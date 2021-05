„Neuvěřitelný.“ Kroupa diskredituje všechny novináře, míní Kořanová. Udeřila i na opozici, kvůli ČT

Hostem pořadu X Talk na XTV u moderátora Luboše Xavera Veselého byla poslankyně za vládní hnutí ANO Barbora Kořanová. Hlavním tématem byla současná situace kolem Vrbětic. Janek Kroupa prý diskredituje novinářskou obec a všechny novináře. Poslankyně věří Hamáčkovi a tajným službám. Za nezvolení nových členů Rady ČT prý mohou jen obstrukce opozice. „Berou si dvouhodinové pauzy!“ Ředitel Dvořák by měl být odvolán, pokud je pravda, co říká Hana Lipovská. A koncesionářské poplatky by politička prý určitě zvedla… má to ale háček.

Xaverova první otázka mířila samozřejmě na současnou situaci kolem kauzy Vrbětice a její další pokračování týkající se zejména předsedy ČSSD Jana Hamáčka. „V náladě jsem průměrné. Je to komplikované. Já samozřejmě vůbec nezlehčuji celou tu kauzu Vrbětice, je mi strašně líto pozůstalých, obětí, ale to, co se odehrává na politické scéně, musím pojmenovat jako šaškárnu. Pro mne je to něco naprosto neuvěřitelného. To, co předvádí média, pan Kroupa speciálně, to, co předvádí opoziční poslanci, tak na rovinu říkám, že je to blokování jednání Poslanecké sněmovny. Zabralo nám to dva dny.“ řekla poslankyně s tím, že ve Sněmovně je spousta práce a mnoho zákonů čeká na schválení. „Je to složitá chvíle, ale žijeme ve složité covidové době a mně nezbývá než to respektovat.“ dodala neurčitě.

Moderátor se následně zeptal, zda je podle ní možné, aby byla, na základě novinového článku Janka Kroupy, na dva dny ochromena činnost Poslanecké sněmovny. „Naprosto musím souhlasit s výstupem poslance Vojtěcha Filipa z KSČM, který právě řekl, že naprosto nechápe, že se Poslanecká sněmovna řídí nějakým mediálním domem nebo výrokem nějakého pana Kroupy a ochromí se řádné jednání Poslanecké sněmovny. Sedělo tam ještě dokonce dvě stě poslanců, v téhle covidové době, namačkaných na sobě, kteří byli připraveni jednat o senátních vratkách, a celý den jsme strávili tajnou schůzí.“

Nemyslí si Kořanová, že tvrzení pana Kroupy mají jistou váhu, už proto, že jde o známého investigativního novináře? „Nevím, pro někoho to váhu mít může, každý si může obrázek udělat sám, i na základě té dnešní reportáže. Já si myslím, že pan Kroupa, tím co teď a i v minulosti předvedl, tak v podstatě on diskredituje celou novinářskou obec a všechny novináře. To je můj názor, já si to myslím. To, že on způsobí něco takového, že řídí jednání Poslanecké sněmovny, mně to přijde celý úplně neuvěřitelný a uvidíme, jak to bude celé pokračovat. Pan Hamáček se k tomu nějak postavil, podal trestní oznámení, a já jsem zvědavá, jak to bude pokračovat.“

Současná situace kolem Hamáčka a Vrbětic v režii Seznamu Zpráv nechává poslankyni Kořanovou prý v klidu. „Řekla bych, že to vyděsilo nejvíce opozici. Já když slyším paní Pekarovou, pana Jurečku, tak se mi ježí chlupy a vlasy a všechno, protože ti jsou v šoku, protože oni jsou v šoku, jsou zděšeni a neustále opakujou ty stejné fráze. Padají tam slova jako vlastizrada a podobně, a já tohle naprosto odmítám. Věřím tajným službám, věřím panu Hamáčkovi, panu premiérovi, panu prezidentovi,“ vyjmenovávala poslankyně.

Xaver pak v rozhovoru upozornil na to, že z českých tajných služeb zřejmě unikají informace do deníku Respekt a připomněl také kauzu kdy se rozvědka nechávala úkolovat milenkou premiéra Nečase, Janou Nagyovou. Z čeho tedy vychází důvěra poslankyně v tajné služby? „Rozumím, myslela jsem to tak, že v této kauze věřím tajným službám v tom, že opravdu došlo do zásahu suverenity České republiky, což je pro mne nepřípustné. To co vy zmiňujete, je samozřejmě problém. Včera jsme na schůzi Sněmovny odhlasovali, aby došlo k prošetření úniku těch informací. Děje se to dnes a denně. Naprosto odmítám žít v zemi, kde unikají informace z tajných protokolů nebo tajných složek.“

Dále padl dotaz, proč poslanci stále nedovolili členy Rady České televize. „To jsou obstrukce opozice. Nic jiného. V úterý jsme to viděli. Ta volba byla naplánovaná pevně na 18. hodinu, a paní Černochová si první vzala dvě hodiny pauzu a po ní pan Bartošek další dvě hodiny pauzu, takže já to vidím jako obstrukci vůči volbě do Rady,“ uvedla Kořanová. Takovéto obstrukce ze strany opozice jsou podle ní právě v případě Rady České televize často na pořadu dne.

Sněmovna zatím do Rady ČT předvybrala 12 kandidátů, o kterých se bude hlasovat. S tímto dosavadním výběrem je poslankyně spokojená. „Já bych řekla, že tam je skutečně názorový průřez. Jsou tam kritici České televize, pak jsou tam takoví, pro někoho trošičku kontroverzní lidé, ale ta dvanáctka nic neznamená. Sněmovna bude vybírat čtyři kandidáty,“ vysvětlila poslankyně s tím, že složení kandidátů do Rady je důvodem oněch častých obstrukcí opozice.

Jaký je tedy postoj poslankyně Kořanové k České televizi? „Je tady ten džihád, to jsou ti, kteří by tu televizi zrušili a zavřeli, a pak jsou tady ti sektáři, kteří jí hájí absolutně. A já jsem uprostřed. Něco se mi líbí, něco ne, a tak to řeknu,“ prohlásila. Líbilo se jí třeba to, jak se ČT chovala během pandemie. Nelíbí se jí například publicistika. Některé její činnosti prý za veřejnou službu nepovažuje a naznačila, že zpravodajství České televize není vždy nestranné. K pořadu Otázky Václava Moravce Kořanová řekla: „Já už na to nekoukám, nemůžu. Mně to kazí neděli.“

Řeč byla také o generálním řediteli ČT Petru Dvořákovi a radní ČT Haně Lipovské, která právě Dvořáka obvinila ze spojení s jistou společností Gopas, která spolupracuje s Českou televizí, a z toho vyplývajícího střetu zájmů. Kořanová má prý o tomto případu informace hlavně z médií a snaží se si z toho poskládat obrázek. Zároveň se prý diví, že tento střet nikdo vlastně pořádně neřeší .„Pokud je to tak, jak se píše, tak si myslím, že pan ředitel Dvořák je ve střetu zájmů,“ uvedla.

Kořanová dále řekla, že je zastánkyní zvýšení koncesionářských poplatků. „A já jsem vždy říkala veřejně, že pokud se ty poplatky zvýší, tak chci slyšet od České televize to, jakým způsobem s nimi naloží. Aby přišla s plánem, jak bude hospodařit v případě, kdy se vyčerpá rezervní fond.“ Politička však souhlasí s tím, že nyní, v návaznosti na covidovou krizi, ale i na skandály ředitele Dvořáka není vhodná doba pro zvyšování poplatků v dohledném období.

