„Normálně požádal o azyl v ČR.“ Babiš sněmovnu zaskočil příkladem

„Letos už podruhé se tady scházíme na mimořádné schůzi sněmovny, abychom projednali tu největší zradu v novodobých dějinách České republiky. Zradu, které se dopustil premiér Fiala společně s ministrem vnitra Rakušanem. Jde o migrační pakt, který dojednala a prosadila Fialova vláda během českého předsednictví Evropské unie, a který minulý týden prošel Evropským parlamentem. Odhlasování této naprosto šílené, obludné dohody, která obsahuje skryté uprchlické kvóty a zavazuje Českou republiku přijímat migranty z Afriky a Blízkého východu přesně podle představ Bruselu, může za pár let změnit naši zemi k nepoznání,“ poznamenal úvodem Andrej Babiš.

„Fiala s Rakušanem bez jakéhokoliv přehánění vyměnili naši bezpečnost, kulturu a způsob života za neřízenou migraci, explozi kriminality a rozklad naší společnosti, přesně jak se to dnes děje v řadě zemí západní Evropy. Řeknu to tady natvrdo a nebojím se toho: Masová ilegální migrace lidí s úplně jinou kulturou, zvyky a mentalitou je rakovinou, která rozkládá evropskou společnost. Pokud s touto zákeřnou nemocí nezačneme něco dělat, může se Česká republika za pár let ocitnout ve stejné situaci jako Francie, Německo, Nizozemsko, Británie, Itálie nebo Švédsko. Rakušanův a Fialův migrační pakt není lék, který Evropskou unii vyléčí, ale jed sloužící k asistované sebevraždě Evropy a její kultury. Odmítání migrantů naprosto odlišného kulturního prostředí není projevem nedostatku solidarity, ale pudu sebezáchovy. To musí být jasné každému, kdo vidí, co se děje v západoevropských městech. Bohužel si myslím, že na záchranu západní Evropy je příliš pozdě. V České republice a v dalších zemích střední a východní Evropy je ta situace ještě odvratitelná,“ zmínil Babiš, že je to ale za pět minut dvanáct, ale stále máme čas a možnost s nelegální migrací bojovat.

„Tím prvním krokem je ve volbách do Evropského parlamentu odmítnout progresivistické vítače, ekofanatiky a sociální inženýry, kteří chtějí násilně vylepšovat v uvozovkách náš svět, a zvolit lidi, kteří budou tvrdě bránit naše národní zájmy a vystupovat proti nelegální migraci. Já jsem teď četl takový komentář, jeden antibabišovský komentátor říká, že já se mýlím tím, že mluvím o Evropském parlamentu. Ne, pane redaktore. Evropský parlament schvaluje Evropskou komisi. To je jasné, že my musíme vyměnit Evropskou komisi, která dělala všechno pro to, aby tito ilegální migranti k nám přicházeli. A mimochodem z rozpočtu dává 20 miliard euro na neziskovky, které pomáhají samozřejmě této ilegální migraci. Takže naši lidé, jako poslanci za hnutí ANO, Klára Dostálová, Jaroslav Bžoch nebo naši europoslanci Ondřej Knotek, Jiří Hlaváček a Ondřej Kovařík, to jsou lidé, kteří budou hájit v Evropské unii Českou republiku. Něco takového v žádném případě nelze čekat od stran pětikoalice. ODS, TOP 09, STAN, Piráti a KDU-ČSL jsou vůči Bruselu přes veškeré plamenné řeči zcela servilní,“ dodal Babiš.

„Do Evropského parlamentu se nechtějí dostat proto, aby pracovali a hájili české národní zájmy, ale zájmy své peněženky. Pro koryta Bruselu bez zaváhání předhodí vlastní zemi. Tito lidé jsou schopni bez uzardění lhát a s vážnou tváří prohlásit: Žádní migranti tady nejsou. To je naprosto skandální výrok. Žádní migranti tady nejsou. Proboha! Na jaké planetě jaké sluneční soustavy, v jaké galaxii, v jakém vesmíru, v jaké dimenzi žije tato osoba, jejíž jediným zájmem je pro sebe urvat jakékoliv eurokoryto, aby mohla další roky dojit erár a utrácet veřejné peníze za blbosti jako předražené koňské lampy. To není lež typu premiéra Fialy, že daně nebude zvyšovat. Nebo že nedopustí zákaz spalovacích motorů. Kandidáti STAN, Piráti a SPOLU přímo ohrožují naši bezpečnost, naši kulturu, náš způsob života a budoucnost našich dětí. Masová nelegální migrace je tou skutečnou bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. Ne Babiš. Já jsem hrozbou maximálně pro politickou kariéru pětikoalice,“ dodal Babiš, jenž si takto rýpl mimo jiné i do slov kandidátky hnutí STAN do Evropského parlamentu Danuše Nerudové.

Následně se rozhodl dát pár příkladů toho, jak uvedl, jak tady žádní migranti nejsou. „Chcete pár příkladů toho, kam jsme se od roku 2015, co Angela Merkelová prohlásila to své slavné: Wir schaffen das. No nešafovali to. Wir schaffen das. No ano. Kam to dotáhlo Německo a další evropské země. Tak já vám je teď uvedu. Protože tohle může být za pár let realita v ulicích, na školách nebo na koupalištích v České republice,“ uvedl Babiš.

„Od roku 2015 se v Německu stalo obětí sexuálních útoků ze strany migrantů přinejmenším 7000 žen. Oficiálně, protože podle statistik 85 procent napadených žen sexuální násilí vůbec neoznámí. Navíc se migranti, zejména Syřané, Afghánci a Pákistánci, sexuálních útoků dopouštějí v poměru k zastoupení v německé populaci 4x častěji, u znásilnění dokonce pětkrát častěji. S podobnou epidemii násilí proti ženám se léta potýká Švédsko, ze 60 procent pachatelů je přistěhovaleckého původu. Nejde jen o sexuální násilí, pouliční bitky. Války cizineckých gangů nebo vraždy v ulicích francouzských, britských, německých, italských a švédských měst jsou takřka na denním pořádku,“ uvedl Babiš a četl některé titulky a perexy z posledního roku.

„K tomuto stručnému výčtu bych chtěl dodat, že jde o jen některé medializované kriminální případy, především jde o ty nejhorší. Největší excesy. Jenže společnost nevytváří jen dodržování zákonů. Stojí na společné morálce a hodnotách, kultuře, pracovních návycích, na jazyku, kterým se mezi sebou všichni domlouvají a ilegální migranti z jiných civilizačních okruhů tohle všechno mají odlišné. Mám pocit, že si politici vůbec neuvědomují, že do Evropy ilegální migranti nepřišli pro to, aby změnili svou identitu. Ale aby se jim žilo lépe. Nežijí s většinovou společností, ale vedle ní, protože s ní nemají nic společného. A jak je ilegálních migrantů čím dál víc, tak je čím dál více no go zón, tedy čtvrtě, odkud se Evropané stěhují pryč, kde se žije podle jiných pravidel a kam se bojí jezdit policisté, hasiči a sanitky,“ dodal.

„Já jen teď odbočím. Migrací se zabývám velice detailně a samozřejmě si myslím, že mám výborné zdroje. Chci vám jenom říct: Víte, co se stalo u nás, údajně? Snad je to pravda. Normálně jeden Švéd, který bydlí v takové zóně, požádal o azyl v České republice. Dobře slyšíte,“ smál se Babiš. „Švéd terorizován v té čtvrti požádal o azyl v České republice. Měl smůlu, protože je z členské země EU, takže bohužel. To je jen perlička,“ řekl Babiš.

