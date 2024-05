„Nesouhlasím s politikou vlády“. Slovenský atentátník na policejním videu

Video zřejmě uniklo od jednoho z policistů a zveřejnil jej profil Slovenský medveď.

Juraj Cintula, jednasedmdesátiletý básník a aktivista, který měl jako zaměstnanec bezpečnostní agentury legálně držět zbraň, pětkrát vystřelil na premiéra Roberta Fica, když se šel pozdravit s občany po výjezdním zasedání vlády ve městě Handlová.

Premiér měl být zasažen do břicha i do hrudníku.

Policie Cintulu následně zadržela na místě.

Ze záznamu to vypadá, jako kdyby se Juraj Cintula rozhodl útočit už před měsícem. „Nesouhlasím s politikou vlády,“ vysvětlil.

Hovořil i o tom, že jsou na Slovensku likvidována média. „Proč je RTVS napadaná? Proč je vyhozený Mazák z funkce?“ ptá se.

!? Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times



The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government's policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj