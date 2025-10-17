Pošarová: Kupka zdědil, Kupka zpozdil. Fialova „po nás potopa“

Fialova končící vláda předložila návrh státního rozpočtu na příští rok a ukázalo se, že v něm nejsou žádné peníze na budování dopravní sítě. Celkem takto chybí 30 miliard a dosluhující vláda vzkazuje, ať si je nový kabinet sežene, kde chce. Co na tento přístup „po nás potopa“ říci?
Tohle je nezodpovědný přístup. Investice do silnic, železnic a dálnic nejsou žádný luxus – jsou to základy fungující ekonomiky. Bez nich se zastaví rozvoj regionů i nové pracovní příležitosti. Fialova vláda místo podpory budoucnosti škrtá tam, kde se peníze nejvíc vracejí. A ještě novému kabinetu vzkazuje „poraďte si sami“. To je typická politika „po nás potopa“.
Ministr Kupka se prezentuje jako ten, za jehož vlády se výstavba dopravní infrastruktury posunula nejvíce. Jak jej hodnotíte vy?
Ministr Kupka o sobě rád říká, že výstavbu rozhýbal, ale skutečnost je jiná. Většina projektů, které se dnes staví, byla připravena už dříve. Naopak za jeho působení přibylo zpoždění, byrokracie a rostly náklady. Místo skutečných výsledků jsme viděli hlavně tiskové konference a hezké prezentace.
Takže si pojďme říci: Co zůstane po Fialově vládě v oblasti investic a rozvoje regionů?
Po této vládě zůstane rozpočet bez peněz na investice, rozkopané stavby, zadlužené kraje a větší rozdíly mezi regiony. Místo podpory rozvoje jsme viděli jen škrty, chaos a přenášení odpovědnosti na další vládu. To je smutný výsledek vlády, která slibovala pořádek a stabilitu.
Máte pocit, že v oblasti dopravy, výstavby a rozvoje regionů existuje v povolební koalici shoda, kam se dále ubírat?
Ano, shoda tu je. ANO i SPD chtějí, a doufám, že i Motoristé, aby stát znovu investoval a aby přestal jen škrtat. Obě strany prosazují moderní silnice a železnice, podporu regionů, zjednodušení stavebních povolení a větší soběstačnost České republiky. Cílem je rozhýbat ekonomiku a dát lidem jistotu.
Mluví se o tom, že ANO má již připraven koncept „hospodářského superministerstva“, které by spojovalo průmysl, dopravu a v podstatě by komplexně dohlíželo na ekonomický rozvoj regionů. Dává vám taková centralizace smysl?
Ano, ten nápad dává smysl. Dnes jsou klíčové oblasti – průmysl, doprava a regionální rozvoj – rozdělené mezi několik úřadů. To znamená zpožďování a zbytečné papírování. Jedno ministerstvo, které by všechno koordinovalo, by mohlo fungovat rychleji, efektivněji a s menšími náklady.
Z médií neustále slyšíme, jak se plány nové vlády prodraží a kde na to chce vzít. Je podle vás ve státním rozpočtu „kde brát“, zejména poté, jak končící vláda nastavila jeho výdajovou stránku?
V rozpočtu peníze jsou, jen je potřeba s nimi lépe nakládat. Stát utrácí obrovské částky za neefektivní dotace, za přebujelý úřední aparát a za různé projekty, které lidem nic nepřinášejí. Je potřeba škrtat provozní výdaje a víc investovat do věcí, které mají návratnost – jako jsou silnice, bydlení, energetika a průmysl. Každá koruna má jít tam, kde pomáhá českým občanům.
Co vůbec říkáte na dění kolem sestavování nové vlády a na to, jakým způsobem jej média reflektují? Nepřijdou vám některé „kauzy“ trochu účelové?
Ano, některé mediální „kauzy“ působí spíš jako účelové útoky než jako seriózní zpravodajství. Místo debat o tom, jak zlevnit energie nebo zlepšit dopravu, se řeší osobní věci politiků. Lidé si ale přejí vládu, která bude pracovat – ne reagovat na umělé mediální aféry.
Jakou roli by podle vás měla v nové koalici sehrát SPD? Na jakých programových prioritách by při sestavování vlády měla trvat?
SPD by měla být silným hlasem zdravého rozumu. Měla by prosazovat podporu domácí výroby, potravinovou a energetickou soběstačnost, rozvoj infrastruktury, dostupné bydlení a ochranu českých občanů před zbytečnou byrokracií a neřízenou migrací. Tyto priority jsou blízké hnutí ANO i Motoristům – společně můžeme postavit vládu, která bude skutečně pracovat pro lidi, ne pro bruselské úředníky nebo lobbisty.
autor: Jakub Vosáhlo