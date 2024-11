„Nesebevědomí pochybovači.“ Fiala sekl ekonomy. Za německými platy pro Čechy si stojí

Fiala v neděli v Otázkách Václava Moravce prohlásil, že pokud lidé jeho kabinetu umožní vládnout i v dalším volebním období, dostanou se české mzdy na úroveň těch německých. Za svá slova sklidil kritiku, ba dokonce posměch jak opozičních politiků, tak většiny ekonomických expertů.

Premiér ale hned druhý den označil všechny kritiky za nesebevědomé pochybovače. „‚Platy jako v Německu? To tady u nás nechceme!‘ Je typické, že každá odvážná pozitivní vize u nás hned narazí na zasmušilé kritiky a nesebevědomé pochybovače,“ prohlásil Fiala.

„Platy jako v Německu? To tady u nás nechceme!“ Je typické, že každá odvážná pozitivní vize u nás hned narazí na zasmušilé kritiky a nesebevědomé pochybovače. A přitom všichni víme, že Češi si nejsou ochotni říkat o přidání peněz a často i mají strach vůbec přemýšlet o změně… — Petr Fiala (@P_Fiala) November 18, 2024

Přitom podle renomovaných ekonomů je dosažení stejných platů jako v Německu v řádu několika let naprostou utopií. V Německu je totiž aktuálně průměrná hrubá měsíční mzda na úrovni sto tisíc korun, zatímco v Česku je to 46 tisíc korun. Pokud by české mzdy rostly stejným tempem jako v poslední dekádě, dohnali bychom Německo za 48 let, upozornil analytik Miroslav Novák.

Fiala ale v rozhovoru pro Deník.cz překvapivě trval na svém. „Je třeba stanovovat si odvážné cíle, nikoli říkat, že něco nejde,“ prohlásil, že jeho slova určitě nebyla nijak absurdní, jak tvrdí opozice.

„Absurdní mi přijde debata, která se kolem toho rozpoutala: to nejde, to není možné, pan premiér se zbláznil a tak dál. To je přesně příklad toho, proč nejsme úspěšnější, než bychom mohli být. To je přece jediný cíl, který dává smysl. Proč bychom měli být horší než lidé v Německu a Rakousku?“ poznamenal, že jeho vláda investuje a vytváří flexibilnější pracovní trh, což jsou kroky, které prý k růstu platů povedou.

Jeho výrok prý rozhodně nebyl populistický a současný kabinet na dorovnávání platu prý neustále pracuje. „Mým cílem je, aby lidé v České republice měli mzdy, jako mají lidé v Německu a Rakousku. Cesta k tomu je, že moje vláda bude pokračovat v dalších čtyřech letech. Na rozdíl od opozice děláme kroky, které k tomu vedou,“ dodal Fiala a na znamení, že to myslí vážně, si vyhrnul rukávy.

