, ani nevypovídá o skutečné situaci. V tuto chvíli počítám, dávám věci dohromady. Pokud nebudu mít závěrečná čísla a nebudu to mít probráno v koaliční radě a na vládě, nechtěla bych o tom zatím do médií mluvit,“ uvedla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová v pořadu České televize Týden v politice.
Při jednáních s ministry se podle svých slov snažila požadavky co nejvíce omezit, ale v klíčových oblastech jako dopravní infrastruktura či sociální dávky peníze scházejí. Konkrétní částku, o kolik by se deficit mohl navýšit, neuvedla. Připustila však, že by mohlo jít miliardy či desítky miliard korun.
„Nemůžeme si neustále lhát, tak jako lhala Fialova vláda tím, že neustále předkládala rozpočty, které nebyly pravdivé, úplné a reálné. Jestliže si mám vybrat jedno ze dvou zel, vybírám si to, aby rozpočet byl reálný, pravdivý a úplný. Čísly nechci šermovat, protože jsem je ještě nedopočetla, neinformovala koaliční radu a vládu,“ vysvětlila politička.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Ministerstvo dopravy podle Schillerové chystá „revizi na železnicích“. „Ministr dopravy mě upozornil, že je tam jakási železniční inflace – když to přeženu, on to tak nazval – 40 %. To se mu nepozdává, chce si tam udělat pořádnou revizi,“ řekla Schillerová.
Za problematickou označila také kapitolu ministerstva práce a sociálních věcí. „Jde o mandatorní neboli zákonné výdaje. Ukazuje se, že jsme měli pravdu, že skutečně tam je obrovský propad. Chybí peníze na mandatorní výdaje,“ sdělila ministryně.
Letadlo Zbyňka Stanjury narazilo, v rozpočtu jsou „vykouzlená“ čísla
Makroekonomická predikce předpovídá vyšší růst. „Tím to přinese vyšší příjmy. Chybějící příjmy se tím jakoby nahradí. Ale my jsme nemohli mít vliv na příjmovou stranu. Žádná naše opatření nemohla být logicky v platnosti a v účinnosti,“ zdůraznila politička.
Hovořila také o exministrovi financí Zbyňku Stanjurovi (ODS). „Vybudoval to známé letadlo, které po volbách narazilo,“ řekla v nadsázce.
Uvedla, že rozpočet je „zákon roku“. „Jsou to tisíce řádků a tabulek provázaných se všemi rezorty. V pár lidech ve Sněmovně bez toho aparátu to neuděláte, to je nereálná představa,“ ohlédla se krátce do minulosti, kdy propukl spor o předání rozpočtu s Fialovou vládou, která v té době byla v demisi.
Původním záměrem podle ní bylo rozpočet „zachránit“ a nejít do rozpočtového provizoria, což se ale nakonec ukázalo jako nerealizovatelné. „Naše vláda vznikla 15. prosince,“ připomněla Schillerová a zdůraznila, že udělá vše pro to, aby rozpočet byl zpracován v co nejkratší lhůtě.
Nová vláda Andreje Babiše (ANO) ho plánuje projednat 19. ledna. Česko vstoupí do nového roku v rozpočtovém provizoriu, což omezuje měsíční výdaje na jednu dvanáctinu loňského rozpočtu. Krátkodobé provizorium podle odborníků nepředstavuje vážný problém, delší by však mohlo brzdit investice.
Schillerová již dříve kritizovala návrh předchozí vlády za podhodnocení povinných výdajů. Podle jejích starších vyjádření chybí v rozpočtu desítky miliard na mandatorní položky, dopravu či spolufinancování evropských projektů. Odpovědnost za výsledný deficit přitom přičítá bývalému ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi (ODS) a vládě Petra Fialy.
Návrat elektronické evidence tržeb
Ministryně v rozhovoru zmínila i další plány. Do konce února chce mít připravenou legislativu k obnovení elektronické evidence tržeb (EET) pro všechny kategorie od roku 2027.
„Vytvořila se pracovní skupina, kde se bude vytvářet legislativa. Zadala jsem parametry tak, jak jsme s tím šli do voleb a jak se to odrazilo v našem návrhu programového prohlášení vlády, které budeme schvalovat v lednu. Současně s tím jde IT řešení, to vždy bývá největší problém. Nebudeme ale stavět na zelené louce. Součástí zákona bude i daňový balíček, kam promítneme benefity, tak jak jsme se na nich dohodli, ať už je to osvobození spropitného od daní, snížení DPH na nealkoholické nápoje v rámci stravovací služby, sleva na manželku, sleva na studenta. To vše je dnes už zadáno. Je to jedna z velkých priorit ministerstva financí,“ sdělila Schillerová.
Zmínila také personální změny v resortu. „Probíhá reorganizace, budu i rušit pracovní místa už od 1. ledna. Chci se vrátit k systému, který tu byl, když jsem byla ministryní financí. Připadal mi efektivní,“ vysvětlila politička.
Reakce opozice na prohlášení ministryně Schillerové zatím nejsou známy, ale debata o rozpočtu patří k tradičně nejnapjatějším tématům české politiky. Nová vláda slibuje zreálnit rozpočet, případně hledat úspory na výdajové straně.
