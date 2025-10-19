Prague Pride zapojena do školství. Ohrožení mravní výchovy mládeže, varuje sociolog

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Sociolog Vojtěch Bednář nyní poukázal na vyjádření, v rámci nějž Česká školní inspekce spolupráci se spolkem Prague Pride potvrdila a připojila bližší informace. „Podle mého názoru je toto ohrožení mravní výchovy dětí,“ zhodnotil.
Předmětem spolupráce bylo podle České školní inspekce zajištění vzdělávání jejích pracovníků včetně školních inspektorů spolkem Prague Pride. „Vzdělávání je poskytnuto pro Českou školní inspekci bezplatně. Jedná se o celkem čtyři školení po dvou hodinách,“ přiblížila ČŠI.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Spolupráci podle inspekce navrhl sám spolek Prague Pride, načež jej schválila ředitelka odboru inspekční činnosti Hana Slaná. „Česká školní inspekce zajistila pro část školních inspektorů povinné prezenční školení (tři běhy prezenčních školení pro 126 školních inspektorů). Pro další školní inspektory bylo nepovinné školení formou webináře, resp. je pro ně k dispozici záznam z webináře. Účast na webináři ani zhlédnutí záznamu z webináře není povinné. Česká školní inspekce umožnila všem školním inspektorům proškolit se,“ uvedla ČŠI, že pro vybrané školní inspektory byla účast na školení v podobě trojice prezenčních seminářů povinná.
Podle později uveřejněné prezentace se školní inspektoři setkali s proškolením o důležitosti výuky LGBT+ témat či o rozdílu mezi pohlavím a genderu. Nechyběla ani část doporučující aktivní komunikaci LGBT+ témat či „řešení náročných situací“, mezi které spolek Prague Pride při školení inspektorů zařadil rovněž „konzervativní rodiče“.
V prezentaci mimo jiné zaznělo také to, že studenti z výuky LGBT+ témat příliš nadšení nejsou a až 87 % dotázaných vyučujících mělo sdělit, že na jejich škole vůči těmto tématům „převládají negativní postoje studenstva“.
Červnová prezentace školních inspektorů pak hned v počátku obsahovala upozornění na „pravidlo nevynášení“.
Zaškolení školních inspektorů je součástí snahy přinést LGBT+ témata do škol, o což se již Prague Pride snaží skrze projekt Ucimolgbt.cz, mající učitelům pomoci předat žákům základních a středních škol výuku o LGBT+, genderu a sexualitě, či rovněž pedagogům poradit, jak se popasovat s nesouhlasem rodičů s výukou těchto témat. Propagován byl pak i na samotném školení inspektorů.
Daný projekt, na nějž již dříve v tomto roce poukázaly ParlamentníListy.cz, je tvořen ve spolupráci spolku s Univerzitou Karlovou za podpory Evropské unie a dětem na školách pak má pomoci například s používáním genderově neutrálního jazyka či je naučit, proč by neměly být proti tomu, aby biologičtí muži navštěvovali dámské toalety.
Iniciativa operující s rozpočtem více než 206 tisíc eur (přibližně pět milionů korun), na nějž Evropská unie v rámci svého programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) přispěla 185 685 eury (přibližně 4 624 000 korunami), na webových stránkách Ucimolgbt.cz upozorňovala před možností námitek ze strany rodičů. Financováno Evropskou unií bylo pak i samotné školení inspektorů ČŠI.
„Nebudeme se tvářit, že se proti zařazení LGBT+ témat do výuky nikdo neozve. Mohou přijít námitky od rodičů, učitelského sboru nebo od vedení školy. Pomůžeme vám se na ně připravit a adekvátně zareagovat,“ píše se na webu, kde lze najít pomoc pro pedagogy, co mají dělat, když se například po výuce LGBT+ témat setkají s kritikou, že rozebírat něco takového „do školy nepatří“.
Rodiče, kteří nesouhlasí s výukou dětí v LGBT+ tématech, by podle webu pro učitele mohli být ovlivněni ideologií. „Můžeme se pak bavit o tom, že xenofobie ve formě transfobie či homofobie, vycházející ze stereotypních představ o fungování společnosti, může být vlastně sama o sobě ideologií,“ popisuje web.
Žáci se díky projektu mohou též dozvědět, že mají být liché obavy o využívání dámských toalet a šaten lidmi, kteří jsou rození biologičtí muži. „Vyjádření obavy nad tím, že pokud budou mít lidé přístup na WC nebo do šaten na základě své deklarované genderové identity, začnou se muži vydávat za ženy a dožadovat se přístupu do ženských sociálních zařízení, kde pak budou páchat násilí. Neexistují však důkazy, které by něco takového naznačovaly. Smíšené toalety populární v 90. letech nebo genderově neutrální toalety již fungující v řadě západních zemí žádné výkyvy ve statistikách zločinu nepřinesly. A pokud vůbec k nějakému násilnému činu dojde, obětí bývají obvykle trans lidé,“ dozvědí se studenti.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k uvedenému projektu ParlamentnímListům.cz v květnu letošního roku sdělilo, že „dlouhodobě podporuje vytváření bezpečného a respektujícího prostředí ve školách pro všechny žáky, v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a platnou legislativou“. „V této oblasti MŠMT spolupracuje s řadou odborných institucí a organizací včetně vysokých škol i neziskových spolků a poskytuje jim metodickou a konzultační podporu,“ doplnilo.
Resort dále sdělil, že se na propagaci tématu specifických situací LGBTIQ osob na školách chce zabývat. „V rámci revize kurikula je kladen důraz na rovný přístup ke vzdělávání a na podporu bezpečného školního klimatu. MŠMT průběžně poskytuje školám informace a doporučení, jak předcházet a řešit krizové situace, které se mohou týkat i žáků z řad LGBTIQ+. Zároveň je v kompetenci jednotlivých škol, jak konkrétně tato témata do svých vzdělávacích aktivit začlení, vždy s ohledem na platné rámcové vzdělávací programy,“ přiblížila redakci tisková mluvčí MŠMT Veronika Lucká Loosová.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radek Kotas