Červenka (Trikolora): Česká televize, pískej konec

19.10.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pořadu České televize Události, komentáře.

Červenka (Trikolora): Česká televize, pískej konec
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

KONEČNĚ!

Politikům nastupující vlády došlo, že jednou z podstat nakloněné roviny, na které se pohybují, je politická tendenčnost veřejnoprávních médií, a tak od úterý 14. 10. 2025 přestali docházet do hlavního večerního zpravodajsko-publicistického pořadu JEJICH České televize Události - komentáře.

Následovali tím příkladu Miloše Zemana a Andreje Babiše, kteří do tohoto Sorosova hájemství přestali docházet již dávno.

Mně, optimistovi, se toto jeví jako počátek konce veřejnoprávních médií v té podobě, v jaké jsme je po celou dobu existence televizního vysílání v ČR znali.

Bylo náramné sledovat Řezníčka a Kroužkovou, jak  debatují jenom s představiteli končící koalice.

To sice dělali dlouhá léta, ale debaty posledních dvou dní přinesly úplně novou úroveň - o debatování v ČT přestali aktuálně nejdůležitější politici v zemi stát!

1+1=2

PÍSKEJTE KONEC

Mgr. Miroslav Červenka

  • Trikolora
  • předseda Trikolora Ústecký kraj
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kopečný: Tomahawky pro Ukrajinu mohou zasáhnout ruskou ekonomiku
„Odtud vítr vane.“ Redaktorka „přitápí“ Turkovi. Podezření a velké jméno
Ančincová (Piráti): Žádný strach, Piráti budou silná a slyšitelná opozice
Zelenskyj v Bílém domě, chce Tomahawky. Může to ale skončit jinak

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Červenka , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Skončí Česká televize v té podobě, v jaké byla poslední desetiletí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Marek Novák, MBA byl položen dotaz

A je to tu zas

Proč chcete zřizovat nové ministerstvo pro sport a prevenci zdraví, když máme ministerstvo školství i zdravotnictví? Podle mě jde zas jen o trafiku, aby se uspokojili všichni, ale jak jinak na účet nás daňových poplatníků. Hlavně, že jste zřizovaní nových ministerstev kritizovali a slibovali zeštíhl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Horoskop na listopad 2025Horoskop na listopad 2025

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Červenka (Trikolora): Česká televize, pískej konec

20:16 Červenka (Trikolora): Česká televize, pískej konec

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pořadu České televize Události, komentáře.