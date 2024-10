„Neuspěl na kraji, tak z něj udělají ministra“. Seznamte se, Petr Kulhánek

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan ve čtvrtek oznámil jméno kandidáta na nového ministra pro místní rozvoj. Ivana Bartoše (Piráti), který z vlády odešel, na postu vystřídá Petr Kulhánek (KOA). Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher v pořadu 360° na CNN Prima NEWS vyjádřil velké pochybnosti o tom, že Kulhánek vyřeší problém s digitalizací stavebního řízení.

Opozičník hlavně poukázal, že Kulhánek neuspěl ani v krajských volbách. „Nemohu se zbavit dojmu, že ministr Rakušan jako předseda hnutí STAN vybral člověka, který nedávno neuspěl v krajských volbách,“ kritizoval ve vysílání CNN Prima NEWS Rakušanův výběr kandidáta na nového ministra pro místní rozvoj.

V tomto kontextu poukázal, že naopak opoziční hnutí ANO slavilo v Kulhánkově Karlovarském kraji poměrně znatelný úspěch.

Resort by podle Nachera měl vést politik s volebními úspěchy. „Mně by se líbil někdo, kdo těmi volbami prošel, byl úspěšný, a tak se stal ministrem,“ pokračoval Patrik Nacher.

Kulhánka podle svých slov nepovažuje za krizového manažera, který by dokázal vyřešit problémovou digitalizaci stavebního řízení.

Druhým hostem pořadu byl Martin Exner z vládního hnutí STAN, podle něj je kritika Ivana Bartoše za digitalizaci stavebního řízení odůvodněná. „Musím vám dát výjimečně za pravdu. Neshodneme se často, ale kritika digitalizace byla na místě. My jako STAN jsme na to pana ministra Bartoše upozorňovali několikrát,“ přitakal Exner následně Nacherovi.

Zastal se však Kulhánka s tím, že je to zkušený politik a toho je potřeba využít. „Vzděláním je podnikový ekonom. Studoval management a psychologii v řízení firem. Určitě na to svým vzděláním i zkušenostmi má. Byla by chyba toho nevyužít,“ uvedl Exner.

Rakušan ve čtvrtek novinářům řekl, že mandát Kulhánka je silný. Celostátní výbor STAN podle něj nakonec vybíral ze tří nominovaných. „Byl (Kulhánek) zvolen v prvním kole volby a já mu gratuluji,“ uvedl Rakušan. Bartoš je podle něj připravený agendu Kulhánkovi osobně předat.

Petr Kulhánek pochází z politicky velmi aktivní rodiny, jeho tatínek byl karlovarským disidentem a od roku 1996 pak historicky prvním senátorem. V roce 2022 se o senátorský mandát pokoušel i syn. Získal si podporu krajského STAN proti dosavadnímu senátorovi Janu Horníkovi, který ale přinutil celostátní vedení, aby nominaci změnilo. Kulhánek pak kandidoval proti němu, formálně za Karlovarskou občanskou alternativu, kterou kdysi zakládal. Oba kandidáti se „pobili“ mezi sebou a do druhého kola díky tomu postoupili kandidáti ANO a SPD.

Kulhánek zase Horníka porazil při sestavování kandidátky pro letošní krajské volby. Někdejší místopředseda Senátu si proto sestavil vlastní lístek. Zatímco jeho H L A S pro Karlovarský kraj získal pouhých 801 hlasů, Kulhánek se STAN postoupil do zastupitelstva a sám získal 1 812 preferenčních kroužků.

Zatímco po krajských volbách 2020 Kulhánek po delších jednáních dovedl STAN do koalice a sebe samotného k řetězu hejtmana, letos zde hnutí ANO získalo samo většinu 28 mandátů. Ve čtvrtek oznámilo, že bude vládnout samo, bez koaličních partnerů. Pro STAN to tedy znamená odchod do opozice.

Samotnému hejtmanovi ale obratem nabídlo novou funkci jeho hnutí, které ve vládě uplatnilo nárok na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Z něj byl v pondělí prezidentem odvolán Ivan Bartoš. Piráti, kterým stále ještě předsedá, totiž ve volbách kandidovali společně se STAN a podle výkladu Rakušanova hnutí ministerstvo vlastně náleží jejich společné kandidátce.

Navíc podle Rakušana má Kulhánek jako komunální politik zkušenosti právě s agendou regionálního rozvoje (kromě hejtmanství byl také v letech 2010–2018 primátorem Karlových Varů). Což se může hodit, protože po Bartošovi na ministerstvu zůstává mnoho rozdělané práce, například s novelou stavebního řízení nebo v agendě sociálního bydlení.

V pátek ráno se adept sešel s premiérem Fialou, který posléze na sociální síti uvedl, že Kulhánka prezidentu Pavlovi navrhne. Ceremoniál by měl proběhnout v úterý a jmenován by při něm měl být i další ministr hnutí STAN Lukáš Vlček, který na ministerstvu průmyslu a obchodu nahrazuje Jozefa Síkelu, nastávajícího eurokomisaře.

Kulhánek uvedl, že hned od premiéra vyráží do krajů, zasažených povodněmi.

Opoziční poslankyně z Karlovarského kraje Karla Maříková ale výběr dosavadního hejtmana nevnímá jako nejvhodnější. „Jako primátor Karlových Varů přivedl město do špatné finanční kondice a v roli hejtmana neposunul ani Karlovarský kraj,“ domnívá se.

Na ministerstvo po třech letech místy dost chaotického působení Ivana Bartoše je podle ní třeba zkušeného manažera, což karlovarský komunálník přes své zkušenosti z rodinného vydavatelství nebo několika nadnárodních korpotátů bohužel není.

Jana Mračková Vildumetzová, lídryně kandidátky ANO, mimoto upozornila, že ani minule volby nevyhrál. Po první porážce se stal hejtmanem, po druhé rovnou ministrem.

„Co z Prahy nakázali, to vždy bez řečí vykonal,“ zhodnotila tajemství Kulhánkova úspěchu.

Psali jsme: „Budeme svědky představení.“ Zeman čeká výměny v čele ODS a lidovců. A zná jména Ať sem Fiala nejezdí. Erik Best tuší, co čeká premiéra před volbami od vlastních Profesor Žaloudík: „Premiér má rád člověka. Ten člověk se jmenuje Petr Fiala.“ Pavel podepsal konec Bartoše. A Piráti schválili, že ve vládě končí úplně