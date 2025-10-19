Rajchlův granát u Moravce. Porušení zákona. Ostrá debata skončila předčasně

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
„My určitě nebudeme ty, co protestují, nazývat dezoláty, jako to dělala tahle vláda u všech protestů proti této vládě. Ale doposud se ještě nestalo, aby se demonstrovalo preventivně proti jménům, u kterých se neví, že budou. To znamená, že se tady v zásadě, z tohoto úhlu pohledu, nerespektuje výsledek voleb. A proti komukoliv z Motoristů se tady protestuje,“ kroutil hlavou Nacher. „Kdybychom na tohle všechno slyšeli, tak nemusíme dělat volby, protože stačí, že se sejde pár lidí a udělají nějakou petici, nějakou demonstraci,“ pokračoval Nacher.
Upozorňoval, že Marek Výborný se v minulosti zemědělství také nevěnoval, ale nikdo neprotestoval, když bylo oznámeno, že se stane ministrem zemědělství.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Když dostal prostor Marek Výborný, připomínal, že bývalo zvykem, že se jednávalo nejprve o programu. Ale tato vláda Andreje Babiše to vzala z jiného konce a nejprve řeší rozdělení ministerstev a jejich obsazení. V obecné rovině však platí, že odpovědnost a složení vlády vždy nese premiér, v tomto případě tedy Andrej Babiš.
Výborný se poté ostře ohradil proti výrokům Pirátů, že na Agrofertu nevymáhal dotace udělené v letech 2017 až 2021 dost razantně. „Ministerstvo zemědělství dosud nezahájilo vymáhání sedmi miliard korun od koncernu Agrofert,“ tvrdí Piráti. Výborného toto tvrzení citované z tiskového prohlášení pořádně rozzlobilo. „Musím to jednoznačně odmítnout. Je to nehorázná lež ze strany Pirátů,“ vypálil Výborný. „My jsme postupovali vždy v souladu s právním řádem. … Taková ta výtka, že Ivan Bartoš na MMR vymáhal, tak tam proběhl jeden soud o jeden traktor, abychom si to řekli dopředu, pane předsedo,“ obrátil se Výborný přímo na Hřiba.
Mgr. Marek Výborný
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
„Já musím reagovat! To je nehorázná lež! Ta analýza, o které mluvíte, byla připravená ještě Piráty v roce 2022, kdy já jsem ještě nebyl ve vládě. A i tam se píše, že to bude záležet na tom, jak rozhodnou soudy,“ vysvětloval Výborný.
Zdeněk Hřib poté uhodil na vládu a konstatoval, že se tu rodí vláda Čapího a Orlího hnízda. „Jejím základním pojítkem je, že se nebude vydávat k trestnímu stíhání. Andrej Babiš má kauzu Čapí hnízdo, Tomio Okamura má kauzu s těmi plakáty a pravděpodobně tu budeme mít brzo i kauzu Filipa Turka,“ pousmál se Hřib.
Patrik Nacher ve studiu kroutil hlavou.
„Já myslel, že se budeme bavit o složení Sněmovny, a místo toho jsme se tady dvacet minut bavili o Agrofertu,“ zlobil se Patrik Nacher. „Zdeněk Hřib už tady říká, kdo všechno bude trestně stíhán. Přitom on sám bude řešen v přestupku, bude to řešit Praha 10. Budou se tam řešit neoprávněné odměny,“ uhodil poslanec ANO na Hřiba.
„Nelžete, Patriku,“ rozzlobil se Hřib.
„Já nelžu, ty tady lžeš celou dobu. A já jsem tady jen tiše seděl,“ trval si na svém Nacher s tím, že tu musejí fungovat nějaká pravidla diskuse, podle kterých ostatní řečníci nechají domluvit i jeho, protože jinak z Nacherova pohledu nemá cenu debatovat. „Prostě jsou tady neoprávněné odměny Zdeňka Hřiba, tak tady nebude moralizovat ostatní,“ rozčílil se Nacher.
Toto kolo debaty utnul Jindřich Rajchl.
„Za prvé, pánové, já jsem advokát a dovolím si říct, že to, co vy tady probíráte o dotacích Agrofertu, je absolutní nesmysl,“ pravil Rajchl s tím, že právně spornou situaci musel vyřešit soud. „A já se nedivím, že ti diváci se nudí u toho pořadu velmi často, protože vy se tady hádáte, kdo za co může, a neřešíte to, co ty lidi zajímá. My tady máme navýšení paušální daně pro OSVČ, na nás se tady řítí migrační pakt, řítí se na nás ETS 2, máme nejdražší ceny energií a vy se tady hádáte o to, kdo kde měl co vymáhat. Nezlobte se na mě, ale vy jste odtržení od lidí!“ vypálil Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Poté věnoval pár slov rozpočtu. „Mandatorní výdaje jsou takové, že by tady vyrovnaný rozpočet neudržel ani Ježíš Kristus,“ nešetřil kritikou Rajchl s tím, že končící vláda navíc dělá nové koalici naschvál a odmítá do Sněmovny znovu načíst rozpočet na rok 2026. Nacher a Rajchl se shodují na tom, že ze strany staré vlády jde o porušení zákona.
Shodli se na tom, že chtějí ulevit osobám samostatně výdělečně činným, přepracovat stavební zákon a zařídit další věci.
Nacher se tady do odcházející vlády pořádně obul kvůli rozpočtu.
„Tato odcházející vláda odmítá pracovat. Ta vláda nemá dělat nic nového, ale má dodělat to staré. Odcházení od rozdělané práce je něco, čemu rozumí každý divák. Vy jste sem přijel ministerským vozem, docházíte na ministerstvo, tak také jako ministr pracujte.“
„Vy pobíráte ministerský plat, ale odmítáte pracovat,“ pokračoval Nacher po chvíli. „Oni jsou jako operatér, který by odešel od operace a říkal ‚já mám padla‘. Ale ten nový operatér ještě nenastoupil. Vy ještě dodělejte svoji práci!“ obořil se Nacher na Výborného.
„Teď není ten zákon komu předložit, protože nebyla ustavena Poslanecká sněmovna. Až bude 5. listopadu, tak budou mít slova Patrika Nachera jistou relevanci. Teď je to jen rétorické cvičení. Rétorické cvičení Andreje Babiše,“ rozčiloval se Výborný s tím, že Babiš po celou dobu předvolební kampaně tvrdil, že Fialův rozpočet je špatný a že má vlastní a lepší, tak ať si pracuje s ním, doporučoval Výborný. Připomínal také, že rozpočet je přístupný na webu Ministerstva financí ČR, a pokud s ním chce Andrej Babiš spolu s kolegy pracovat, nikdo jim v tom nebrání.
Když znovu dostal prostor Hřib, konstatoval, že Sněmovna teď není ustavena, takže není komu ji předkládat. Jenže současně zdůraznil, že Piráti už poslali do sněmovního systému protikorupční zákony. „Jde o největší protikorupční balíček od roku 1989. Piráti jsou jediná strana bez korupčních kauz,“ obracel se Hřib do kamer a mluvil přímo k divákům.
„Pane předsedo, už je po volbách,“ připomínal Hřibovi Moravec.
„Ale Piráti mluví k voličům po celé volební období,“ vysvětloval Hřib.
Výborný zdůraznil, že až bude komu zákon předložit, tak on by se jako člen vlády přimlouval za to, aby byl rozpočet znovu odeslán do Sněmovny. „Ale jsem jen jeden člen vlády a vláda rozhoduje ve sboru,“ připomínal Výborný.
Hřib v jednu chvíli všechny ostatní hosty ve studiu rozesmál, konkrétně když s vážnou tváří hleděl do kamery a prohlásil „potvrzuje se, že jsme jedinou skutečnou opozicí“. Ukazuje se to podle něj na tom, že Piráti jsou jedinou parlamentní stranou, která nebude mít předsedu výboru.
Patrik Nacher se rozesmál a poukazoval na to, jak to bylo ve Sněmovně, která teď končí. „Oni měli čtyři poslance a tři přednostní práva,“ pravil Nacher s tím, že Piráti měli vicepremiéra, měli místopředsedu Sněmovny a měli ministry ve čtyřech poslancích. A pokud teď snad chtějí nějakého předsedu výboru, tak ať se dohodnou s partnery z opozice, ať jim jedno místo pustí. Tak to vidí Patrik Nacher.
Výborný se okamžitě ohradil, že toto není možné, protože Alena Schillerová, která vede jednání o složení Sněmovny za nejsilnější ANO, takovéto výměny zatrhla.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
„Piráti tady za čtyři roky zpackali úplně všechno. Já bych jim nesvěřil ani řízení kantýny, protože oni by to zdigitalizovali a za měsíc už bychom si tam nekoupili vůbec nic,“ nešetřil kritikou Rajchl.
Hřib kontroval, že antifašisté, mezi které počítá i Piráty, vždycky vadili fašistům.
Poté konstatoval, že Rajchl napomohl vytunelovat pozemky tenisového klubu v Libni.
„To je absolutní lež,“ bránil se Rajchl.
Ale Hřib trval na tom, že Rajchl asistoval u odebrání pozemků onomu klubu na Libeňském ostrově. „Vy jste asistoval u vytunelování pozemků z toho tenisového klubu. … Vy jste tam nahnal do klubu černé duše, které vytlačily ty původní členy. Byli tam i členové vaší rodiny,“ rozjel se Hřib.
„Vy jste lhář. … Mě policie nikdy nešetřila, vás ano,“ ohradil se Rajchl s poukazem na kauzu, o které mluvil už Patrik Nacher ve spojitosti s přestupkovým řízením na Praze 10.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák