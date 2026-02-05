Jedovaté ovoce v českých obchodech. Pesticidy, moč, trus. Ne všechno je odhaleno

Portál Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Potraviny na pranýři upozorňuje na nebezpečné limetky z Brazílie. Jedovaté ovoce bylo nalezeno v prodejně Kaufland v Rychnově nad Kněžnou.
„V potravině byl více než dvojnásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu chlorfenapyr,“ uvádějí inspektoři.
Marek Zemánek, tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení Potravinářské komory ČR, přidal komentář na svém osobním účtu na síti X. „Často čtu, že není možné, aby se k nám dostaly závadné potraviny z třetích zemí. Realita je ovšem s vysokou pravděpodobností úplně jiná, protože kontroly bývají z povahy věci pouze namátkové. Nedávno bylo například v limetkách z Brazílie zjištěno překročení limitů účinné látky chlorfenapyr. Tato vysoce jedovatá látka nebyla v EU pro zemědělství nikdy povolena a u nás se smí používat pouze k hubení švábů. Bezpečnost potravin je na prvním místě a nesmí být jen prázdnou frází,“ napsal Zemánek.
Často čtu, že není možné, aby se k nám dostaly závadné potraviny z třetích zemí. Realita je ovšem s vysokou pravděpodobností úplně jiná, protože kontroly bývají z povahy věci pouze namátkové. Nedávno bylo například v limetkách z Brazílie zjištěno překročení limitů účinné látky… pic.twitter.com/VLG6vLm4V5— Marek Zemánek (@MarekZemanekMZe) February 5, 2026
Chlorfenapyr je širokospektrální insekticid. Po požití se v těle škůdců metabolizuje na aktivní formu, která narušuje produkci buněčné energie v mitochondriích. Je vysoce toxický pro lidi, přičemž specifická protilátka neexistuje.
Každá patnáctá kontrola odhalila problém
V roce 2024 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila celkem 3 323 nevyhovujících (závadných) šarží potravin a dalších kontrolovaných výrobků. Tento údaj znamená, že přibližně každá patnáctá kontrola odhalila nějaký problém, ať už šlo o porušení bezpečnosti, jakosti, správného označování, falšování složení, přítomnost nedeklarovaných alergenů, nadlimitní rezidua pesticidů nebo hygienické nedostatky.
?? Moč, trus a rozkousané potraviny! Uzavřeli jsme prodejnu potravin v Pardubicích— Potraviny na pranýři (@NaPranyri) January 28, 2026
? Více informací o kontrole včetně kompletní fotodokumentace:https://t.co/tOQ7kjzwvE#napranyri #potravinynapranyri #potraviny #pardubice pic.twitter.com/R5vkwrKglW
Loni se závady nejčastěji týkaly dovozových produktů, doplňků stravy, zmrzlin, ledů do nápojů nebo masných konzerv. Například v sezónní kontrole zmrzlin a ledů nevyhovělo až 46 % vzorků zmrzlin a 57 % vzorků ledů.
Většina odhalených problémů se týká méně závažných porušení (např. chybné označení), zatímco závažné případy ohrožující zdraví (např. salmonela, listerie, toxiny) vedou k okamžitému stažení z trhu přes systém RASFF. Data za rok 2025 ukazují, že kvalita českých potravin zůstává relativně vysoká ve srovnání s dovozem.
Systém kontroly potravin v České republice i v Evropské unii je postaven na principu sdílené odpovědnosti. Primární zodpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatel potravinářského podniku v celém řetězci od výroby přes zpracování až po distribuci a prodej. Státní orgány provádějí úřední kontroly, aby ověřily dodržování předpisů, přičemž východiskem je analýza rizik, prevence a rychlá reakce na nebezpečí.
V Evropské unii je základní rámec stanoven nařízením (ES) č. 178/2002, tzv. obecným potravinovým právem, které definuje zásady bezpečnosti potravin, sledovatelnosti a odpovědnosti. Klíčovým předpisem upravujícím úřední kontroly je nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách (Official Controls Regulation).
? Společnost Danone informuje o stažení jedné šarže kojenecké výživy z řady Nutrilon. Jedná se počáteční mléčnou kojeneckou výživu pro děti od narození do 6 měsíců. pic.twitter.com/ZQpcXxTOkw— Potraviny na pranýři (@NaPranyri) January 28, 2026
Toto nařízení stanovuje pravidla pro organizaci a provádění kontrol v členských státech. Kontroly zahrnují inspekce, odběry vzorků, audity, ověřování dokumentace a laboratorní analýzy.
Důležitou součástí je systém rychlého varování RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), který umožňuje okamžité sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
EFSA poskytuje vědecké posudky a podporu při hodnocení rizik. Dalšími nástroji jsou systém TRACES pro sledování pohybu zvířat a produktů živočišného původu nebo koordinované akce proti podvodům.
V České republice je systém úředních kontrol potravin rozdělen mezi několik specializovaných orgánů, které spolupracují a jejich kompetence vycházejí ze zákona o potravinách a souvisejících předpisů. Hlavním orgánem pro většinu potravin je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která je podřízena Ministerstvu zemědělství.
SZPI kontroluje bezpečnost, jakost a správné označování potravin, zemědělských výrobků, tabákových výrobků a materiálů přicházejících do styku s potravinami. Její působnost zahrnuje výrobu potravin neživočišného původu, uvádění na trh potravin živočišného i neživočišného původu, dovoz, internetový prodej, doplňky stravy, reklamu na potraviny a od roku 2025 i většinu zařízení společného stravování (restaurace, jídelny apod.).
?? Špinavý záchod, plíseň a výskyt hmyzu. Uzavřeli jsme restauraci a pizzerii Český Dvůr v Mariánských Lázních— Potraviny na pranýři (@NaPranyri) February 4, 2026
? Více informací o kontrole včetně kompletní fotodokumentace:https://t.co/8IqYA2Tz0W#napranyri #potravinynapranyri #potraviny #restaurace #marianskelazne pic.twitter.com/qLEy52FCPa
Provádí komplexní kontroly včetně hygieny, systému HACCP, sledovatelnosti, falšování a chráněných označení. SZPI je také národním kontaktním místem pro RASFF.
Produkty živočišného původu (maso, mléko, vejce, ryby, med apod.) kontroluje především Státní veterinární správa (SVS), která se zaměřuje na zdraví zvířat, veterinární hygienu a zdravotní nezávadnost živočišných produktů. SVS dohlíží na jatky, bourárny, mlékárny, zpracování masa a také na některé části stravování. Krajské hygienické stanice (KHS) vykonávají kontroly v oblasti veřejného zdraví, zejména v menších stravovacích provozech nebo tam, kde jde o infekční rizika. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se podílí na kontrole krmiv a některých zemědělských vstupů.
Chybělo zabezpečení proti vnikání škůdců, kteří se ve větším počtu vyskytovali napříč celou provozovnou. Na některých površích i v chladicím zařízení se tvořila plíseň. Ve vnitřních prostorách se kouřilo, což dokládá nedopalek v černém popelníku vedle talířů. pic.twitter.com/TJHDWoXl1S— Potraviny na pranýři (@NaPranyri) February 4, 2026
Kontroly v ČR probíhají plánovitě podle rizikově orientovaných plánů, ale i namátkově nebo na základě podnětů spotřebitelů, RASFF notifikací či podnětů jiných orgánů. Inspektoři mohou vstupovat do provozoven bez předchozího ohlášení, odebírat vzorky, požadovat dokumentaci a ukládat opatření – od stažení výrobku z trhu přes pokuty až po uzavření provozovny. Výsledky kontrol SZPI i SVS jsou veřejně dostupné na jejich webových stránkách. Celý systém je navržen tak, aby zajistil ochranu spotřebitele v souladu s unijními standardy, přičemž Česká republika jako členský stát EU musí plnit stejné požadavky a pravidelně podléhá hodnocení Evropské komise.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.