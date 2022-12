„Normální podvod na voliče“. Babiš rozebral, jak Fiala s ministry čarují se svými sliby

reklama

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 3% Neodradil 92% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 5% hlasovalo: 4538 lidí

Babiš ve svém pořadu Čau lidi na úvod připomněl, že současnou Evropu nadále trápí problém nelegální migrace, který je třeba neprodleně řešit. „Minulý týden jsem byl na srbsko-maďarské hranici a byl jsem poctěn, že si na mě našla čas maďarská prezidentka Katalin Novak, se kterou mám velice přátelské vztahy, a srbský prezident Alexandr Vučič,“ říká Babiš s tím, že nelegální migrace je na vzestupu.

„Já jsem se tím zabýval od roku 2015. Navštívil jsem Frontex, byl jsem na hranici Severní Makedonie s Řeckem, kam jsme vyslali padesát našich policistů, byl jsem v Římě, kde jsem navštívil velitelství operace Sofie, to bylo velitelství, které organizovalo boj proti pašerákům. Byl jsem v Palermu na konferenci o Libyi. Byl jsem ve Varšavě na Frontexu. A taky tím začíná moje knížka Sdílejte, než to zakážou, kde 28. června 2018 ve čtyři hodiny ráno jsme v rámci V4 prosadili, aby nám Evropa nevnucovala žádné kvóty, protože to není řešení,“ vypočítal Babiš vše, co pro řešení nelegální migrace za poslední roky podnikl.

Řešení nelegální migrace je podle něj celkem jednoduché, stačí ten problém vyřešit už na moři. „Proto by měli do Schengenu vzít všechny země západního Balkánu i Srbsko i Bulharsko i Rumunsko. Vstup Chorvatska do Schengenu od 1. ledna 2023 nestačí. A nechápu, proč Rakousko vetovalo vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu, když tolik let na to čekají. Nechápu, proč pan premiér Fiala, který je předseda Evropy, je nepřesvědčil,“ štve Babiše, který dodává, že vstup do Schengenu není podmíněn členstvím v EU, jako to ostatně mají Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

„Takže řešení bezpečnosti Evropy je vstup do Schengenu všech, obrana Evropy na moři. Já si myslím, že je to velice důležité, a Evropa by měla konečně tohle vyřešit,“ říká Babiš ve videu, přičemž stíhá i sledovat finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Francií. „Messi si to zaslouží, mám z toho radost,“ uvedl Babiš na adresu čerstvého vítěze MS.

Petr Fiala SproK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté Babiš začne hodnotit první rok vlády Petra Fialy, který byl podle Babiše největší katastrofou od revoluce. „Pojďme na naši vládu. 17. 12., to bylo v sobotu, to je přesně rok, co jsem čekal u vchodu Strakovy akademie na novou vládu Petra Fialy. No, a teď za rok tato asociální vláda národní tragédie, nejhorší vláda od vzniku samostatné České republiky, nebyla schopna ani vyhodnotit svoje programové prohlášení vlády, které se už tak liší od slibů, které dali voličům před volbama, za rok ani jednou. Já jsem to požadoval od ministrů každých šest měsíců,“ uvádí Babiš, že Fialova vláda nedokázala vyhodnotit, jak plní své programové prohlášení.

Důvod je podle expremiéra nasnadě. „No samozřejmě že to nevyhodnotili, protože nesplnili vůbec nic. Co je nejvíc absurdní na tom programovém prohlášení vlády, že někteří ministři se vyjadřují, že vlastně není závazné, a argumentují válkou na Ukrajině. Ale my jsme kvůli covidu, což byl totální propad HDP, programové prohlášení neměnili. Normálně jsme ho vyhodnocovali až do konce,“ srovnává Babiš.

Nejvíce ho zaráží, že Fiala chce kvůli neplnění programové prohlášení dokonce změnit. „No, to je výborné. Takže nejenom že to stávající programové prohlášení vlády se liší od předvolebních slibů, ale teďka ho ještě změní. To jsme tady skutečně ještě neměli. A je to poprvé v novodobé historii České republiky, že vláda totálně zdegradovala klíčový dokument, na kterém dostala důvěru Poslanecké sněmovny. Je to normální podvod. Totální ostuda, skandál, podvod na voliče,“ má jasno Babiš a vypočítává, co všechno Fialova vláda ze svých slibů nesplnila.

„Kde je ta konsolidace veřejných financí, snížení počtu úředníků nebo snížení sociálního pojištění, snížení daní, výstavba bytů, rozvoj dopravy, platy učitelů a pracovníků v kultuře? Není nic, čistá nula. A o zdravotnictví se nedá napsat ani jedna věta. Jaké jsou výsledky? Reálné mzdy klesly nejvíc z celé Evropy, o 8,6 %. Máme nejdražší elektřinu v Evropě,“ pokračuje Babiš ve sčítání neúspěchů.

Vláda Petra Fialy podle Babiše neřeší inflaci, protože jí to přidává do státního rozpočtu. „Kvůli inflaci vláda Petra Fialy inkasovala do konce listopadu o 116 miliard korun navíc. A to je inflační daň a to jsou peníze, které zaplatili všichni občané této republiky. A vaše vláda, pane premiére, to nechce vrátit. Je to inflační daň, která Fialově vládě vyhovuje, protože mají inkaso do rozpočtu 117 miliard navíc,“ tvrdí Babiš a připomíná, že jeho vláda dávala lidem peníze. „Důchody, navýšení platů, snížení daní. Proto i úspory za naší vlády vzrostly o více než 900 miliard,“ chválí Babiš svoji vládu.

Dalším tématem je české předsednictví EU, které pomalu končí a podle Babiše velkým neúspěchem, protože se pro Českou republiku nepodařilo nic prosadit. „České předsednictví Evropské unie, které máme jednou za třináct let, de facto skončilo. Někteří říkají, že je to úspěch. Ano, když to porovnáme s rokem 2009, kdy padla vláda, hrozná ostuda. Takže žádný průšvih se nestal, ale co vlastně to předsednictví přineslo pro Českou republiku a pro české občany?“ ptá se Babiš.

„Pan premiér vůbec nepochopil, jak má prosazovat v Bruselu české zájmy, a vůbec k tomu ani nevyužil české předsednictví. Tak vzpomeňme si například na ukrajinské uprchlíky. Polsko, ČR, Slovenská republika, Maďarsko, Německo přijaly statisíce ukrajinských uprchlíků. A pan premiér sliboval, že zařídí, aby Evropská komise nám dala peníze. Nevyřídil ani euro. Jak je to možné, když Evropa dávala Itálii a Řecku na boj proti ilegální migraci, proti pašerákům miliardy eur? Pan premiér nevyřídil nic. Kolik jsme tady akceptovali uprchlíků? Až 400 tisíc. Ano, bylo to správné, ale proč to všechno máme platit, když je to důsledek té války a týká se to všech? Takže žádná solidarita, jenom neschopnost,“ má jasno prezidentský kandidát.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fialova vláda při českém předsednictví podle Babiše nedokázala ani nastolit důležité téma přehodnocení Green Dealu, ačkoliv to Fiala sliboval. „Paní Hubáčková, která se nedomluví anglicky, 27. června 2022 zvedla ruku pro zákaz spalovacích motorů od roku 2035 a rozšíření emisních povolenek na domácnosti, bydlení a osobní automobily, a méně povolenek na trhu. To znamená, že to zvedá jejich cenu a bude také méně povolenek zdarma pro průmysl. Takže znovu to zaplatíme všichni,“ štve Babiše.

„No a jak to bylo s tím otevřením energetických otázek? Fialova vláda sehrála roli užitečného idiota. Držela linii, kterou nastavil Frans Timmermans. Takže v rámci energetické krize jaký je výsledek? Pan premiér nebyl schopen za celé období předsednictví svolat, a já vím, že svolává Charles Michel, vždyť ho má určitě na mobilu, jak já, mimořádnou Evropskou radu, kde by nastolil a dal na stůl všechny agendy. Kde mohl říct Evropě: Já, český premiér, tady chci řešit tyto věci a toto je můj návrh. Nic,“ kritizuje Babiš práci premiéra Fialy.

Předsednictví z Česka podle Babiše udělalo jenom „užitečného idiota“ v prosazení zájmů Evropské komise a Německa. „Díky neschopné Fialově vládě. A samozřejmě že paní předsedkyně pochvaluje české předsednictví. Vždyť jsme tam byli jenom do počtu. Takže bohužel. A samozřejmě budeme číst v novinách, jak to bylo všechno úspěšné. Tak ať mi někdo řekne z celého českého předsednictví, který český občan nebo firma nebo zaměstnavatel má nějaký pozitivní dopad. Nemá žádný. Bohužel, promarněná šance,“ dodává Babiš, že české předsednictví nic nepřineslo, ačkoliv vláda a některá média budou tvrdit opak.

Psali jsme: Zemanovo sólo: Na Hradě chce Babiše. Nerudovou zašpinil dalším „hříchem“. A odhalil slabinu Pavla Babiš a Pavel vyrazili do Maďarska. Generál tam ale hned dostal ránu z vyšších kruhů A už je zase nepřítel Babiš. Pavel se opravil a vyjel do Maďarska Babiš zvedl oči od dopisů zoufalých matek a vzkázal: Fiala vůbec nechápe, co se tady děje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.