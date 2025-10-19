„To bude mrzení, holky.“ Majerová děsí pirátské poslankyně

„To bude mrzení, holky.“ Staronovou poslankyni Zuzanu Majerovou (za SPD) pobavilo video nových pirátských poslankyň, které před návratem Majerové do poslaneckých lavic důrazně varují. Nejen před Majerovou, ale také před Tomiem Okamurou. A nakonec i před Andrejem Babišem.

Nové pirátské poslankyně Katerina Demetrashvili a Kateřina Stojanová se na sociálních sítích rozhodly pobavit své spoluobčany. Nechaly lidem nahlédnout do toho, jak vypadá práce poslance. V první řadě se smíchem a v žertu vytáhly klíčky od svého nového BMW. Šlo však o žert, protože nastupující poslanci žádná nová ani stará BMW nedostávají. Přidaly foťák, prý aby si mohly dělat selfie ze Sněmovny, ale pak přešly na podstatně vážnější notu.

„No a dál tu máme Ústavu ČR, kterou musíme ochránit před naší kolegyní Zuzanou Majerovou,“ shodly se pirátské poslankyně.

Kvůli čemu? Třeba kvůli jejímu pohledu na manželství.

„Kdybychom se shodli na tom, že manželství je svazek muže a ženy,“ nechala se jednoho dne slyšet Majerová před kamerami České televize. Před lety Majerová bývala poslankyní za ODS, pak spolu s Václavem Klausem mladším zakládala Trikoloru a před volbami se jako předsedkyně této strany dohodla s Tomiem Okamurou na tom, že se pokusí do Sněmovny vrátit na kandidátce SPD. A uspěla.

„A pak jednací řád, který už brzo změníme tak, aby Sněmovna jednala efektivně,“ poznamenala Demetrashvili.

„A jaj jaj, ozvala se po chvíli pirátka. Kvůli imunitě. „To je asi zejména pro pana předsedu Okamuru, protože pokud vím, tak budeme co nejdřív asi hlasovat o jeho vydání,“ doplnila Stojanová.

„No a pro pana Babiše tady máme něco o střetu zájmů. Dostudovat,“ apelovala pirátská poslankyně Demetrashvili na šéfa hnutí ANO.

Poté se dámy ještě rozloučily. Když seděly nad svazkem listin. Ústavou, imunitou a dalšími, obrátily se na diváky. „Jestli chcete vidět, co s tím všechno uděláme, sledujte nás dál.“

autor: Miloš Polák

