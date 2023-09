„Nestačí jako prezident vypadat.“ Vondráček z ANO potupil Pavla

Bývalý předseda Poslanecké sněmovny, nyní poslanec a šéf ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) v internetové televizi XTV řekl, co by mělo ANO udělat, aby sestavilo příští vládu. Jako potenciálního koaličního partnera zmínil ODS. Věří, že nebýt covidu, který zneužila tehdejší opozice, Babišovo hnutí by dnes bylo stále u moci. Kriticky se pozastavil u počínání Petra Pavla, které podle něj jen ukazuje, že jde o marketingového prezidenta bez politické zkušenosti.

Podle nejnovějších průzkumů by volby vyhrálo hnutí ANO. Co by mělo podle Radka Vondráčka hnutí ANO udělat, aby se neopakovala situace z roku 2021, kdy jim vládu vyfoukla pětikoalice? „Nikdy nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Nevím, jestli výsledek v roce 2021 byl daný činností, výsledky hnutí ANO. Myslím, že ani ne. Že to byla spíš opravdu série, kterou začal covid. A když se podíváte po světě, podíváte-li se do Spojených států, tak covid zamával volebními preferencemi,“ poznamenal Vondráček v XTV.

Nebýt covidu, Babišova vláda by podle Vondráčka dnes zřejmě vládla: „Jsem přesvědčen, že vláda měla takové výsledky a měla tak našlápnuto, že to bylo na další volební období. Dodneška zazlívám tehdejší opozici, že opravdu zneužila té situace, zneužili covid, a u mě to mají schované. Jsou situace, kdy se to pokušení má nějakým způsobem potlačit. Covid se neměl stál předmětem politického boje, ale stal se,“ dodal stínový ministr spravedlnosti.

V tomto kontextu zmínil, že má za sebou velké množství útočných rozhovorů s novináři z médií. „Ptali se mě na jednom serveru, jestli je 30 tisíc mrtvých dobrý výsledek. Jak na fotbale… V tom výsledku byla moje maminka, která zemřela na Štědrý den na covid. A mě se tam ta novinářka tímhle stylem ptala, takže to ve mně zůstane. Zkrátka, to se nedělá. A myslím, že se jim to ještě nějakým způsobem vrátí,“ podotkl Radek Vondráček.

Fialová vláda podle jeho slov nemá vizi, aby mohla po dalších volbách dál vládnout. „Lidi nám musí uvěřit, myslím, že jsme víc autentičtější než tento slepenec. Když budeme mít jasnou vizi a program, tak potom, doufám, zvládneme najit i partnera, se kterým se shodneme na nějakých základních národních zájmech,“ řekl k plánům, jak vyhrát příští volby a sestavovat vládu.

„Když se na konci toho volebního období nic nestane, tak si myslím, že to bude hodně poznat, protože tahle nynější koalice nemá žádnou vizi, kromě toho – udržet se tam za každou cenu,“ zopakoval poslanec hnutí ANO.

Právě europoslanec Jan Zahradil hovořil o tom, že je na čase prolomit tabu o možné spolupráci ANO a ODS. „Je odvážný, nebojí se říkat, co si myslí, má už nějakou politickou zkušenost. Osobně ho neznám, ale doufám, že ho někdy potkám a probereme to,“ podotkl Radek Vondráček.

Možnou variantou na koaličního partnera je také hnutí SPD Tomia Okamury: „Jsme spolu v opozici, tak na některých věcech spolu musíme přirozeně spolupracovat na každodenní pragmatické bázi. Jít do voleb, to je otázka chemie a výsledků po volbách, nevíme, jak to bude a kam nás dotlačí média. Mám prostě pocit, že to byla úplně hysterie, když jsme skládali tu poslední vládu,“ vzpomenul.

V této souvislosti se věnoval pojmu dezinformace: „Ti, co si dnes říkají, že jsou liberálové, tak si myslí, že svoboda spočívá v tom, že si všichni budou myslet to, co oni, a že budou mít stejný názor. A jak máte názor jiný, tak že šíříte ‚dezinformace‘ a ‚škodlivé narativy‘,“ poznamenal poslanec hnutí ANO. A pokud má stát řešit nějaké dezinformace, tak má řešit dezinformace strategického typu, které mohou reálně ohrozit bezpečnost státu.

„Ale říkat dnes o čemkoliv, když máte jiný názor, že je to dezinformace? Nedávno jsem s jednou paní europoslankyní za KDU-ČSL byl v televizi a ona říkala, že brexit byl vlastně postaven na dezinformacích. Že oni řekli těm lidem, že se v Británii budou mít bez EU lépe a že to je dezinformace. Ale to byl přece jejich názor, oni mají právo si myslet, že to pro Británii bude lepší, když odejdou z EU, to přece není dezinformace. Takže hranice mezi názorem a dezinformací je velice tenká a dnes je šmahem dezinformace vše,“ doplnil poslanec Radek Vondráček.

Na přetřes přišel i jeho tweet, v němž se opřel do prezidenta Petra Pavla, kde napsal, že „na to, aby byl člověk prezident, nestačí jen jako prezident vypadat“. Nyní svá slova rozvedl takto: „Petr Pavel je především marketingový prezident. Každý náš prezident byl jiný, ale byla to silná politická osobnost. Tento prezident šel cestou marketingu a nějaké kampaně, bez politické zkušenosti,“ řekl.

„Třikrát se nějakým způsobem už mohl projevit politicky a třikrát to nedopadlo, například u důchodové novely, kdy řekl, že s tím nesouhlasí, ale podepíše to. Když něco podepíšete, tak buď jste pro, nebo proti. Byla to taková princezna koloběžka – souhlasím, nesouhlasím,“ narážel Vondráček na důchodovou reformu, kterou prezident podepsal den poté a novela tak začne platit o měsíc později od 1. října. „Nakonec pan prezident tak trošku všechny naštval. A jestli to bylo nějaké vymezování, tak chce jít svou cestou, ale je to politická nešikovnost. A ono se to dá naučit. Je otázka, jestli se to má učit těch pět let v prezidentském úřadu,“ doplnil Radek Vondráček.

Jako další prezidentův přešlap zmínil, jak Petr Pavel nominoval soudce Roberta Fremra na soudce Ústavního soudu, bylo to schváleno v Senátu Parlamentu ČR – ale on coby prezident republiky poté nejmenoval toho člověka, kterého sám navrhl. „Za svým rozhodnutím by si měl stát. Pan Fremr se nakonec vzdal nominace a tím pana prezidenta nakonec osvobodil, jinak by to bylo velice zajímavé. Je to krásná ukázka toho, že tam chybí politická zkušenost,“ podotkl Radek Vondráček.

