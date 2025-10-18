Zwyrtek Hamplová: Aby nebyla nová vláda, nesmí být koalice

Kdyby žil dnes Karel Gott a Motoristé ho nominovali na ministra kultury, vytáhla by na něj stejná média projev na Antichartě a stejní umělci podpisový arch proti němu?
Aneb Motoristé sem, Motoristé tam…
O CO TADY VLASTNĚ JDE?
Je to vlastně docela jednoduché… Aby nebyla nová vláda, nesmí být koalice. A ona je. ANO - SPD - Motoristé. Tedy musí jedna z trojic vypadnout. ANO je silný vítěz, SPD zkušený, spojenci posílený parťák, tedy zbývají Motoristé - nečekaně úspěšný novic, s viditelnými a sebevědomými poslanci, kteří se zkušeně přidali, navíc s prezidentem Klausem po boku… Bum… Končící si uvědomili, že budou… opravdu končící… A oni být končící zoufale nechtějí… Mnoho jim hrozí…
Tedy tohoto třetího (jediného reálného) je potřeba vyštípat a nahradit někým více “poddajným”. Jedno jak, jedno skrze koho, zkrátka jakkoli, protože o obsah vůbec nejde. Jde o cíl… Aby se dohoda rozbila… Ikona Motoristů je Filip Turek, tedy jím se začne… Vytáhnou se na něj všechny hříchy mládí - co nevadilo na jiných na něm vadí, a pořád čekám, kdy vypluje nějaká pikantní trojka a to, že ji fotili s dívkami naostro… Ačkoli si myslím, že u voličů by mu spíš uškodilo, kdyby si vyšíval…
Druhý v pořadí je Petr Macinka, silný Motoristů šéf - ten jim pro změnu nesmí na ministerstvo životního prostředí, “protože proto”… Kdože to všechno podepisuje…?Vědci a spol.? To tu taky ještě nebylo… Až se divím, co různých ministrů a ministryň historicky prošlo, naposledy si matně vzpomínám to byla nějaká ministryně spravedlnosti s podivnými advokátními zkouškami…
A do třetice prý nesmí Motorista na ministerstvo kultury… To tu máme nové Pragováky, Chartu či co, podepisují to umělci a další z těchto nově povolaných, patrně hlavně pražských kruhů…. My na venkově máme totiž trochu jiné starosti… Tož to bychom měli…
A to už mi nedalo a píšu tento FB blog… Což jsem původně nechtěla, že si to chlapi jistě srovnají… Vládu myslím…
Ale už je to hlavně hodně trapné… Říkají mi to, kam se hnu… Že ten nepoměr pozornosti je neuvěřitelný….
Motoristé sobě zkrátka nesmí nikam, ale hlavně nesmí do vlády, aby tam musel (mohl?) někdo jiný…. Frontový útok na ně zkrátka míří přes jednoho po druhém na jejich IČO. Ne na ta jména… Filipe, Petře, já se vám všem omlouvám, pokud si tu “popularitu” ??užíváte (znám to)
Ono celé to divadlo a podpisové archy proti výsledkům voleb a těm, kdo uspěli, a překvapivě rychle se dohodli, má hlavně vyřadit zcela systematicky jednoho ze tří z možné koalice a znemožnit tak Andreji Babišovi sestavení vlády, vzešlé z demokratických voleb právního státu.
Zkrátka…. Kdyby dnes žil božský Karel Gott, a on byl nominován Motoristy na ministra kultury, vytáhli by na něj stejní umělci projev ze sjezdu Anticharty 1977… Tak moc to chtějí určití lidé rozbít, že nic lidského jim nebylo a není cizí…. Motoristé zkrátka neměli uspět ve volbách, to je celé - a oni uspěli… Dokonce dost… A umí jednat, mluvit, jsou rozhodní…. K tomu mladí… Tím vším vytočili ty, kteří po nich teď “jdou”… A kteří by “jeli” po každém na jejich místě… A chtějí je hlavně vystřídat někým jiným…
A to je celé. Jak prosté…
Naše země ale potřebuje hlavně nový rozpočet…
A s ním novou vládu, která začne fungovat. Například V4 čeká. A v ní se Viktor Orbán bude brzy snažit o mír… O co jde o těm, kteří podepisují archy “proti všem”, to po demokratických volbách skutečně nevím…
PS: Samozřejmě - křesla a moc.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV