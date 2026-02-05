„Zbabělost.“ A jak dopadli. Zeman otevřel rány Fialovy vlády

Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) odolala ve Sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Opozice žádala vysvětlení aféry kolem zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) a poradce prezidenta Petra Koláře kvůli odmítání jmenovat Filipa Turka ministrem ze strany prezidenta Petra Pavla. Hlava státu SMS zprávy zveřejnila a označila za pokus o vydírání. Debata zabrala dva jednací dny. Vyplnila celkově zhruba 22,5 hodiny čistého času.
Při popisu samotného průběhu jednání ve Sněmovně Miloš Zeman ironicky glosoval atmosféru vystoupení jednotlivých řečníků a motivace části poslanců: „Jak jsem se na to v televizi díval, tak ministři pochválili vládu a zkritizovali Fialovu vládu. Pak jsem se díval na to, když začala mluvit opozice, slyšel jsem Hřiba, tuž to mně stačilo a televizi jsem vypnul. Bylo to takové defilé, při němž si vždy vzpomenu na jednoho poslance federálního shromáždění, který říkal - mámo, dívej se, zítra budu v televizi. A skutečně vystoupil, nevěděl, o čem má mluvit, tak cosi blábolil, ale byl rád, že ho viděla máma. A mimochodem, někteří takoví poslanci jsou i v dnešním parlamentu.“ uvedl v podcastu Chuť moci.
Ing. Miloš Zeman
Miloš Zeman také důrazně odsoudil zveřejňování soukromé komunikace mezi Petrem Macinkou a poradcem prezidenta: „Gentlemani nečtou a pokud čtou, tak alespoň nezveřejňují soukromou korespondenci,“ řekl a doplnil: „Kdyby mně někdo radil, abych někomu domluvil, tak bych domluvil především tomu rádci.“
Dvojí metr na prezidenta
V souvislosti s dnešními spory o nejmenování ministra Miloš Zeman upozornil na paradox v přístupu části politické scény a popsal i to, jak se cítil v době, kdy byl sám pod silným tlakem během hospitalizace. Popsal, jak se sám tehdy cítil: „No, nabuzen, protože když pozorujete nějaké podrazy, a ty tehdy evidentně existovaly, tak buď se z vás stane měkkýš, který splasknul, ztratil obranné mechanizmy, anebo se naježíte trny jako dikobraz a připravíte se k boji. Ono se totiž říká, že jsme zdědili atavismy z prehistorie, buď uteč, nebo se připrav k boji. A protože díky tomuto křeslu jsem nemohl utéct, nezbylo mi nic jiného, než se připravit k boji,“ řekl Zeman a gestem upozornil na svůj zdravotní stav a vozík, na němž seděl.
Hospitalizace Miloše Zemana na podzim 2021 časově souvisela s povolebním sestavováním nové vlády, tedy se jmenováním vlády i jednotlivých ministrů. Senát v čele s Milošem Vystrčilem (ODS) si tehdy vyžádal lékařskou zprávu z ÚVN, která konstatovala, že prezident není schopen vykonávat funkci, a otevřel debatu o aktivaci článku 66 Ústavy. Jedním z hlavních důvodů byl i spor o jmenování ministrů, zejména Jana Lipavského.
Tehdejší snahu části politické scény zpochybnit výkon prezidentské funkce kvůli zdravotnímu stavu Miloš Zeman pojmenoval jako zbabělost: „Pokus odvolat prezidenta z důvodu zdravotního stavu tady byl naposledy za komunistického režimu a týkal se prezidenta Svobody. Prezident Svoboda pak ještě nějakou dobu žil. Pak byl dokonce novelizován i příslušný zákon, podle něhož ze zdravotních nebo jiných důvodů prezident nemůže vykonávat svou funkci. A tento pasus se dá samozřejmě zneužít. Stačí, když máte rýmu a váš oponent v čele Senátu může najednou dojít k názoru, že rýma je smrtelná a nakažlivá nemoc, takže kdyby prezident pochodoval po chodbách Hradu, nakazil by hradní personál i příslušné návštěvy, a proto ho odvoláme. Byl to samozřejmě zbabělý a hloupý pokus, ale důležité je, že nevyšel,“ pokračoval prezident Miloš Zeman.
Při připomínce tehdejších politických kroků Miloš Zeman upozornil na složení aktérů, kteří se situace účastnili – šlo o zástupce ODS, lidovců, STANu a Pirátů – a zdůraznil, že dnes jsou všichni v opozici.
