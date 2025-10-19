Nafťáku Macinko, smrdíš! Před Hradem protestoval i vánoční stromeček

„Na mrtvé planetě si už nezahajlujete“ anebo „Nafťák Macinka na MŽP nablinká“. Takové nápisy měli na transparentech ekologičtí aktivisté, kteří demonstrovali proti možnému angažmá předsedy strany Motoristé sobě Petra Macinky na Ministerstvu životního prostředí. ParlamentníListy.cz byly na akci na Hradčanském náměstí v Praze také.
Mladí a neklidní
Cestou od Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci, které by ostatně Motoristé sobě také chtěli, jsem napočítal patnáct policejních aut. Hradčanské náměstí u sousoší Souboj Titánů se plnilo hlavně mladými lidmi, občas se zeleným, růžovým či červeným přelivem vlasů. Starší ročníky se dostavily také, ale bylo jich o poznání méně. Za všechny třeba aktivista Tomasz Peszynski v apartní mikině Evropské unie, herečka Eva Holubová či pán, který měl na hlavě malý vánoční umělohmotný stromeček bez ozdob.
Akci svolalo několik ekologických organizací v čele s Greenpeace Česká republika. Na malém pódiu vystupovali mluvčí pod transparentem „Zachraňte Ministerstvo životního prostředí“, který měl barvy pražských popelářů či volební koalice SPOLU. Na úvod jsme se dozvěděli, že Macinka je slouhou oligarchů, který pracoval v Institutu Václava Klause a jeho výplatu cáloval uhlobaron Pavel Tykač.
„Střetů zájmu mají Motoristé mnoho. Je to zkrátka strana, která chce paralyzovat Ministerstvo životního prostředí, aby oligarchové na ně navázaní vydělávali ještě více než dosud. A to na ničení naší přírody. A to nedopustíme… Neprotestujeme proti výsledkům voleb. V čele Ministerstva životního prostředí nicméně musí stát člověk, který nepopírá jeho základní smysl. Chceme připomenout, že prezident nemusí v případě nouze jmenovat do funkce člověka, který chce hlavní poslání ministerstva rozložit,“ říkali na přeskáčku pánové z českého Greenpeace a platformy Re-set s tím, že jsou poslední muži, kteří na pódiu na akci vystoupí. Sklidilo to bouřlivý potlesk. Dříve se tleskalo mužům, dnes se tleská ženám. Jde to z extrému do extrému, jako by lidé stále zapomínali, že k jejich zplození byly zapotřebí samičí i samčí pohlavní buňky, tedy vajíčka a spermie.
O „smraďochu“ Macinkovi
Před Hradem visí vedle české vlajky ta ukrajinská, na náměstí jste na kartónu mohli číst „Macinka smrdí!“. A pánové ještě řekli: „Zatímco Motoristé zvedají pravačky, my zvedáme své hlasy. Proto si pojďme společně říct: ‚Macinku nechceme!‘“ Dav opakoval a aplaudoval.
Následně vystoupila docentka Martina Franková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která se zabývá životním prostředím a je jednou z iniciátorek dopisu vědecké komunity, pod nímž se sešlo přes sedm set podpisů. „Ochrana životního prostředí je velmi složitá a komplexní disciplína. Dívat se dále než za monitor příštích voleb je naprosto nezbytné. Neprofesionální, či dokonce cíleně škodlivá rozhodnutí se naopak mohou projevit velmi rychle a někdy i nenávratně zničit to, co v ochraně životního prostředí budujeme celý polistopadový vývoj,“ řekla mimo jiné.
„Inspirovali se ve Spojených státech amerických, kde Trumpova administrativa za pomoci nejbohatších oligarchů světa ničí federální úřady, aby jim nestály v cestě. To stejné zde chtějí Motoristé zopakovat,“ sdělila novinářka Klára Votavová, která se zabývá i dekarbonizací. Na náměstí před Hradem mohly stát v tu chvíli stovky lidí, až možná k tisíci. Jeden z nich nad hlavou mával nápisem „Ministři, tůdle, nůdle, debilové. Zničíš včely, zničíš sebe“.
