„Neuvěřitelný, že se tak zesměšní v přímém přenosu.“ Okamura ve Sněmovně ztrapnil Pekarovou

reklama

„Fialova vládní pětikoalice chce dnes protlačit smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice. Fialova vládní pětikoalice má v plánu dnes odpoledne tuto smlouvu projednávat a protlačit tady ve Sněmovně. Hnutí SPD říká jasně ne cizím základnám a vojákům na našem území. Takže já tady navrhnu změny programu schůze ze strany SPD, protože pro SPD není prioritou a nechceme tady cizí základny a vojáky na našem území. Pro SPD jsou prioritou naopak pomoc našim slušným lidem, pomoc rodinám s dětmi, prioritou nás, SPD, je, aby občané dostávali důstojné důchody, aby rodiny s dětmi dostávaly adekvátní sociální zázemí, aby se nebály mít druhé a třetí dítě, takže my tady budeme navrhovat změny v programu schůze, protože prioritou vládní pětikoalice jsou cizí základny v České republice, prioritou vládní pětikoalice Petra Fialy je zřízení cizích základen v České republice. No a prioritou SPD je naopak český občan, protože pro nás je český občan na prvním místě a my chceme, aby se tady projednávaly návrhy zákonů z pera SPD, které pomáhají českým občanům," opakoval ve svém úvodním projevu několikrát za sebou Okamura. On sám - i jeho hnutí - se domnívá, že smlouva o vojenské přítomnosti USA v České republice je otázkou na referendum. I z toho důvodu se následně věnoval návrhu předřadit zákon o referendu z pera SPD.

Anketa Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 32029 lidí

Z Poslanecké sněmovny

„Chováte se způsobem v podstatě, když to zkrátím, že chcete, aby občané přišli k volbám, chcete, aby občané jednou za čtyři roky přišli k volbám a pak aby už drželi hubu a krok. To je přístup Fialovy vládní pětikoalice. No, takže my si ale myslíme, že ten zákon o referendu by tady měl být a zrovna v této otázce, kterou si tady dnes chcete protlačit, vaše koalice, vlastně společně i s hnutím ANO si to chcete protlačit, protože tady paní předsedkyně Schillerová říkala, že většina poslanců hnutí ANO bude hlasovat pro, pro tu smlouvu ČR-USA, tedy pro tu možnost těch amerických základen v České republice, tak prostě my si myslíme, že by - tak SPD je tady osamocené, jsme tady sami na to. Ale nám to nevadí. Prostě jsme v této otázce jedinou opozicí a jediné SPD říká jasně, že celý poslanecký klub bude hlasovat proti, proti této smlouvě, protože prostě nechceme tady cizí základny, ať jsou z východu nebo ze západu. Prostě nechceme tady cizí vojenské základny," zopakoval Okamura.

Fotogalerie: - Okamurova řeč

„A skutečně musím říci, že ta situace je úplně neuvěřitelná, protože v roce 1968 tehdejší komunistický režim podepsal zvací dopis pro vstup cizích vojsk na území Československa, no a teď jsme vlastně úplně ve stejné situaci, kdy paní ministryně Jana Černochová z ODS podepsala zvací dopis pro jiná cizí vojska do České republiky. Takže to je samozřejmě otřesné, je to samozřejmě úplně odporné, musím říct. A znovu říkám, že my stojíme na straně těch občanů, kteří po zkušenostech jak z druhé světové války, tak z roku 1968 prostě nechtějí žádné cizí základny na území České republiky. Takže to je prostě - my budeme proti a já opravdu vůbec nechápu, jak vláda, která má podporu, kterou volilo 43 procent občanů České republiky, to znamená, vás nevolila většina. Od vzniku samostatné České republiky, teď to někde psali, tak je to dokonce první vláda, která tady vládne ve Sněmovně, ale nezískala většinu hlasů ve volbách, protože v tom roce 2021 milion hlasů občanů propadl pro strany pod pět procent. A byly to vesměs strany, které byly programově proti Fialově vládní pětikoalici. To znamená, vy jste na takto závažný krok nedostali mandát ani ve volbách, není to pravda, protože počet hlasů občanů ve volbách - vy jste nezískali většinu a už vůbec ne k tomu, když se podíváme i na vaši současnou důvěru, kdy vám věří, už vaší vládě pouze 30 procent občanů a premiér Petr Fiala dokonce, jsem někde četl teď ten průzkum, mainstreamový průzkum, tak je nejméně důvěryhodným politikem v České republice a věří mu prý pouze 22 procent občanů České republiky. Takže skutečně vy už jste tak zaprodaní v podstatě tomu Washingtonu a Kyjevu a Berlínu a Bruselu, že už jste ztratili jakoukoliv v podstatě zpětnou vazbu a že skutečně takovou věc, jako že by v České republice měli být američtí vojáci na základnách, tak to opravdu byste vůbec neměli navrhovat a vůbec byste to tady neměli takovýmto způsobem prosazovat," rozhorlil se následně lídr SPD. Zdůraznil, že dohoda je uzavírána na deset let a nedá se vypovědět.

„Fialova vláda vládne způsobem ,o nás bez nás', arogantně, přehlíživě, elitářsky. To znamená, vy, jak jsem říkal, vaše vláda, kterou ani nezvolila většina občanů - a navíc, jak jsem říkal, to všichni ví, celá republika, důvěra vaši vládu už strmě poklesla na pouhých 30 %, (to znamená?), 70 % občanů s vámi vůbec nesouhlasí, tak vy si tady natvrdo protlačujete nevypověditelnou smlouvu na deset let o cizích základnách v České republice," pokračoval ve svém monologu dále.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Neodpustil si ani rýpnutí do předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). „Bych jenom proglosoval, když jsem u té Číny, nebude to nic, něco takového, je to spíš takový už úsměvný vtípek. Protože já když jsem viděl to, jak paní předsedkyně Pekarová, vaším prostřednictvím, stojí na tiskové konferenci a vezme mobil jakéhosi novináře a řekne: Vy nemáte na iPhone? Přitom nenávidíte Čínu, milujete Tchaj-wan, ale možná byste mohla vědět, že iPhone jsou vyráběné v Číně. Stačí se podívat na ten iPhone. Takže to jenom dokresluje tu úplnou směšnost, ten amatérismus, tyhlety zoufalé výkřiky a tu trapnost, vlastně nejvyšších představitelů Fialovy vládní pětikoalice. To je úplně neuvěřitelné. Já když jsem tohleto viděl, tak pro jistotu jsem se ještě jednou podíval na telefon, na iPhone, na krabičku, jestli tedy opravdu je paní předsedkyně Pekarová tak nekompetentní nebo jestli je to tak hloupé celé. Schválně říkám všeobecně, abych nikoho neurazil a prostě je to neuvěřitelné úplně, já když jsem to slyšel, to je tak směšný, to je tak úplně trapný, že takhle jeden z tří nejvyšších ústavních činitelů takovýmhle způsobem vůbec se jako zesměšní v přímém přenosu, to snad není možný vůbec ani," uvedl.

„To znamená... ono totiž většina výrobků, i většina oblečení, značná část, co mají lidé na sobě, tak je made in Čína, takže já nevím, jestli máte všechno z Tchaj-wanu na sobě všichni, ale když tedy tak nenávidíte tu Čínu, tak to je zajímavé, že postupujete takto selektivně k tomu. Ale to je jako jiná věc. Takže celý svět tam obchoduje, celý svět dělá byznys a vy tady prostě ničíte naší ekonomiku a úplně v přímém přenosu i tu Škodovku ničíte, i tu Škodovku, Škoda Auto, těmito vašimi nekompetentními výkřiky. Ale když jsem u toho, ale už půjdu hned k tomu návrhu, tak samozřejmě já bych byl rád, aby se Česká republika chovala jako jiné demokratické země, jiné ty nejvyspělejší demokratické země v zahraniční politice. Já jsem se úplně musel zasmát, tou trapností se i moji známí se úplně propadali, kteří dělají mezinárodní byznys, jako ho dělám celý život já, když pan ministr Lipavský z Pirátů přijel do Indie, která má miliardu obyvatel a obsahem jeho jednání, úplně ostuda za Českou republiku bylo, že tam začal řešit postoj k Číně a k Ukrajině s Indy, jako Česká republika," smál se dále Okamura.

Fotogalerie: - Ne základnám USA v ČR

„Ten vůbec neví, která bije. Já myslím, že opravdu ti si ho poslechli a museli si říkat, jací diletanti to tady vedou, to je úplně neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Já opravdu být člověk, který očekává od vlády, že podpoří byznys v Indii, a tímhletím způsobem tam vystoupí ministr na úvod, tak to nejen, že se hanbou se propadal, ale to je úplně v podstatě... vy přímo maříte úplně obchodní příležitosti, jako ty velké obchodní příležitosti. Zatímco ostatní tam prostě dělají byznys a obchodují v těchto velkých zemích, tak vy svým aktivismem úplně ničíte celou Českou republiku, zadlužujete to prostě úplně neuvěřitelným stylem, protože samozřejmě v ekonomice pak nejsou peníze a ničíte pracovní místa a výsledkem je, že lidé jezdí nakupovat levnější potraviny do Polska, ale i do Německa. Je to šílený, je to prostě úplně hrůza," dodal a vrátil se zpět k otázce zákona o referendu.

„Přitahujete šrouby svobodě a demokracii úplně neuvěřitelným stylem a zabouchejte si klidně dvacetkrát tady, mně je to úplně jedno. Protože já hájím naše voliče a hájím svobodu a demokracii. A naši voliči za mnou stoprocentně stojí v tom, co říkám. Já jsem si toho plně vědom a vím to, že to tak je. Vím, že to tak je. Takže si můžete bouchat, jak chcete. Stejně mě neumlčíte. A SPD také ne," podotkl ve svém projevu.

Psali jsme: Hitler také sliboval. Akce Okamury proti smlouvě s USA jela natvrdo „Chcípni!“ Zastánkyni rodiny, manželství muže a ženy vyhrožují smrtí. Čím to začalo? Foldyna (SPD): Istanbulská úmluva – esence lži a zla Slevové kódy jsou stále oblíbenější, vyplývá z průzkumu společnosti Promo-Codes

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama