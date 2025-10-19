Čtvrt milionu za hajlující Merkelovou. Bystroň v bitvě s německými soudy

19.10.2025 20:00 | Monitoring

Německý europoslanec Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň dostal od soudu pokutu přesahující čtvrt milionu korun za koláž, na níž politici včetně exkancléřky Merkelové zdviženou pravačkou „mávali na rozloučenou“ někdejšímu ukrajinskému velvyslanci Andriji Melnykovi. Proti rozsudku se hodlá odvolat.

Čtvrt milionu za hajlující Merkelovou. Bystroň v bitvě s německými soudy
Foto: Zuzana Bednářová
Popisek: Petr Bystroň

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

85%
12%
3%
hlasovalo: 15215 lidí
Německý europoslanec českého původu má podle nepravomocného rozsudku soudu zaplatit 11 250 eur, tedy přes 273 tisíc korun, kvůli tomu, že někteří známí němečtí politici na jeho koláži bývalému ukrajinskému velvyslanci v Německu „mávali na rozloučenou“ zdviženou pravicí. 

Gesto připomínající hajlování na jeho koláži znázornili hned čtyři politici z vyobrazené šestice – mimo jiné také německý exkancléř Olaf Scholz či jeho předchůdkyně Angela Merkelová. Exmanželka bývalého spolkového prezidenta Christiana Wulffa však směrem k ukrajinskému diplomatovi na koláži pozvedává levou ruku, čímž se její gesto oproti nacistickému pozdravu liší. I přes tuto skutečnost však soud míní, že šlo o vyobrazování hitlerovského pozdravu. 

Natažené ruce politiků směrem k bývalému ukrajinskému velvyslanci Andriji Melnykovi, jenž proslul svou tvrdou kritikou sousední hostitelské země za podle něj nedostatečnou pomoc Kyjevu, na koláži dle webu týdeníku Die Zeit podle nepravomocného rozsudku Městského soudu v Mnichově „prokazatelně“ vyobrazují zakázané gesto, které v Německu spadá mezi symboly protiústavních a teroristických organizací.

Foto: Koláž sdílená Bystroněm s popiskem: „Měj se, Melnyku! Němečtí politici mávají na rozloučenou!“

Podle obhájce Bystroně trest za fotomontáž, kterou europoslanec na sociální sítě umístil v roce 2022, kdy Melnyka stáhl Kyjev, má mít „politické pozadí“. Na líčení obhájce poukázal, že se zdviženou pravicí bylo v minulosti zaznamenáno již více politicky aktivních osob. 

Bystroň již předem líčení označil za „diskreditaci“, která se s ním táhla během kampaně při eurovolbách, a oznámil, že se hodlá proti rozsudku odvolat. 

Extremistické výroky přitom otevřeně zaznívaly v minulosti právě od Melnyka, k němuž „pozdravy“ zdviženou pravicí na Bystroňově koláži mířily. Konec ukrajinského diplomata v Berlíně totiž nastal krátce poté, co zlehčoval masakry za druhé světové války ze strany Stepana Bandery.

Fotogalerie: - Oslava Bandery v Kyjevě

Slavnostní průvod v Kyjevě ke 110. výročí narození...
Slavnostní průvod v Kyjevě ke 110. výročí narození...
Slavnostní průvod v Kyjevě ke 110. výročí narození...
Průvod začal před rudě nasvícenou univerzitou
Lotyšský spoluorganizátor rozdával pokyny a louče
Organizátoři při rozhovoru s místní televizí

Diplomat, jehož Kyjev z Berlína v červenci 2022 „odklidil“ na několik měsíců na pozici náměstka ministra zahraničí a následně do Brazílie, jenž je od letoška stálým zástupcem Ukrajiny při OSN, po sedmi letech v Německu skončil poté, co otevřeně bagatelizoval zločiny Stepana Bandery, vůdce ukrajinských nacionalistů z dob druhé světové války slovy, že „nebyl masovým vrahem židů a Poláků“. 

V rozhovoru pro server Jung und Naiv též označoval antisemitismus banderovců za ruský narativ a odmítal, že by pro masakry ze strany banderovců existovaly důkazy.  

Proti slovům, zlehčujícím masakry ze strany banderovců, při nichž byli zavražděny desítky tisíc lidí, mezi nimiž byli kromě Poláků, Ukrajinců a židů také volyňští Češi, se následně ostře ohradili zástupci Varšavy a Jeruzaléma.

Fotogalerie: - U německých sousedů

V ulicích bavorského Pasova
Církev v Bavorsku láká mladé
V ulicích bavorského Pasova
V ulicích bavorského Pasova
Nekonečné čekání na otevření penzionů
Co je vše zakázáno...

„Výroky ukrajinského velvyslance jsou zkreslováním historických skutečností, zlehčováním holokaustu a urážkou těch, které Bandera a jeho lidé zavraždili,“ kritizovala tehdy izraelská ambasáda v Berlíně.

Psali jsme:

Český voliči, toto vyžaduj od nové vlády. Petr Bystroň po volbách
Okamura dostal silnou podporu ze zahraničí
Bomba s migranty. Budete jako v Německu, varuje Bystroň Čechy
Černé na bílém: EU si platí své novináře, aby „vyšetřovali“ její kritiky

 

Zdroje:

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-10/petr-byston-afd-hitlergruss-geldstrafe

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

antisemitismus , Německo , Ukrajina , Bandera , banderovci , Volyňští Češi , Volyň , AfD , Bystroň , Die Zeit , Melnyk , Volyňský masakr

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Souhlasíte, že má jít o vyobrazení nacistického pozdravu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Radek Kotas

MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Sankce

Dobrý den, taky si myslím, že jsou sankce k ničemu. Ale je podle vás jiná cesta, jak tlačit na Rusko, aby válku ukončilo? Nebo podle vás nemáme dělat vůbec nic? A je můj dojem, že jste vlastně rád, že jsou sankce neúčinné, správný? Ještě jeden dotaz mám. Co říkáte na to, jak ve volbách dopadla SPD?...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prague Pride zapojena do školství. Ohrožení mravní výchovy mládeže, varuje sociolog

21:04 Prague Pride zapojena do školství. Ohrožení mravní výchovy mládeže, varuje sociolog

Část inspektorů České školní inspekce (ČŠI) se musela povinně zúčastnit školení od spolku Prague Pri…