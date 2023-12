„Nic moc, to nepotřebujeme.“ Režiséra strhali. Ale Nárožný ČT zachránil pohádku

reklama

Jako každý rok měli diváci ČT možnost na Štědrý den shlédnout novou pohádku z produkce této televize. Tentokrát se jednalo o počin režiséra Karla Janáka, který má s točením pohádek zkušenosti. První, Dvanáct měsíčků natočil v roce 2012 a Klíč svatého Petra je jeho již osmá pohádka, nicméně hodnocení Janákových pohádek na ČSFD se většinou pohybuje okolo lehkého nadprůměru, spíše průměru a z žádné se zatím nestala klasika na úrovni Tří oříšků pro Popelku.

Nejinak tomu je i u Klíče svatého Petra. Tato pohádka má na Česko-Slovenské filmové databázi hodnocení 55 % a hodnocení podle všeho není výsledkem toho, že by veřejnost byla rozpolcená a jedni považovali pohádku za geniální, zatímco druzí za otřesnou. Naopak, převažují tři hvězdičky, tedy hodnocení, které někteří shrnuli v recenzích, že pohádka neurazí, ale také nenadchne.

Hodnocení pohádky na ČSFD - 25.12.

Na pohádce bylo kritizováno mnohé. Například že režisér Janák už si pomalu vytvořil manufakturu na vánoční pohádky a zaznělo, že je „popravčím českých štědrovečerních pohádek“. „Kdybychom žili někde, kde se pohádky nevyrábějí jako na běžícím páse, tak by se mu to možná povedlo. Jenomže husarský kousek se nekoná a je z toho pořádný propadák. Odpadem to nesmrdí, ale Štědrý den to rozhodně důstojně neuzavřelo,“ mínil jeden z diváků.

Manufaktura na pohádky

Byly i horší reakce, adresované přímo režisérovi, například. „Pane Janáku, byl to průser, pod vaším vedením jsou poslední dobou i celkem dobří herci špatní nebo průměrní. Korunu tomu dává princezna, mluvící dikcí 21 století, netalentovaná, špatná neherečka, špulící pusu a různě se pitvořící....sakra to není na hlavní roli, to je tak akorát na mávání šátkem někde v davu. Nezajímá mě, jak to dopadlo a už nikdy to nechci vidět. Pro mě odpad.“

Nebo: „Nestoudně odfláknutá rutina v podobě štědrovečerní pohádky, kterou prostě není třeba vidět podruhé, natož vícekrát...vrcholem všeho je svatý Petr se zažloutlým knírem...casting z Ulice bych přehlédl, kdyby Sára Korbelová měla co hrát, potenciál rozhodně má. Pan režisér by se na to už měl vy...chtěl jsem vlastně jen napsat, už stačilo, pane Janáku...“

„Jedním slovem nuda, tak jako většina novodobých pohádek. Nulové herecké výkony, hloupý scénář, naprosto nevěrohodné kostýmy i exteriéry. Jako pohádka, tedy klasický boj dobra se zlem to taky selhává na plné čáře. Je zbytečný podobný věci točit, máme tak rozsáhlý fond pohádek, že o nic nepřijdeme, když podobné slátaniny nebudou vznikat,“ ozval se další divák. Jako průměrnou a nevybočující hodnotili pohádku i další, stejně tak se názor, že peníze na ni byly vyplýtvány.

Plýtvání penězi i talentem

Kritiky se dostalo také tomu, že hlavní hrdinové bezostyšně kradou. „Motiv nápravy hříšníků, který zde byl proveden velmi diskutabilně - sděluje tedy pohádka dětem, že lhát, krást a podvádět je v pořádku, pokud to jsou jen prostředky k dosažení vyššího dobra?“ ptal se jeden z diváků.

„Pohádka se točí kolem zlodějů, a to je v žánru určeném dětem naprosto zvrácené. Nejen že zločinci z profese jsou líčeni jako sympatické postavy – nepřijala bych to ani ve srovnání ‚lepší drobní zloději než kancléř a kancléřová, kteří kradou ve velkém‘ a ‚vždyť oni se nakonec polepšili‘ –, ale i hlavní ‚klaďas‘ (Filip Březina) je v průběhu děje přiveden k tomu, aby kradl, podváděl a lhal,“ kritizovala divačka, která bere morální poselství pohádky jako zásadní.

Oni mohou krást?

Lidé naopak chválili Petra Nárožného. „Kde je Petr Nárožný, už to zaslouží minimálně tři hvězdy. Sic takových hloupočkých králů je habaděj v každé druhé pohádce, ale od Nárožného jsem ještě neviděl špatný výkon,“ zhodnotil jeden divák, kterému se pohádka celkově líbila. A chvály se 85letému herci dostalo i od řady dalších kritiků. „Hluboce smekám před panem Nárožným. V 85 letech takové nasazení - prostě Pan Herec,“ přidala se jedna divačka.

Nárožný potěšil

Pohádku celkem pozitivně hodnotil člen RRTV Vadim Petrov. „Vkusná (ne infantilní) princezna, civilní a chytře hraný král (Nárožný), výborný vodník, prima padouši, skvělí tři hlavní hrdinové, současní a moderní - Bereniku Kohoutovou mám rád - je taková sympaticky drzá, a ‚princ‘ byl konečně genderově v pořádku,“ uvedl směrem k hercům a dodal, že kamera a hudba byly standardní, stejně jako exteriéry a kostýmy. Ocenil profesionální režii. „Scénář - neurazil a nebyl úplně prostoduchý. Pak následovaly Pelíšky - Šabach a Jarkovsky. To je holt jiná liga. Scénáře v téhle zemi moc neumíme,“ podotkl ještě a dal Klíčům svatého Petra celkově dvojku.

