Červenka (Trikolora): Česká televize, pískej konec

KONEČNĚ!
Politikům nastupující vlády došlo, že jednou z podstat nakloněné roviny, na které se pohybují, je politická tendenčnost veřejnoprávních médií, a tak od úterý 14. 10. 2025 přestali docházet do hlavního večerního zpravodajsko-publicistického pořadu JEJICH České televize Události - komentáře.
Následovali tím příkladu Miloše Zemana a Andreje Babiše, kteří do tohoto Sorosova hájemství přestali docházet již dávno.
Mně, optimistovi, se toto jeví jako počátek konce veřejnoprávních médií v té podobě, v jaké jsme je po celou dobu existence televizního vysílání v ČR znali.
Bylo náramné sledovat Řezníčka a Kroužkovou, jak debatují jenom s představiteli končící koalice.
To sice dělali dlouhá léta, ale debaty posledních dvou dní přinesly úplně novou úroveň - o debatování v ČT přestali aktuálně nejdůležitější politici v zemi stát!
1+1=2
PÍSKEJTE KONEC
Mgr. Miroslav Červenka
